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Most pörög fel igazán a nyár a siófoki Plázson: a te kedvenced is ott lesz

koncert siófok plázs nyár
Life.hu
2026.06.03.
A júniust a One Nagyszínpadon pénteken Beton.Hofi és Co Lee robbantja be, másnap pedig a Parno Graszt és Dánielfy lép színpadra a Balaton partján. Az esték azonban egyik nap sem érnek véget a koncertekkel: a programok hajnalig folytatódnak a Plázs Arénájában és a Music Teraszon.
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Tavaly még a nyárzáró program egyik csúcspontját jelentette Beton.Hofi és Co Lee fellépése a Plázson, idén azonban már ők nyitják az igazi nyarat június 5-én. A nagyszínpados koncertek után a hazai rap szcéna és a minőségi ütemek rajongói átvonulhatnak a Plázs Arénájába, ahol Tha Patkányz, Mikee Mykanic, FRANKO, Füstös és Detto gondoskodnak a hangulatról. Eközben a Music Teraszon a holdfényes éjszakában pörög tovább a közönségkedvenc Video Disco.

Most pörög fel igazán a nyár a siófoki Plázson
Most pörög fel igazán a nyár a siófoki Plázson

Pörgős hangulat, hatalmas buli a siófoki Plázson

Június 6-án, szombaton a Parno Graszt és Dánielfy koncertjén táncolhatjuk át az estét, mindkét fellépés igazán pörgős hangulatot ígér. Szombaton a legendás IKREK komp fedélzetén is hatalmas buli várható, amelynek afterpartyja ezúttal ismét a Plázs Arénába költözik. A különleges partyn Peter Makto három exkluzív b2b szettben lép színpadra Matthew Sonával, KÜHL-lel és Gregory S-szel, a bemelegítésről pedig Davko gondoskodik.

A június hátralévő része is sűrűnek ígérkezik a Plázson: a hazai zenei élet legnépszerűbb előadói és rendezvényei váltják egymást a hónap során, Deshtől és Pogány Indulótól a Carson Comán és a Neotonon át egészen a Necc Partyig vagy az AstroFestig, miközben természetesen a Metzker & Friends bulisorozata is elindul. 

A koncertek és bulik mellett hamarosan a futball is főszerephez jut: a világbajnokság mérkőzéseit élő közvetítéseken követhetik majd a szurkolók a Plázson.

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