Hatalmas spoiler! Kiderült, melyik pasi mellett köt ki Emily Párizsban? − FOTÓ

Igen, sajnálatos módon − ahogy azt már előzőleg is írtuk − most forog az Emily Párizsban utolsó évada. A hatalmas szerelmi csaták, a minden nemzetiséget felölelő kapcsolatok most végre pontot kapnak.

Nagyban zajlik az Emily Párizsban forgatása.

Forrás: afp

Amit eddig tudunk az Emily Párizsban új részéről Új lesifotók érkeztek a 6. évadról.

Az új évad Görögországban forog.

Leleplezhették a sorozat végét.

Az 5. évadban Emily újra szingliként éli mindennapjait Párizsban, miközben az Agence Grateau lángokban áll. Sylvie cége csődbe megy, mégis érkezik egy megmentő, aki nem kicsit alakítja át a szerepeket a marketing vállalatnál. A romantikus szálakat tekintve most Mindy őrlődik két férfi között: Nico eljegyzési gyűrűje és Alfie késői, de annál őszintébb vallomása. Szóval dráma, dráma hátán. Eközben Gabriel egy görögországi útra hívta meg Emilyt, ahol a kék tenger egészen új és stabil szintre viheti a kapcsolatukat.

De még mindig ott a nagy kérdés: kit választ végül Emily?

Azt már tudjuk, hogy a 6. utolsó évad Görögországban forog, - szóval Emily elmegy Gabriellel - de azt, hogy Párizs hogyan jelenik majd meg a történetben, azt még nem tudni. Viszont egy TikTok-on megjelent posztban olyan képek kerültek napvilágra, amit a rendezők nem biztos, hogy már ki akartak kotyogni. A fotókon Emily és Gabriel látható, ahogy egy parton heves csókcsatába kezdenek. Véletlen lenni? Vagy kiderült kit választ végül Emily?

Emily és Gabriel lesifotó a forgatásról.

Forrás: afp

Ezek is érdekelhetnek: