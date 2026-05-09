Szomorú hírt jelentett be A Bridgerton család főszereplője: az alkotók szinte már nem is számolnak vele

A harmadik évad az ő szerelmi élete körül forgott, a következőben pedig már alig lesz képernyőn. A Bridgerton család Penelopéja ő maga mondta el, hogy épp csak fel-felbukkan a sorozatban, ami ezúttal Francesca magánéletére épít.

Úgy tűnik, Penelope Featherington karaktere már nem annyira izgalmas a sorozatkészítők számára. Nicola Coughlan a minap a Dish poscastben elárulta, nem sok képernyő időt kap A Bridgerton család 5. évadában.

Ahogy lement a 4. évad, A Bridgerton család rajongói azonnal azonnal azt találgatták, ki lesz az 5. évad középpontjában. Azóta kiderült, hogy nem Eloise, hanem Francesca történetszála bontakozik ki, Nicola Coughlan pedig elárulta, neki csak kevés szerepe lesz a folytatásban. 

„Az 5. évad forgatása már elkezdődött. Én ugyan nem leszek benne túl sokat, de azért örömmel térek vissza. Csak pár napot forgattam, de a többiek nagyon-nagyon keményen dolgoznak” – idézi Coughlant az Independent

Phoebe Dynevort se hívják az első évad óta

Sokan hiányolják Daphne karakterét is, de úgy tűnik, vele sem nagyon számolnak már. A 30 éves színésznő korábban egy podcastban elmondta, hogy nem ő döntött A Bridgerton családból való távozás mellett. „Nem hívtak. Ha azt szeretnék, hogy szerepeljek, boldogan megyek” – nyilatkozta Dynevor, aki legutóbb egy rövid időre a második évadban tűnt fel. 

