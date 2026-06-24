Reese Witherspoon fia ellopta a show-t a premieren: a 22 éves Deacon olyan, mint egy szőke herceg

Reese Witherspoon gyerekei közül a középső, Deacon Reese Phillippe bukkant fel az Elle-sorozat New York-i premierjén, amely a Doktor Szöszi-filmek nyolc részből álló előzménysorozata.

Reese Witherspoon fia, Deacon Reese Phillippe igazi sármőr lett 22 éves korára.

Forrás: Ryan Billings / Everett Collection / Profimedia

Reese Witherspoon 3 gyerek édesanyja, az idősebbek első házassága alatt születtek.

Az Elle-sorozat premierjére most középső gyermeke, Deacon Reese Phillippe kísérte el.

A 22 éves srácból igazi szívtipró lett.

Reese Witherspoon fia

A Doktor Szöszi ikonikus sztárja sosem hagyta volna ki az Elle premierjét, amelynek főszereplője a feltörekvő színésznő, Lexi Minetree. Bár Reese Witherspoon nem szerepel majd a sorozatban, de a producerek között az ő neve is szerepel. A június 23-án megrendezett New York-i bemutatón az Oscar-díjas sztár idősebb fiával, Deacon Reese Phillippe-pel jelent meg a vörös szőnyegen.

Deacon Reese Phillippe szüleihez hasonlóan a szórakoztatóiparban próbál érvényesülni.

Forrás: Profimedia

A fiú olyan jóképű, akár egy szőke herceg. Le sem tagadhatná híres szüleit, szerintünk legfőképp édesanyjára hasonlít, aki idén lett 50 éves.

Deacon a szórakozatóiparban bontogatja szárnyait

A 22 éves fiatal 2020-ban adta ki első kislemezét Long Run címmel, legutóbbi dala, a JAPAN. 2025 nyarán jelent meg.

„Amikor apámmal az autóban rádiót hallgattunk, hirtelen minden kristálytisztává vált számomra. Rájöttem, hogy a zenealkotás nem csupán az éneklésről szól, és hogy sokszor éppen a hangmérnöki munka az, ami megérint. Megkérdeztem apámat, hogy hogyan kell zenét csinálni, ő pedig megtanított nekem mindent, amit tudott, aztán elkezdtem YouTube-videókat nézni” – fogalmazta Deacon az Interview magazinnak.

Színészként 2022-ben debütált az Én még sosem... című sorozatban, de szerepelt még a Verdák szerelmesei és a 4 Kids Walk Into a Bank című produkcióban. Hamarosan megjelenik új filmje, a Brother Save Us, amelynek ő lesz a főszereplője.

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