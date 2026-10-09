A 42 éves Harry herceg az egyik amerikai oktatási platform videójában beszélt a gyászról, a poszttraumás stresszről, és arról, hogy mennyire fontos a mentális egészséggel foglalkozni.

Harry herceg interjút adott az egyik amerikai oktatási platformnak

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„Azt gondolná az ember, hogy nekem nem lehet bajom, hiszen herceg vagyok. Mégis gyászoltam, de ennek az érzésnek nem volt helye bennem” – mondta Harry, aki szerint 15-20 éven volt ebben az állapotban.

Harry azt is elárulta, hogy édesanyja halála után húsz évig nem sírt. Diana hercegnő elvesztésével kapcsolatban szinte minden este és reggel eszébe jut valami.

„Nem sírtam, amikor közölték velem, hogy meghalt az anyám. Csak a temetésén, aztán közel két évtizedig egyszer sem. Meg voltam győződve arról, hogy ez az erő jele, pedig nem az volt. Egy 12 éves fiú voltam, aki nem kapott engedélyt arra, hogy összeomoljon, és fogalma sem volt arról, hogyan lehet ebből felépülni” - mondta.

Harry azért zárta el magát az érzelmeit, mert bűntudata volt attól a gondolattól, hogy az édesanyja nélkül boldog lehet: „Úgy éreztem, szomorúnak és érzelmileg zárkózottnak kell maradnom ahhoz, hogy bizonyítsam, mennyire hiányzik.”

Még gyermekei születése után is bűntudata támadt, amikor boldognak érezte magát.

Diana hercegné parfümje hozta vissza az emlékeket

Végül terápiára ment, és ez kellett ahhoz, hogy másképp tekintsen a gyászra. A terapeuta arra kérte, keresse meg Diana parfümjét, mert Harry már arra sem emlékezett pontosan, milyen volt az édesanyja hangja vagy nevetése. Amikor megérezte az illatot, régen elfojtott emlékek és érzések törtek felszínre.

„Olyan volt, mintha visszakerültem volna egy másik időbe. Mindent kinyílt, amit addig elzártam magamban” - emélkezett vissza. Rájött, hogy édesanyja semmi mást nem kívánt volna jobban, mint hogy boldog legyen.

Harry azonban ma már egészen másképp gondol édesanyjára: „Remélem, hogy az anyám büszke lenne rám, mindenben amit csinálok. Próbálom továbbvinni és megőrizni az örökségét. Sokáig fel sem ismertem, hogy azok az ügyek, amelyekhez ösztönösen vonzódom, nagyon hasonlóak ahhoz, amikkel ő is foglalkozott.”