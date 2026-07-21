A fél világ Gerard Piqué-n röhög: ilyen képet vágott Shakira előadása alatt - VIDEÓ

Vasárnap lezárult a 2026-os foci-vb, ami rengeteg izgalmat tartogatott még a sportot kevésbé kedvelők számára is! A döntő fő attrakciója természetesen Shakira volt, aki a félidei show-ban megmutatta, mennyit veszített exe, Gerard Piqué, amikor 2022-ben megcsalta őt. Spoiler: rengeteget!

Shakira dögösebb, mint valaha - Gerard Piqué bánhatja, hogy lecserélte

Forrás: AFP

Gerard Piqué valószínűleg már bánja, hogy félrelépett

A 49 éves kolumbiai énekesnő ugyanis olyan dögös volt, mint még soha! Szó szerint mindenkit levett a lábáról energikus előadásával – egyelten embert kivéve. Gerard Piqué ugyanis olyan fancsali képpel nézte végig a produkciót, hogy az finoman szólva is nevetséges volt. További részletek az alábbi videóban!

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