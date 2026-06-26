Meggyalázták Whitney Houston emlékét? − "Tudtam, hogy ha ez a történet kiszivárog, az tönkreteszi"

Újra szóbeszéd tárgya Whitney Houston 2009-es televíziós szereplése, miután Oprah Winfrey azt állította: az énekesnő drogok hatása alatt állhatott, amikor leesett a színpadról a show-ja felvétele közben. Houston családja határozott közleményben jelezte, ez nem igaz.

Oprah Winfrey arról beszélt, hogy Whitney Houston visszaesett.

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Máig kérdés, miért esett le Whitney Houston a színpadról

A vita a franciaországi Cannes Lions konferencián robbant ki, ahol Oprah egy korábbi, sokat emlegetett interjút idézett fel. A néhai világsztár örökösei szerint azonban a műsorvezető állításai hazugok és igazságtalanok is Whitney Houstonnal szemben.

Oprah Winfrey ugyanis arról beszélt, hogy az énekesnő a 2009-es, kétrészes Oprah Winfrey Show-beli szereplése idején újra szerhasználó volt. Az interjú akkoriban pedig pont azért volt hatalmas szenzáció, mert Houston arról beszélt, hogy évekig tartó drogproblémák és két elvonókúra után végre tiszta.

„Leesett a színpadról” – jelentette ki a minap Winfrey és azt is felidézte, hogy a történtek után nagyon aggódott. „Tudtam, hogy ha ez a történet kiszivárog… az tönkreteszi” – idézi a TMZ.