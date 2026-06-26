Meggyalázták Whitney Houston emlékét? − "Tudtam, hogy ha ez a történet kiszivárog, az tönkreteszi"

Újra szóbeszéd tárgya Whitney Houston 2009-es televíziós szereplése, miután Oprah Winfrey azt állította: az énekesnő drogok hatása alatt állhatott, amikor leesett a színpadról a show-ja felvétele közben. Houston családja határozott közleményben jelezte, ez nem igaz.
Máig kérdés, miért esett le Whitney Houston a színpadról
A vita a franciaországi Cannes Lions konferencián robbant ki, ahol Oprah egy korábbi, sokat emlegetett interjút idézett fel. A néhai világsztár örökösei szerint azonban a műsorvezető állításai hazugok és igazságtalanok is Whitney Houstonnal szemben.
Oprah Winfrey ugyanis arról beszélt, hogy az énekesnő a 2009-es, kétrészes Oprah Winfrey Show-beli szereplése idején újra szerhasználó volt. Az interjú akkoriban pedig pont azért volt hatalmas szenzáció, mert Houston arról beszélt, hogy évekig tartó drogproblémák és két elvonókúra után végre tiszta.
„Leesett a színpadról” – jelentette ki a minap Winfrey és azt is felidézte, hogy a történtek után nagyon aggódott. „Tudtam, hogy ha ez a történet kiszivárog… az tönkreteszi” – idézi a TMZ.
Az örökösök közleményt adtak ki
Houston örökösei Oprah megszólalása után közleményt adtak ki, amelyben elismerték, hogy az énekesnő valóban elesett, de cáfolták hogy drogot fogyasztott volna. „Egy hangpróba során esett el, elbotlott valamiben a sötétben” – olvasható a közleményben, amelyben arról is írnak, hogy bár Whitneynek az élete során köztudottan voltak függőségi problémái, nem lehet mindent aköré építeni vele kapcsolatban.
Évekig küzdött a függőséggel, a halálát is az okozta
Houston a 2000-es években maga is nyíltan beszélt drogproblémáiról. Elmondta, hogy a kokain, a marihuána és a vényköteles gyógyszerek használata komoly hatással volt hangjára, és emiatt már nem tudta kiénekelni azokat a magas hangokat, amelyek korábban védjegyévé váltak. Az énekesnő 2012-ben, 48 éves korában hunyt el: vízbe fulladt a Beverly Hilton szálloda fürdőkádjában. A végső boncolási jelentés szerint a fulladást szívbetegség és a kokainfogyasztás hatásai okozták. A szervezetében marihuánát és többféle vényköteles gyógyszert is kimutattak.
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