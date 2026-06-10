Minden kiderült a Superman sztárjának végrendeletéről: ennyit hagyott a családjára

Jelentős vagyont hagyott családjára a Superman-filmek főgonosza, Terence Stamp. A tavaly augusztusban, 87 éves korában elhunyt Oscar-jelölt színész végrendelete szerint több mint egymillió fontot örököltek a hozzátartozói.

Terence Stamp a Superman-filmek ikonikus főgonoszaként, Zod tábornok szerepében vált világhírűvé.

Fotó: Getty Images

Kiderültek a részletek Terence Stamp örökségéről

A brit Legfelsőbb Bíróság nyilvántartása szerint Stamp összesen 1 015 564 fontot hagyott hátra, ami jelenlegi árfolyamon több mint 470 millió forintnak felel meg. A színész elvált volt, és nem születtek gyermekei, így vagyonát tágabb családja örökölte, írta meg a The Sun. Terence Stamp neve leginkább a Superman-filmek rajongói számára lehet ismerős: az 1978-as Superman és az 1980-as Superman II című filmekben ő alakította a legendás főgonoszt, Zod tábornokot, de pályafutása során számos emlékezetes szerepben láthatta a közönség.

Több mint hat évtizedet töltött a reflektorfényben

A London keleti részén, 1938-ban született színész eredetileg a reklámszakmában dolgozott, mielőtt az 1950-es években ösztöndíjat nyert egy drámaiskolába. Filmes karrierje 1962-ben indult a Billy Budd című alkotással, amely rögtön Oscar-jelölést hozott számára. A hatvanas években nem csak színészi munkái miatt került a figyelem középpontjába: Julie Christie színésznővel folytatott kapcsolata révén a korszak egyik ikonikus kulturális alakjává vált. 1994-ben ismét meglepte a közönséget, amikor a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai című filmben Bernadette, egy transznemű nő szerepét alakította, utóbbiért Golden Globe-jelölést kapott.

Később olyan produkciókban szerepelt, mint a Valkűr Tom Cruise oldalán vagy az Igenember Jim Carrey főszereplésével. Még nyolcvanas éveiben is aktívan dolgozott, több filmben és az Az Úr Sötét Anyagai című sorozatadaptációban is feltűnt.

Bár több tucat filmben szerepelt, karrierjével kapcsolatban maradt benne némi hiányérzet. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: leginkább azokat a szerepeket sajnálja, amelyeket félelemből utasított vissza. Terence Stamp 2025. augusztus 17-én hunyt el, halálhírére a filmes világ számos ismert alakja és pályatársa emlékezett meg róla.