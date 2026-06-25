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Így fogyott gyorsan 12 kilót Jamie Oliver: egyetlen hozzávalót kellett csökkentenie – Nem a liszt az

életmód fogyás Jamie Oliver
Nagy Anna
2026.06.25.
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A világhírű brit séf az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül. Az 51 éves Jamie Oliver mintegy 12 kilogrammot adott le, és állítása szerint ehhez nem drasztikus diétára, hanem néhány tudatos életmódbeli változtatásra volt szüksége.

Jamie Oliver az elmúlt években jelentősen lefogyott, több mint 12 kilótól sikerült megszabadulnia. A séf szerint a siker kulcsa nem a koplalás volt, hanem az étrend átalakítása és a mindennapi szokások tudatos megváltoztatása. 

Jamie Oliver
Így fogyott le Jamie Oliver. 
Forrás: PA Wire/Northfoto

Jamie Oliver fogyása: így érte el 

Jamie Oliver némi súlyfelesleggel küzdött, ezért úgy döntött, hogy változtat az életmódján. Pontosan tudta, hogy a drasztikus diéták nem vezetnek eredményre, ezért folyamodott valami egészen máshoz. Jamie Oliver – aki pucér szakácsból vált szexi sztárséffé – egyáltalán nem koplalt.

„Visszafogtam a húsfogyasztást, több zöldséget ettem, többet aludtam és többet mozogtam” – árulta el a szakács, ráadásul még több ételt is evett, mint előtte, csak más összetételben. „Elég gyorsan leadtam 12 kilót, és ezt nem azzal értem el, hogy nem ettem. Sokat ettem, többet, mint korábban.”

A televíziós sztárséf szerint a legfontosabb változtatás az volt, hogy a tányérján a nagy adag húsokat fokozatosan felváltották a bőséges zöldségköretek. Emellett rendszeresen fogyasztott olajos magvakat is, amelyeket az alakja megőrzésében fontos segítségnek tart.

Jamie Oliver az életmódján is változtatott

Nemcsak az ételek összetételét módosított a sztárséf, de az alkoholfogyasztását is csökkentette, és nagyobb hangsúlyt fektetett a megfelelő mennyiségű alvásra. A séf egy kevésbé hétköznapi élelmiszert is kiemelt, amely szerinte segítette a fogyását: a tengeri algát. Korábban fenntartásokkal kezelte ezt az alapanyagot, ám később megváltozott a véleménye. „Azt hittem, a tengeri alga valami hippi, világjáró dolog, de az őseink is fogyasztották. Rengeteg jódot tartalmaz, és a világ legtáplálóbb zöldsége”mondta

Jamie Oliver azért változtatott, mert felismerte, hogy életmódja egyre kevésbé szolgálta az egészségét. Saját bevallása szerint ráébredt, hogy hosszú időn keresztül nem fordított elegendő figyelmet önmagára.

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