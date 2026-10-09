Újabb drámai fordulat Hayden Panettiere halála után: kislánya megjelent a bíróságon

Hayden Panettiere halála után egyetlen lánya, a 11 éves Kaya örökölheti a színésznő teljes vagyonát. A kislány édesapja, Volodimir Klicsko azonban attól tart, hogy az örökség egy része eltűnhet, ezért sürgős bírósági intézkedést kért. Most kislányával együtt jelentek meg a tárgyaláson.

Vlagyimir Klicsko, Hayden Panettiere és kislányuk, Kaya

Forrás: X / Hayden Panettiere

Hayden Panettiere 2026. augusztus 16-án, 36 évesen hunyt el Dél-Karolinában.

Halálát a hivatalos jelentés szerint véletlen gyógyszer-túladagolás okozta.

A fentanilt is érintő ügyben a DEA szövetségi nyomozást indított.

A színésznő végrendelet nélkül halt meg, így egyetlen örököse 11 éves lánya, Kaya.

Hayden Panettiere vagyonát mintegy 6 millió dollárra becsülik.

Hayden Panettiere vagyona veszélybe kerülhetett: eltűnt ékszerekről beszélnek

Volodimir Klicsko október 5-én benyújtott bírósági dokumentumokban azt állítja, hogy egy, a színésznőhöz korábban közel álló, de a családhoz nem tartozó személy értékes tárgyakat, feltehetően ékszereket adott el egy zálogházban. Például a színésznő eljegyzési gyűrűjét.

A zálogház rendőrségi megkeresés nélkül nem közöl részleteket az érintett tárgyakról. A volt férj által beadott dokumentumok szerint fennál a veszélye annak, hogy még több értékes tárgyat tesznek pénzzé ezek a meg nem nevezett személyek, amiket később már nem fognak tudni visszaszerezni. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a színésznő halálával kapcsolatos nyomozás során a hatóságok is lefoglaltak bizonyos vagyontárgyakat.

Klicsko saját pénzéből mentené meg lánya örökségét

Nemcsak az eltűnt ékszerek miatt sürgető az intézkedés. A bírósági iratok szerint Hayden Panettiere 2025-ös adóbevallásának határideje október 15., és körülbelül 30 ezer dollárnyi, azaz több mint 10 millió forintnyi adótartozást kell rendezni. Klicsko attól tart, hogy a késedelmes ügyintézés további kamatokat és bírságokat eredményezne, amelyek közvetlenül csökkentenék Kaya örökségét. Az egykori bokszvilágbajnok ezért vállalta, hogy szükség esetén saját pénzéből fizeti ki az összeget, amelyet később, a bíróság jóváhagyásával, a hagyatékból igényelne vissza.