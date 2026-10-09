A 42 éves Harry herceg az egyik amerikai oktatási platform videójában beszélt a gyászról, a poszttraumás stresszről, és arról, hogy mennyire fontos a mentális egészséggel foglalkozni.
„Azt gondolná az ember, hogy nekem nem lehet bajom, hiszen herceg vagyok. Mégis gyászoltam, de ennek az érzésnek nem volt helye bennem” – mondta Harry, aki szerint 15-20 éven volt ebben az állapotban.
Harry azt is elárulta, hogy édesanyja halála után húsz évig nem sírt. Diana hercegnő elvesztésével kapcsolatban szinte minden este és reggel eszébe jut valami.
„Nem sírtam, amikor közölték velem, hogy meghalt az anyám. Csak a temetésén, aztán közel két évtizedig egyszer sem. Meg voltam győződve arról, hogy ez az erő jele, pedig nem az volt. Egy 12 éves fiú voltam, aki nem kapott engedélyt arra, hogy összeomoljon, és fogalma sem volt arról, hogyan lehet ebből felépülni” - mondta.
Harry azért zárta el magát az érzelmeit, mert bűntudata volt attól a gondolattól, hogy az édesanyja nélkül boldog lehet: „Úgy éreztem, szomorúnak és érzelmileg zárkózottnak kell maradnom ahhoz, hogy bizonyítsam, mennyire hiányzik.”
Még gyermekei születése után is bűntudata támadt, amikor boldognak érezte magát.
Diana hercegné parfümje hozta vissza az emlékeket
Végül terápiára ment, és ez kellett ahhoz, hogy másképp tekintsen a gyászra. A terapeuta arra kérte, keresse meg Diana parfümjét, mert Harry már arra sem emlékezett pontosan, milyen volt az édesanyja hangja vagy nevetése. Amikor megérezte az illatot, régen elfojtott emlékek és érzések törtek felszínre.
„Olyan volt, mintha visszakerültem volna egy másik időbe. Mindent kinyílt, amit addig elzártam magamban” - emélkezett vissza. Rájött, hogy édesanyja semmi mást nem kívánt volna jobban, mint hogy boldog legyen.
Harry azonban ma már egészen másképp gondol édesanyjára: „Remélem, hogy az anyám büszke lenne rám, mindenben amit csinálok. Próbálom továbbvinni és megőrizni az örökségét. Sokáig fel sem ismertem, hogy azok az ügyek, amelyekhez ösztönösen vonzódom, nagyon hasonlóak ahhoz, amikkel ő is foglalkozott.”
Harry herceg depressziós lett, miután kiléptek a királyi családból
Harry herceg arról is mesélt, mi történt vele közvetlenül azután, hogy Meghannel felhagytak a királyi család dolgozó tagjaként végzett feladataikkal és elhagyták Nagy-Britanniát.
„Kanadába költöztünk, hogy eltávolodjunk mindentől, és egyszerűen legyen időnk gondolkodni” – mondta.
A nyomás megszűnése azonban váratlanul érintette: „Két-három nappal azután, hogy kikerültem abból a stresszes környezetből, olyan adrenalinszint-zuhanást éltem át, amilyet korábban még soha. Mintha az agyamnak szüksége lett volna a stresszre ahhoz, hogy működjön. Otthon teljesen használhatatlanná váltam. Körülbelül két hétre depresszióba zuhantam, és úgy éreztem, adrenalin nélkül képtelen vagyok működni.”
Harryt éveken keresztül az adrenalin vitte előre. Ebben szerepe volt annak is, hogy húszévesen belépett a hadseregbe. A katonaságot tökéletes figyelemelterelésnek nevezte. Afganisztáni szolgálata azonban újabb változást hozott: „Azok a dolgok, amelyeket láttam és átéltem, mintha más, bennem elraktározott traumákat is előhoztak volna.”
Ebben az időszakban eltávolodott a barátaitól és a társasági élettől, sokkal szívesebben maradt otthon.
Harry tíz napnál tovább nem akar távol lenni Meghantől és a gyerekektől
Hat évvel a Megxit után Harry és Meghan két gyermeket nevelnek, Archie-t és Lilibetet. Ismét Nagy-Britanniában élnek, a gyerekek pedig a Cotswolds térségében járnak iskolába. Harry azt mondja, ma már szigorú szabályt követ: tíz napnál hosszabb időt nem tölt távol a feleségétől és a gyerekeitől.
„Számomra a legfontosabb az az energia, öröm és boldogság, amit a családommal, különösen a gyerekeinkkel töltött időből kapok, valamint az, amikor magam végezhetem a munkámat” - mondta.
Az egyensúly kulcsa az ő életében az, hogy egyszerre tudjon dolgozni a számára fontos ügyeken, illetve jelen lenni férjként és apaként: „Ehhez az kell, hogy tíz napnál hosszabb ideig ne legyek távol a feleségemtől és a gyerekeimtől.”
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