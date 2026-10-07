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84 éves lett Halász Judit: kedvenc gyerekkori süteményével ünnepel

születésnap színésznő Halász Judit
Horváth Angéla
2026.10.07.
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Halász Judit október 7-én ünnepli 84. születésnapját, ám a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő nem pihen, tele a naptára. Az ünneplésre azért szakít időt, a családdal biztosan összeülnek.

Halász Judit több mint hat évtizede áll a színpadon, és még mindig nem gondol a pihenésre. A születésnapját is munkával tölti, most kezdődik számára a szezon, a hétvégéje is be van táblázva. A családi ünnepségre azért szakít egy kis időt.

Halász Judit nem gondol a visszavonulásra
Halász Judit nem gondol a visszavonulásra
Forrás: Borsonline

„Ha nem is szerdán, a napján, de biztosan összeülök a családdal, ez a legnagyobb ajándék nekünk! Mind egy házban, de nem egy lakásban lakunk. Így is össze kell egyeztetni, hogy ki mikor ér rá. No, nem mintha sokan lennénk, heten vagyunk, illetve ha a másik két nagyszülő is jön, akkor kilencen. Meglátjuk, idén hogyan alakul” – mondta Halász Judit a Blikknek. Hozzátete, a tortát nem szereti, de kedvenc gyerekkori süteményével, a francia krémessel minden évben meglepik.

Halász Judit nem tervezi a visszavonulást

„Addig járok a színpadon, amíg szellemileg és fizikailag is jólesik, és bizony még jólesik!” - mondta.

Halász Judit maga sem tudja pontosan, mi a hatvan éve tartó sikerének titka. Azt gondolja, talán annak köszönheti a közönség szeretetét, hogy valóban örömmel végzi a munkáját. A digitális világ térnyerésével sem érzi azt, hogy versenyeznie kellene a telefonokkal a gyerekek figyelméért.

„Én nem akarom semmivel és senkivel tartani a versenyt. Én azt csinálom, amit szeretek és amit fontosnak tartok, a magyar költészetet ismertetem meg a gyerekekkel. Úgy érzem, kapcsolatot tudok tartani a nézőkkel, mindegy, hogy melyik generációba tartoznak. Nekem ez rengeteget ad” - mondta.

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