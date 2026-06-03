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színésznő

Botrányfilmje vetítésén ollóval támadtak rá Brooke Shieldsre

színésznő Brooke Shields támadás botrány
Közel 50 évvel ezelőtt egy rajongó rémisztő dolgot próbált megtenni a még gyerek színésznővel. Brooke Shields most őszintén mesélt arról az esetről, ami a megosztó filmjének premierjén történt vele.
 
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A szülők mind arra törekszenek, hogy megvédjék gyermekeiket, ám vannak azok a sztárcsinálók, akik készek bármilyen atrocitásnak kitenni csemetéiket a későbbi sikerért cserébe. Így járt a fiatal Brooke Shields is, aki 12 évesen nem csupán egy botrányos fimben szerpelt, de még egy őrült rajongó támadását is kénytelen volt elviselni.

Brooke Shields színésznő
Brooke Shields őszintén mesélt arról, amikor gyerekszínészként egy rajongó megtámadta.
Forrás: Getty/NBCUniversal

Brooke Shields fiatalon belekóstolt a hollywoodi ritmusba

  • A színésznőt gyerekszínészként kihasználta az álomgyár.
  • Tizenévesen több filmjében is meztelenkednie kellett.
  • Egy 1978-as filmpremieren még egy rajongói támadást is elszenvedett. 

Brooke Shields tavaly ünnepelte a 60. születésnapját. Az nem titok, hogy gyerekszínészként kezdte pályáját, ám akkoriban még nem voltak olyan színészszervezetek, amelyek kellően védték volna a fiatalokat Hollywood sötét oldalától. A gyerekként is elképesztő szépségű színésznő korábban is beszélt már arról, hogyan szexualizálta őt a filmgyár. Erre jó példa a világhírnevet hozó, A kék lagúna forgatása, de nem ez volt az első szerepe, ahol félmeztelenül láthatták a nézők. 

Brooke Shields, Csinos kislány 1978
Brooke Shields a Csinos kislány forgatásán mindössze 11 éves volt.
Forrás: NORTHFOTO

Az 1978-ban bemutatott Csinos kislány című filmben Violetet alakította, akit anyjához hasonlóan prostituálttá nevelnek. Az alkotást több ország is bojkottálta explicit ábrázolásmódja miatt. A kritikák elsősorban a ma már kétgyermekes Brooke Shields személye körül összpontosultak, aki a forgatás alatt mindössze 11 évesen vett részt meztelen és félig meztelen jelenetekben.

A színésznő korábban a Vanity Fairnek így emlékezett vissza a Csinos kislány cannes-i filmvetítésére: „Még soha nem láttam ekkora őrületet. Annyira obszcén, de abszurd volt. Nem tudtam azonosulni vele... A figyelem mértéke igazán ijesztő volt.” Brooke Shields-nek filmbéli édesanyja testőrként segített átjutni a tömegen, amikor megtörtént az ominózus eset: 

Egy rajongó kinyújtotta felém a kezét, megragadta az egyik hajtincsemet, és le akarta vágni egy ollóval

 – emlékezett vissza a színésznő, akinek egyik kollégája segített megúszni az esetet. Később a támadó azt nyilatkozta, maga se érti, mi vette rá erre.

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