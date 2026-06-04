„Val Kilmer volt a legrosszabb ember, akit valaha ismertem” – Brutális, miket állított a híres rendező az elhunyt legendáról

Halottról vagy jót vagy semmit – tartja egy régi mondás. Azonban Adam Marcus sutba dobta ezt az elvet, amikor Val Kilmerrel való közös munkájáról nyilatkozott. A Határtalan indulat rendezőjének tapasztalata szerint ugyanis a Top Gun legendás színésze minősíthetetlenül viselkedett közös filmjük forgatásán, ami miatt elviselhetetlen embernek tartja.
- Val Kilmer a 2008-as a Határtalan indulat c. filmben dolgozott együtt Adam Marcus rendezővel.
- A filmrendező egy posztban tálalt ki a színész forgatáson mutatott minősíthetetlen viselkedéséről.
A forgatás réme: Val Kilmer a színfalak mögött
Az olyan neves filmekből ismert színész, mint a Top Gun, a Dr. Moreau szigete, a Mindörökké Batman vagy a Szemtől szemben, 2026. április 1-jén szenderült örök nyugalomra. Val Kilmernek számos tisztelője akadt a szakmában, ám Adam Marcus filmrendező nem tartozik közéjük. A 2008-as Határtalan indulat c. mozi forgatásán dolgozott együtt a sztárral, aki a színész halála után egy évvel a közösségi médiában tálalt ki a negatív tapasztalatáról.
„Azoknak, akik a szemüket forgatják a »ne mondj rosszat a halottról« böszmeség okán, b****ák meg” – Fogalmazott igen sarkosan Marcus, aki nem rejtette véka alá véleményét. „Ha ez a pasas ma csak a tizedét megcsinálná a forgatásomon, amit annak idején tett, egy szempillantás alatt ki lenne rúgva.”
A legrosszabb ember, akit valaha ismertem… És ez elég sokatmondó.
De mégis mi az, ami miatt Val Kilmer halála után egy évvel ilyen hévvel nyilatkozik róla egykori kollégája? A rendező nem köntörfalazott: „Fizikailag erőszakos volt (a 6. napon a forgatáson ágyékon rúgott, mert nem voltam hajlandó megnézni az új crocs-át), szexuálisan zaklatta a női szereplőket, verbálisan abuzív volt.”
A problémák azonban már a forgatás első napján elkezdődtek: „Olyan alkoholmérgezése volt az első forgatási napon, hogy mentőt kellett hívnom, hogy adjanak neki infúziót, mielőtt az első felvételek elkészülhettek volna.” Ha ez nem lenne elég, naponta 3-6 órákat késett a forgatásokról, annak ellenére, hogy jól megfizették.
1,5 millió dollárt fizettek neki, de teljesen amatőr módon viselkedett. És ez tényleg csak a jéghegy csúcsa.
Azonban nem Adam Marcus az egyetlen filmes, akinek negatív tapasztalata volt Val Kilmerrel. Joel Schumacher, a Batman filmek rendezője pszichésen sérültnek, illetve gyerekesnek és lehetetlennek titulálta a színészlegendát. A Dr. Moreau szigetét rendező John Frankenheimer diplomatikusan csak annyit mondott, hogy soha többet nem dolgozna együtt a színésszel.
Ugyanakkor Kilmer becsületére legyen mondva, hogy nem tagadta az ellene felhozott vádakat, 2021-es dokumentumfilmjében így beszélt magáról. „Rosszul viselkedtem. Bátran viselkedtem. Bizarr módon viselkedtem némelyekkel. Ezekből semmit sem tagadok és nem bántam meg semmit, mert olyan részeimet vesztettem el és találtam meg, amikről nem is tudta, hogy léteztek. Áldott vagyok” – nyilatkozta.
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