Ezek lesznek a legtüzesebb pedikűrök 2026 nyarán – TOP 5 dizájn, melyet neked is ki kell próbálnod

Ha nyár, akkor pedikűr. És ha pedikűr, akkor csakis ezek a dizájnok! Kiderítettük, hogy milyen trendek lesznek idén nyáron – jól figyelj, mert ezeket érdemes követned!

2026 nyarán is érkeznek formabontóan új pedikűrdizájnok és -színek.

Pedikűr, a lábunk nyári koronája

Te is próbáltál már hódítani a legújabb pedikűrtrendekkel, melyektől azt vártad, hogy egyből ledobják a zoknidat? A valóság viszont nem annyira filmszerű. Hiszen ha a csodaszép lábkörmeiddel akarsz csábítani, akkor először is haza kell érned a partnereddel, hogy le tudd venni a cipőd és a zoknid az otthon melegében. Viszont a zokni levétele olykor kellemetlenségekkel is jár, hiszen tegyük fel, hogy a szóban forgó jelenet télen történik, és egész nap bundás csizmában vagy. Vagyis lehet, hogy inkább magadon hagyod azt a zoknit, és csöndben megnyugtatod a lábkörmeidet, hogy „majd legközelebb”...

De az a legközelebb végre eljött! Ki ne imádná azokat az alkalmakat, amikor szabadon kószálhat a lábfejünk? És most nem a mezítláb járásról beszélünk, hanem a szandálok és a nyári papucsok időszakáról! Ilyenkor ugyanis nyugodtan előjöhetnek a legtutibb pedikűrdizájnok!

Nyári pedikűrök 2026-ban Ha kiválasztottad a számodra tökéletes pedikűrtrendet, akkor se feledkezz meg az alapozásról! Hiszen ugyanúgy, mint a sminkelésnél, itt is szükségünk lesz egy terep előkészítésre. Mondj búcsút a bőrkeményedéseknek és varázsolj magadnak pihe-puha tappancsokat különböző lábápolószerekkel! De nyugi, ha nem nevezed ki magad ideiglenes otthoni pedikűrösnek, hanem inkább a szakembert választod, ő is pontosan tudni fogja, hogy lesz a leghercegnősebb a lábfejed a nyári lábszabadságra. Ha pedig befejezted az előkészületeket, akkor ideje hozzálátni a körmöknek! 2026 nyarán egészen elképesztő pedikűrszínek és -dizájnok uralkodnak majd.

1. A babakék és a világos lila ötvözete

Csak nézz rá a képre! Babakék? Vagy világos lila? Ki tudja eldönteni?! És pont ezért jó! Olyan, mintha belenéznél a legtisztább tenger vizébe, és a lelkedet látnád a másik oldalon. Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor próbáld ki krómhatásban is ezt a különleges színt.