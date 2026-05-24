Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 24., vasárnap Eliza, Eszter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
körömtrend

Ezek lesznek a legtüzesebb pedikűrök 2026 nyarán – TOP 5 dizájn, melyet neked is ki kell próbálnod

körömtrend nyár pedikűr
Imádod a manikűrt és a pedikűrt? Mindig megpróbálod a körmeidet harmóniába hozni az évszakokkal? Akkor most örülhetsz! Ugyanis nemsokára itt a nyár! Vagyis a lábfejek is kikerülhetnek a szabad ég alá! Ezek a nyári pedikűrök 2026-ban pedig tarolni fognak!

Ha nyár, akkor pedikűr. És ha pedikűr, akkor csakis ezek a dizájnok! Kiderítettük, hogy milyen trendek lesznek idén nyáron – jól figyelj, mert ezeket érdemes követned!

nyári pedikűr a vízben
2026 nyarán is érkeznek formabontóan új pedikűrdizájnok és -színek.
Forrás: Shutterstock

Pedikűr, a lábunk nyári koronája

Te is próbáltál már hódítani a legújabb pedikűrtrendekkel, melyektől azt vártad, hogy egyből ledobják a zoknidat? A valóság viszont nem annyira filmszerű. Hiszen ha a csodaszép lábkörmeiddel akarsz csábítani, akkor először is haza kell érned a partnereddel, hogy le tudd venni a cipőd és a zoknid az otthon melegében. Viszont a zokni levétele olykor kellemetlenségekkel is jár, hiszen tegyük fel, hogy a szóban forgó jelenet télen történik, és egész nap bundás csizmában vagy. Vagyis lehet, hogy inkább magadon hagyod azt a zoknit, és csöndben megnyugtatod a lábkörmeidet, hogy „majd legközelebb”...

De az a legközelebb végre eljött! Ki ne imádná azokat az alkalmakat, amikor szabadon kószálhat a lábfejünk? És most nem a mezítláb járásról beszélünk, hanem a szandálok és a nyári papucsok időszakáról! Ilyenkor ugyanis nyugodtan előjöhetnek a legtutibb pedikűrdizájnok!

Nyári pedikűrök 2026-ban

Ha kiválasztottad a számodra tökéletes pedikűrtrendet, akkor se feledkezz meg az alapozásról! Hiszen ugyanúgy, mint a sminkelésnél, itt is szükségünk lesz egy terep előkészítésre. Mondj búcsút a bőrkeményedéseknek és varázsolj magadnak pihe-puha tappancsokat különböző lábápolószerekkel! De nyugi, ha nem nevezed ki magad ideiglenes otthoni pedikűrösnek, hanem inkább a szakembert választod, ő is pontosan tudni fogja, hogy lesz a leghercegnősebb a lábfejed a nyári lábszabadságra. Ha pedig befejezted az előkészületeket, akkor ideje hozzálátni a körmöknek! 2026 nyarán egészen elképesztő pedikűrszínek és -dizájnok uralkodnak majd.

1. A babakék és a világos lila ötvözete

Csak nézz rá a képre! Babakék? Vagy világos lila? Ki tudja eldönteni?! És pont ezért jó! Olyan, mintha belenéznél a legtisztább tenger vizébe, és a lelkedet látnád a másik oldalon. Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor próbáld ki krómhatásban is ezt a különleges színt.

2. Paradicsompiros

Felejtsd el most a mélyvörös színt, és koncentrálj az olasz paradicsomokra. Enyhén pirosas, kicsit narancssárgás, és nagyon mediterrán. Ha ilyen pedikűröd lesz, akkor ahányszor ránézel a lábkörmeidre, garantáltan megkívánod az extrán paradicsomszószos olasz pizzát.

3. Eszpresszóbarna

Bármilyen meglepő, de ez a sötét szín is szerepel a nyári listánkon. És ha jobban belegondolsz, akkor érthető is. Maradjunk még az olaszoknál! Mit isznak mindig, és mi az amire mi is minden reggel és ebéd után vágyunk? A válasz: egy jó kávé! Az olasz eszpresszónál és annak nyári változatánál, az eszpresszó toniknál nincs is jobb!

4. Pink zebra

Ha az eszpresszóbarnánál merészebb akarsz lenni, akkor próbáld ki ezt a zebramintát – de pinkben! Nyárias, fiatalos és nagyon vad! Te leszel a legmenőbb ezzel a pedikűrrel a strandokon!

5. Neon virágok

Még extrább akarsz lenni? A nyár a neonszínek évszaka! Légy merész, és próbáld ki a narancssárga színt, de neonban! Ha pedig vidám és vadóc akarsz lenni, akkor élj a a lehetőséggel és ötvözd a nyári színt friss virágokkal!

Pedikűrtrendek 2026 nyár

Ha eljön a napsütés, akkor eljön a jókedvünk is. Ezt pedig muszáj fémjeleznünk egy igazán csajos mani-pedi kombóval! Próbáld ki ezeket a nyárias pedikűrtrendeket, és élvezd a lábszabadító időt sikkesen!

Ha a pedikűrödhöz manikűrötleteket is néznél, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!

Kylie Jenner és Hailey Bieber Coachella körmét akarja mindenki: íme a fesztivál legextrább manikűrjei

Extravagáns manikűrök a sivatagból: megmutatjuk, milyen körmökkel bulizott Kylie Jenner, Hailey Bieber és a KATSEYE az idei Coachellán.

Diétás kóla a körmeiden: az új manikűrőrület felpezsdíti a kezeidet

A csillogó, buborékos hatású kólamanikűr már most uralja a közösségi médiát.

Tavaszi körmök 2026: márciusi manikűr inspirációk trendteremtő csajoknak

Itt a dopamin-mainkűr! A játékos, színes francia végektől a romantikus hattyú-esztétikáig most minden belefér. Felejtsd el a téli letargiát, és válts vibrálóbb fokozatra, mutatjuk a legtrendibb tavaszi körmöket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu