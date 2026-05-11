Benedict Cumberbatch tajtékzott az utcán: durva szócsata lett a száguldozás vége – VIDEÓ

Benedict Cumberbatch tajtékzott az utcán: durva szócsata lett a száguldozás vége

A Doctor Strange sztárja 10 percen keresztül vitázott London belvárosában egy dühöngő kerékpárossal. Benedict Cumberbatch tajtékzását a szemtanúk videón rögzítették.

Benedict Cumberbatch igen kellemetlen helyzetbe került a napokban: egy londoni kerékpáros szerint a színész meggondolatlanul száguldozott – ezt pedig nem hagyhatta szó nélkül az ismeretlen biciklis.

  • Egy ismeretlen kerékpárosnak nem tetszett az, hogy Cumberbatch áthajtott a piroson.
  • A férfi addig követte a színészt, amíg az le nem szállt a kerékpárjáról.
  • Óriási szócsata kerekedett ki a helyzetből, melyről videók is készültek.
  • A vita lezárultával a színész készségesen fotózkodott a körülötte álló rajongókkal.

Celebbotrány Londonban: közúti agresszió Benedict Cumberbatch-csel

Nem meglepő, hogy a legnagyobb brit színészek is biciklivel száguldoznak London utcáin, hiszen sok esetben ez egyszerűbb és költséghatékonyabb, mint az angol tömegközlekedés. Ám a Doctor Strange sztárja, Benedict Cumberbatch most jól megjárta, hogy ezt a járművet választotta.

A dühöngő biciklis szerint ugyanis a Sherlock sztárja két piros lámpán is áthajtott, ezért követte, majd le is szólította a színészt a kerékpáros. A felvételeken látható, hogy Cumberbatch otthagyja a a biciklijét, és odasétál a felbőszült férfihoz.

Te hazudsz, teljesen meg vagy zavarodva! Végig mögötted voltam!

– förmedt rá az ismeretlen kerékpáros a brit színészre.

Cumberbatch azzal vágott vissza, hogy a férfi verbálisan bántalmazta őt, mire a másik fél szarkasztikusan megjegyezte: „Ja, verbálisan abuzáltam azt a fickót, aki folyamatosan megszegte a szabályokat.

A színész végül beismert, hogy egy piros lámpán átment, de a többit tagadta. A vita nagyjából 10 percig tartott, majd a dühöngő kerékpáros elhajtott.

Benedict Cumberbatch és az ismeretlen kerékpáros
Sokak szerint olyan abszurd volt a jelenet, mintha megrendezték volna.
A kerékpáros botrány a szemtanúk szemszögéből

A szemtanúk szerint az ismeretlen kerékpáros kicsit meghökkent, amikor meglátta, hogy kivel van dolga, de attól még ugyanúgy leállt vele veszekedni, hiszen számára elfogadhatatlan volt az, hogy a színész átment egy piros lámpán.

A jelenet kissé komikusra sikeredett, egyesek szerint a fickó egy önjelölt igazságosztó volt, sőt, van, aki szerint az rosszabb volt, hogy a férfi ekkora jelenetet rendezett, mint az, hogy Cumberbatch lassan átment a piroson.

A szócsata közben természetesen rajongók is köréjük gyűltek, köztük iskolás gyerekek is, akiket Cumberbatch udvariasan megkért, hogy várják meg, amíg ezt befejezik. A vita végén pedig valóban ott maradt a színész egy pár kép erejéig.

A szócsatáról készült videót itt tudod megtekinteni:

