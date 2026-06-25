Így fogyott gyorsan 12 kilót Jamie Oliver: egyetlen hozzávalót kellett csökkentenie – Nem a liszt az

Jamie Oliver az elmúlt években jelentősen lefogyott, több mint 12 kilótól sikerült megszabadulnia. A séf szerint a siker kulcsa nem a koplalás volt, hanem az étrend átalakítása és a mindennapi szokások tudatos megváltoztatása.

Így fogyott le Jamie Oliver.

Forrás: PA Wire/Northfoto

Jamie Oliver fogyása: így érte el

Jamie Oliver némi súlyfelesleggel küzdött, ezért úgy döntött, hogy változtat az életmódján. Pontosan tudta, hogy a drasztikus diéták nem vezetnek eredményre, ezért folyamodott valami egészen máshoz. Jamie Oliver – aki pucér szakácsból vált szexi sztárséffé – egyáltalán nem koplalt.

„Visszafogtam a húsfogyasztást, több zöldséget ettem, többet aludtam és többet mozogtam” – árulta el a szakács, ráadásul még több ételt is evett, mint előtte, csak más összetételben. „Elég gyorsan leadtam 12 kilót, és ezt nem azzal értem el, hogy nem ettem. Sokat ettem, többet, mint korábban.”

A televíziós sztárséf szerint a legfontosabb változtatás az volt, hogy a tányérján a nagy adag húsokat fokozatosan felváltották a bőséges zöldségköretek. Emellett rendszeresen fogyasztott olajos magvakat is, amelyeket az alakja megőrzésében fontos segítségnek tart.

Jamie Oliver az életmódján is változtatott

Nemcsak az ételek összetételét módosított a sztárséf, de az alkoholfogyasztását is csökkentette, és nagyobb hangsúlyt fektetett a megfelelő mennyiségű alvásra. A séf egy kevésbé hétköznapi élelmiszert is kiemelt, amely szerinte segítette a fogyását: a tengeri algát. Korábban fenntartásokkal kezelte ezt az alapanyagot, ám később megváltozott a véleménye. „Azt hittem, a tengeri alga valami hippi, világjáró dolog, de az őseink is fogyasztották. Rengeteg jódot tartalmaz, és a világ legtáplálóbb zöldsége” – mondta.

Jamie Oliver azért változtatott, mert felismerte, hogy életmódja egyre kevésbé szolgálta az egészségét. Saját bevallása szerint ráébredt, hogy hosszú időn keresztül nem fordított elegendő figyelmet önmagára.

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