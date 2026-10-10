Könnybe lábad a szemed az összegttől, amit a botrányos életű András exherceg kártérítésként kap

A Crown Estate pénteken közölte, hogy a 66 éves András hercegnek 302 ezer font (130 millió forint) jár a bérleti szerződés idő előtti megszüntetése miatt.

András herceg hatalmas összegű kártérítést kap

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András exherceg tavaly kényszerült elhagyni a Windsor Great Parkban álló Royal Lodge-ot, miután újabb dolgok derültek ki az elítélt szexuális bűnöző Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. Károly király ekkor megfosztotta az összes címétől öccsét.

Az egykori yorki herceg és volt felesége, Sarah Ferguson csaknem két évtizeden át lakott a műemléki védelem alatt álló, 30 szobás épületben. A bérleti díjuk jelképes összeg volt. András azóta a Károly király sandringhami birtokán található Marsh Farmra költözött. Az ötszobás házban él, a nyilvánosságtól gyakorlatilag teljesen visszavonulva - írja a Hello! magazin.

Ezért jár András hercegnek a 302 ezer font

Úgy tudni, András 1,8 millió fontot (775 millió forintot) költött javításokra és felújításra, a bérleti jogot pedig több mint ötven évvel a szerződés lejárta előtt adta vissza. A megállapodás értelmében pedig azért jogosult ekkora kártérítésre, mert a bérleti szerződést még annak első 25 évében szüntették meg.

„A Royal Lodge bérleti szerződése megszűnt, most pedig már arra összpontosítunk, hogyan hasznosítható a jövőben az ingatlan, és milyen lehetőségeket kínál az, hogy a vártnál korábban került vissza hozzánk” – közölte a Crown Estate független brit kereskedelmi ingatlan- és vagyonkezelő szervezet szóvivője.

A Crown Estate tavaly decemberben azonban még azt közölte a parlamenti képviselőkkel, hogy várhatóan nem jár majd pénz Andrásnak a szerződés idő előtti felmondásáért, ha figyelembe veszik az ingatlan javításának és helyreállításának költségeit. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy biztosat csak akkor lehet ezzel kapcsolatban mondani, ha András kiköltözése után egy szakértő részletesen felméri az ingatlan állapotát és az esetleges károkat.

A kártérítés lehetőségét azért építették be a szerződésbe, mert András 2005-ben 7,5 millió fontot (3,23 milliárd forinot) fizetett a Royal Lodge felújításáért.