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Hatalmas spoiler! Kiderült, melyik pasi mellett köt ki Emily Párizsban? − FOTÓ

Getty Images Europe - Pascal Le Segretain
lesifotó Emily Párizsban sorozat spoiler
Eiffel-torony, divat és szerelem. Szuper spoileres lesifotók kavarták fel a rajongók szívét az épp most forgó Emily Párizsban utolsó évadából.
 
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Igen, sajnálatos módon − ahogy  azt már előzőleg is írtuk − most forog az Emily Párizsban utolsó évada. A hatalmas szerelmi csaták, a minden nemzetiséget felölelő kapcsolatok most végre pontot kapnak. 

Nagyban zajlik az Emily Párizsban forgatása.
Nagyban zajlik az Emily Párizsban forgatása. 
Forrás: afp

Amit eddig tudunk az Emily Párizsban új részéről

  • Új lesifotók érkeztek a 6. évadról.
  • Az új évad Görögországban forog.
  • Leleplezhették a sorozat végét.

Az 5. évadban Emily újra szingliként éli mindennapjait Párizsban, miközben az Agence Grateau lángokban áll. Sylvie cége csődbe megy, mégis érkezik egy megmentő, aki nem kicsit alakítja át a szerepeket a marketing vállalatnál. A romantikus szálakat tekintve most Mindy őrlődik két férfi között: Nico eljegyzési gyűrűje és Alfie késői, de annál őszintébb vallomása. Szóval dráma, dráma hátán. Eközben Gabriel egy görögországi útra hívta meg Emilyt, ahol a kék tenger egészen új és stabil szintre viheti a kapcsolatukat. 

De még mindig ott a nagy kérdés: kit választ végül Emily? 

Azt már tudjuk, hogy a 6. utolsó évad Görögországban forog, - szóval Emily elmegy Gabriellel - de azt, hogy Párizs hogyan jelenik majd meg a történetben, azt még nem tudni. Viszont egy TikTok-on megjelent posztban olyan képek kerültek napvilágra, amit a rendezők nem biztos, hogy már ki akartak kotyogni. A fotókon Emily és Gabriel látható, ahogy egy parton heves csókcsatába kezdenek. Véletlen lenni? Vagy kiderült kit választ végül Emily? 

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Mykonos, GREECE *MUST CALL FOR PRICING BEFORE USAGE* Season 6 of Emily in Paris is currently being filmed on Mykonos. Netflix just confirmed that Emily in Paris is heading to Greece for Season 6 filming with Lily will reprising her role as the fan-favourite Emily Cooper and here we see Lily in party mode at Jackie O’s in Mykonos alongside Lucas Bravo, Ashley Park, Minnie Driver and Philippine Leroy Beaulieu who were all spotted on the set of the film. Later, the location had switched to the beach where Lily and Lucas were involved in a romantic scene. BACKGRID UK 26 MAY 2026,Image: 1107077154, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: UNITED STATES, UNITED KINGDOM, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, CHINA, KOREA, DENMARK, RUSSIA, UKRAINE, ESTONIA, LITHUANIA, NORWAY, POLAND, SWEDEN, ANGOLA, BOTSWANA, KENYA, LESOTHO, MALAWI, MAURITIUS, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGERIA, SOUTH AFRICA, ZAMBIA, ZIMBABWE, FINLAND, BULGARIA, HUNGARY, ROMANIA, SERBIA, CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA, BELARUS, ICELAND, IRELAND, ISRAEL, LATVIA, MOLDOVA, SLOVENIA, SWITZERLAND, CUBA, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, GRENADA, NEW ZEALAND, AUSTRIA, CYPRUS, BELGIUM, NETHERLANDS, INDIA, INDONESIA, NORTH KOREA, PHILIPPINES, SOUTH KOREA, THAILAND, SAUDI ARABIA, SINGAPORE, TURKEY, UNITED ARAB EMIRATES, BOSNIA, CROATIA, LUXEMBOURG, BAHAMAS, BARBADOS, HAITI, JAMAICA, SCOTLAND, MONACO, TURKS AND CAICOS ISLANDS, EGYPT, AZERBAIJAN, MALTA, LIBYA, MYANMAR, FRENCH POLYNESIA, TAIWAN, MOROCCO, CAPE VERDE, IVORY COAST, GHANA, MALDIVES, JORDAN, IRAN, SAINT BARTHELEMY, SAINT MARTIN, MONTENEGRO, LEBANON, MALAYSIA, FIJI, UGANDA, CHAD, BANGLADESH, VIETNAM, ETHIOPIA, DJIBOUTI, TUNISIA, QATAR, ARMENIA, AFGHANISTAN, ALBANIA, ALGERIA, CAYMAN ISLANDS, KAZAKHSTAN, MAURITANIA, SAINT BARTHELEMY, IRAQ, VATICAN CITY, JERSEY, BAHRAIN, ANDORRA, RWANDA, NEW CALEDONIA, BENIN, TRINIDAD AND TOBAGO, ANTIGUA AND BARBUDA, HONG KONG, NORTH MACEDONIA, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, SAINT LUCIA, SAMOA, Model Release: no , Pictured: Lily Collins - Lucas Bravo
Emily és Gabriel lesifotó a forgatásról. 
Forrás: afp

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