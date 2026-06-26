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Meggyalázták Whitney Houston emlékét? − "Tudtam, hogy ha ez a történet kiszivárog, az tönkreteszi"

oprah winfrey színpad whitney houston
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Felháborodtak a 2012-ben elhunyt énekesnő hozzátartozói. Azt állítják, Oprah nem mond igazat, amikor azt állítja, Whitney Houston tudatmódosító szerek hatására esett le az Oprah Winfrey Show felvétele közben a szinpadról.

Újra szóbeszéd tárgya Whitney Houston 2009-es televíziós szereplése, miután Oprah Winfrey azt állította: az énekesnő drogok hatása alatt állhatott, amikor leesett a színpadról a show-ja felvétele közben. Houston családja határozott közleményben jelezte, ez nem igaz.  

Oprah Winfrey arról beszélt, hogy Whitney Houston visszaesett.
Oprah Winfrey arról beszélt, hogy Whitney Houston visszaesett.
Forrás: WireImage

Máig kérdés, miért esett le Whitney Houston a színpadról 

A vita a franciaországi Cannes Lions konferencián robbant ki, ahol Oprah egy korábbi, sokat emlegetett interjút idézett fel. A néhai világsztár örökösei szerint azonban a műsorvezető állításai hazugok és igazságtalanok is Whitney Houstonnal szemben. 

Oprah Winfrey ugyanis arról beszélt, hogy az énekesnő a 2009-es, kétrészes Oprah Winfrey Show-beli szereplése idején újra szerhasználó volt. Az interjú akkoriban pedig pont azért volt hatalmas szenzáció, mert Houston arról beszélt, hogy évekig tartó drogproblémák és két elvonókúra után végre tiszta.

 „Leesett a színpadról” – jelentette ki a minap Winfrey és azt is felidézte, hogy a történtek után nagyon aggódott. „Tudtam, hogy ha ez a történet kiszivárog… az tönkreteszi” – idézi a TMZ.

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Az örökösök közleményt adtak ki

Houston örökösei Oprah megszólalása után közleményt adtak ki, amelyben elismerték, hogy az énekesnő valóban elesett, de cáfolták hogy drogot fogyasztott volna.  „Egy hangpróba során esett el, elbotlott valamiben a sötétben” – olvasható a közleményben, amelyben arról is írnak, hogy bár Whitneynek az élete során köztudottan voltak függőségi problémái, nem lehet mindent aköré építeni vele kapcsolatban. 

1986
1988: Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Michael Jackson és Whitney Houston
1992: a Több, mint testőr című filmben
1992: Kevin Costner oldalán
1994: Whitney 7 Grammy-díjat vihetett haza
1999
2000: az év Rythm and Blues énekesnői Grammy -díj
2000
2003: férjével, Bobby Brown-nal
2004
2006
2009
2009: lányával, Bobbi Kristina-val
2009
2009
2010: elsírja magát, amikor átveszi a dupla platina lemezéért járó elismerést
2010: édesanyjával, Cissy Houston énekesnővel
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1986
Forrás: Northfoto

Évekig küzdött a függőséggel, a halálát is az okozta 

Houston a 2000-es években maga is nyíltan beszélt drogproblémáiról. Elmondta, hogy a kokain, a marihuána és a vényköteles gyógyszerek használata komoly hatással volt hangjára, és emiatt már nem tudta kiénekelni azokat a magas hangokat, amelyek korábban védjegyévé váltak. Az énekesnő 2012-ben, 48 éves korában hunyt el: vízbe fulladt a Beverly Hilton szálloda fürdőkádjában. A végső boncolási jelentés szerint a fulladást szívbetegség és  a kokainfogyasztás hatásai okozták. A szervezetében marihuánát és többféle vényköteles gyógyszert is kimutattak.

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