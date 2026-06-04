„Val Kilmer volt a legrosszabb ember, akit valaha ismertem” – Brutális, miket állított a híres rendező az elhunyt legendáról

Halottról vagy jót vagy semmit – tartja egy régi mondás. Azonban Adam Marcus sutba dobta ezt az elvet, amikor Val Kilmerrel való közös munkájáról nyilatkozott. A Határtalan indulat rendezőjének tapasztalata szerint ugyanis a Top Gun legendás színésze minősíthetetlenül viselkedett közös filmjük forgatásán, ami miatt elviselhetetlen embernek tartja.

A Határtalan indulat rendezője szerint Val Kilmer rettenetesen viselkedett a forgatáson.

Forrás: Archive Photos

Val Kilmer a 2008-as a Határtalan indulat c. filmben dolgozott együtt Adam Marcus rendezővel.

A filmrendező egy posztban tálalt ki a színész forgatáson mutatott minősíthetetlen viselkedéséről.

A forgatás réme: Val Kilmer a színfalak mögött

Az olyan neves filmekből ismert színész, mint a Top Gun, a Dr. Moreau szigete, a Mindörökké Batman vagy a Szemtől szemben, 2026. április 1-jén szenderült örök nyugalomra. Val Kilmernek számos tisztelője akadt a szakmában, ám Adam Marcus filmrendező nem tartozik közéjük. A 2008-as Határtalan indulat c. mozi forgatásán dolgozott együtt a sztárral, aki a színész halála után egy évvel a közösségi médiában tálalt ki a negatív tapasztalatáról.

„Azoknak, akik a szemüket forgatják a »ne mondj rosszat a halottról« böszmeség okán, b****ák meg” – Fogalmazott igen sarkosan Marcus, aki nem rejtette véka alá véleményét. „Ha ez a pasas ma csak a tizedét megcsinálná a forgatásomon, amit annak idején tett, egy szempillantás alatt ki lenne rúgva.”

A legrosszabb ember, akit valaha ismertem… És ez elég sokatmondó.

De mégis mi az, ami miatt Val Kilmer halála után egy évvel ilyen hévvel nyilatkozik róla egykori kollégája? A rendező nem köntörfalazott: „Fizikailag erőszakos volt (a 6. napon a forgatáson ágyékon rúgott, mert nem voltam hajlandó megnézni az új crocs-át), szexuálisan zaklatta a női szereplőket, verbálisan abuzív volt.”

A problémák azonban már a forgatás első napján elkezdődtek: „Olyan alkoholmérgezése volt az első forgatási napon, hogy mentőt kellett hívnom, hogy adjanak neki infúziót, mielőtt az első felvételek elkészülhettek volna.” Ha ez nem lenne elég, naponta 3-6 órákat késett a forgatásokról, annak ellenére, hogy jól megfizették.

1,5 millió dollárt fizettek neki, de teljesen amatőr módon viselkedett. És ez tényleg csak a jéghegy csúcsa.

Azonban nem Adam Marcus az egyetlen filmes, akinek negatív tapasztalata volt Val Kilmerrel. Joel Schumacher, a Batman filmek rendezője pszichésen sérültnek, illetve gyerekesnek és lehetetlennek titulálta a színészlegendát. A Dr. Moreau szigetét rendező John Frankenheimer diplomatikusan csak annyit mondott, hogy soha többet nem dolgozna együtt a színésszel.