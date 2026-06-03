Botrányfilmje vetítésén ollóval támadtak rá Brooke Shieldsre

A szülők mind arra törekszenek, hogy megvédjék gyermekeiket, ám vannak azok a sztárcsinálók, akik készek bármilyen atrocitásnak kitenni csemetéiket a későbbi sikerért cserébe. Így járt a fiatal Brooke Shields is, aki 12 évesen nem csupán egy botrányos fimben szerpelt, de még egy őrült rajongó támadását is kénytelen volt elviselni.
Brooke Shields fiatalon belekóstolt a hollywoodi ritmusba
- A színésznőt gyerekszínészként kihasználta az álomgyár.
- Tizenévesen több filmjében is meztelenkednie kellett.
- Egy 1978-as filmpremieren még egy rajongói támadást is elszenvedett.
Brooke Shields tavaly ünnepelte a 60. születésnapját. Az nem titok, hogy gyerekszínészként kezdte pályáját, ám akkoriban még nem voltak olyan színészszervezetek, amelyek kellően védték volna a fiatalokat Hollywood sötét oldalától. A gyerekként is elképesztő szépségű színésznő korábban is beszélt már arról, hogyan szexualizálta őt a filmgyár. Erre jó példa a világhírnevet hozó, A kék lagúna forgatása, de nem ez volt az első szerepe, ahol félmeztelenül láthatták a nézők.
Az 1978-ban bemutatott Csinos kislány című filmben Violetet alakította, akit anyjához hasonlóan prostituálttá nevelnek. Az alkotást több ország is bojkottálta explicit ábrázolásmódja miatt. A kritikák elsősorban a ma már kétgyermekes Brooke Shields személye körül összpontosultak, aki a forgatás alatt mindössze 11 évesen vett részt meztelen és félig meztelen jelenetekben.
A színésznő korábban a Vanity Fairnek így emlékezett vissza a Csinos kislány cannes-i filmvetítésére: „Még soha nem láttam ekkora őrületet. Annyira obszcén, de abszurd volt. Nem tudtam azonosulni vele... A figyelem mértéke igazán ijesztő volt.” Brooke Shields-nek filmbéli édesanyja testőrként segített átjutni a tömegen, amikor megtörtént az ominózus eset:
Egy rajongó kinyújtotta felém a kezét, megragadta az egyik hajtincsemet, és le akarta vágni egy ollóval
– emlékezett vissza a színésznő, akinek egyik kollégája segített megúszni az esetet. Később a támadó azt nyilatkozta, maga se érti, mi vette rá erre.
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