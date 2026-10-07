Dakota Johnson miatt aggódik a családja: szüleinek egyáltalán nem tetszik a színésznő új pasija

A 37 éves Dakota Johnson és a 36 éves Machine Gun Kelly – polgári nevén Colson Baker – Taylor Swift és Travis Kelce júliusi esküvőjén találkozhattak. Nemrég New Yorkban fotózták le őket, amikor egy fekete terepjáróból kiszállva Taylor Swift belvárosi lakásához tartottak - az énekesnő akkor nem tartózkodott a városban. Dakota Johnson szüleit aggasztja, hogy a lányuk és a rapper között több van, mint barátság.

Hollywood új álompárja? Dakota Johnson szülei nem örülnek, hogy a botrányos életű Machine Gun Kellyvel találkozgat

Forrás: Northfoto / Life.hu

„Dakota rendkívül önálló személyiség, ezért a környezetében mindenki tudja, hogy felesleges beleszólni az életébe vagy megpróbálni irányítani” – mondta egy bennfentes. „Melanie Griffith és Don Johnson azonban nem tudják elképzelni, mit tud kezdeni ezzel a férfival. Borzalmas híre van a nőügyei miatt, és szerintük ő az utolsó ember, akivel Dakotának össze kellene jönnie” - tette hozzá.

Úgy tudni, Dakota családját az is különösen meglepte, hogy Taylor Swift támogatja a két sztár szerelmét.

„Melanie és Don számára érthetetlen, hogy éppen Taylor Swift bátorítja lányukat” – állította a bennfentes. „Dakota mostohaapja, Antonio Banderas sem érti a helyzetet, attól tart, hogy Dakota hatalmas hibát követ el.”

Dakota Johnson tavaly szakított Chris Martinnal

A Szürke ötven árnyalata színésznője tavaly zárta le hosszú kapcsolatát Chris Martinnal. A 49 éves zenésszel hosszú ideig jegyben jártak.

Machine Gun Kelly magánélete szintén viharosan alakult az elmúlt években. A zenész végleg lezárta se veled, se nélküled kapcsolatát Megan Foxszal. Közös lányuk, Saga 2025 márciusában született.

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