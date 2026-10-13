Mindenkit meglepett a szakítás: újra szingli az Imagine Dragons énekese

Az Imagine Dragons énekese szingli! Közel 4 együtt töltött év után a 39 éves Dan Reynolds és a 46 éves színésznő, Minka Kelly útjai különváltak. A szakítás híre sokakat meglephetett, mivel nem is olyan rég még együtt vonultak a vörös szőnyegen.

Dan Reynolds szingli lett: az Imagine Dragons énekese és párja közel 4 év után szakítottak.

Forrás: GUILLAUME SOUVANT / AFP

Az Imagine Dragons énekese szingli lett: 4 év után szakítottak

Dan Reynolds és Minka Kelly 2022 novemberében vállalták fel kapcsolatukaz a nyilvánosság előtt, egy Los Angeles-i kávézóban jelentek meg együtt. Kiderült, hogy egy közös barátjuknak köszönhetően ismerkedtek meg egymással, ám egy hónapig csak telefonon beszélgettek. Ezt sem követte túl sok közös nyilvános szereplés, de 2024-ben együtt érkeztek a Super Bowlra. Dan Reynolds később elárulta, hogy a kreatív irás iránti érdeklődésük a közös bennük, ez az, ami igazán összehozta őket.

Minka Kelly színésznő – aki a Ransom Canyon című Netflix-sorozatban szerepel – 2025-ben beszélt kapcsolatukról és a zenészről. „Nagyon szerencsésnek érzem magam, igazán jó ember. Ő a legjobb” – mondta a sztár, aki az Aerosmith egykori gitárosának, Rick Dufaynek a lánya.

Néhány hónapja pedig, 2026. május 30-án még együtt jelentek meg a vörös szőnyegen.

Dan Reynold és Minka Kelly 2026. május 30-án még együtt jelentek meg a vörös szőnyegen.

Forrás: PI via ZUMA Press Wire / Javier Rojas

Arról azonban, hogy mi a szakítás oka, egyelőre nincsen hír. Dan Reynlods szingli lett, és nem először ért véget hosszú kapcsolata. Az Imagine Dragons frontembere korábban Aja Volkman énekesnő férje volt, négy közös gyerekük született, majd valamivel több mint 10 év után véget ért a házasságuk. Minka Kelly pedig több hírességgel is kapcsolatban volt az elmúlt években, köztük Amerika kapitánnyal, Chris Evansszel, de járt a Grace klinikából ismert Jesse Williamsszel is.

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