Ezek lesznek a legtüzesebb pedikűrök 2026 nyarán – TOP 5 dizájn, melyet neked is ki kell próbálnod

Ha nyár, akkor pedikűr. És ha pedikűr, akkor csakis ezek a dizájnok! Kiderítettük, hogy milyen trendek lesznek idén nyáron – jól figyelj, mert ezeket érdemes követned!
Pedikűr, a lábunk nyári koronája
Te is próbáltál már hódítani a legújabb pedikűrtrendekkel, melyektől azt vártad, hogy egyből ledobják a zoknidat? A valóság viszont nem annyira filmszerű. Hiszen ha a csodaszép lábkörmeiddel akarsz csábítani, akkor először is haza kell érned a partnereddel, hogy le tudd venni a cipőd és a zoknid az otthon melegében. Viszont a zokni levétele olykor kellemetlenségekkel is jár, hiszen tegyük fel, hogy a szóban forgó jelenet télen történik, és egész nap bundás csizmában vagy. Vagyis lehet, hogy inkább magadon hagyod azt a zoknit, és csöndben megnyugtatod a lábkörmeidet, hogy „majd legközelebb”...
De az a legközelebb végre eljött! Ki ne imádná azokat az alkalmakat, amikor szabadon kószálhat a lábfejünk? És most nem a mezítláb járásról beszélünk, hanem a szandálok és a nyári papucsok időszakáról! Ilyenkor ugyanis nyugodtan előjöhetnek a legtutibb pedikűrdizájnok!
Nyári pedikűrök 2026-ban
Ha kiválasztottad a számodra tökéletes pedikűrtrendet, akkor se feledkezz meg az alapozásról! Hiszen ugyanúgy, mint a sminkelésnél, itt is szükségünk lesz egy terep előkészítésre. Mondj búcsút a bőrkeményedéseknek és varázsolj magadnak pihe-puha tappancsokat különböző lábápolószerekkel! De nyugi, ha nem nevezed ki magad ideiglenes otthoni pedikűrösnek, hanem inkább a szakembert választod, ő is pontosan tudni fogja, hogy lesz a leghercegnősebb a lábfejed a nyári lábszabadságra. Ha pedig befejezted az előkészületeket, akkor ideje hozzálátni a körmöknek! 2026 nyarán egészen elképesztő pedikűrszínek és -dizájnok uralkodnak majd.
1. A babakék és a világos lila ötvözete
Csak nézz rá a képre! Babakék? Vagy világos lila? Ki tudja eldönteni?! És pont ezért jó! Olyan, mintha belenéznél a legtisztább tenger vizébe, és a lelkedet látnád a másik oldalon. Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor próbáld ki krómhatásban is ezt a különleges színt.
2. Paradicsompiros
Felejtsd el most a mélyvörös színt, és koncentrálj az olasz paradicsomokra. Enyhén pirosas, kicsit narancssárgás, és nagyon mediterrán. Ha ilyen pedikűröd lesz, akkor ahányszor ránézel a lábkörmeidre, garantáltan megkívánod az extrán paradicsomszószos olasz pizzát.
3. Eszpresszóbarna
Bármilyen meglepő, de ez a sötét szín is szerepel a nyári listánkon. És ha jobban belegondolsz, akkor érthető is. Maradjunk még az olaszoknál! Mit isznak mindig, és mi az amire mi is minden reggel és ebéd után vágyunk? A válasz: egy jó kávé! Az olasz eszpresszónál és annak nyári változatánál, az eszpresszó toniknál nincs is jobb!
4. Pink zebra
Ha az eszpresszóbarnánál merészebb akarsz lenni, akkor próbáld ki ezt a zebramintát – de pinkben! Nyárias, fiatalos és nagyon vad! Te leszel a legmenőbb ezzel a pedikűrrel a strandokon!
5. Neon virágok
Még extrább akarsz lenni? A nyár a neonszínek évszaka! Légy merész, és próbáld ki a narancssárga színt, de neonban! Ha pedig vidám és vadóc akarsz lenni, akkor élj a a lehetőséggel és ötvözd a nyári színt friss virágokkal!
Ha eljön a napsütés, akkor eljön a jókedvünk is. Ezt pedig muszáj fémjeleznünk egy igazán csajos mani-pedi kombóval! Próbáld ki ezeket a nyárias pedikűrtrendeket, és élvezd a lábszabadító időt sikkesen!
