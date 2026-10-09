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Jennifer Lopez újra szerelmes: Oscar-díjas színésznő exével szűrhette össze a levet

00727683 - JLPPA / Bestimage
kapcsolat szerelem Jennifer Lopez
Nagy Anna
2026.10.09.
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Az énekesnő még nem mondott le arról, hogy rátaláljon a szerelem, és most váratlan férfi kerülhetett a hálójába. Jennifer Lopez egy világhírű zenésszel került közeli kapcsolatba, aki nem olyan régen vált el Oscar-díjas feleségétől.

A válása után Jennifer Lopez egy ideig határozottan a szingli élet mellett tette le a voksát, ám úgy tűnik, lehet valaki, aki miatt ez megváltozhat. A hírek szerint régi ismerősével az utóbbi időben sokat beszélgetnek, és állítólag titkos találkozókra is sor kerülhetett. Az illető egy híres zenész, aki nem olyan régen vált el még híresebb feleségétől...

3 June 2026. Brett Goldstein, Jennifer Lopez and Ol Parker seen attending the UK premiere of "Office Romance" at the BFI Southbank in London Pictured: Jennifer Lopez Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-158
Jennifer Lopez válása után lehet, hogy ismét szerelmes.
Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez új pasija: elvált zenésszel boronálták össze az énekesnőt

Jennifer Lopez válása után ugyan az egyedüllétre szavazott, arról nem mondott le, hogy megtalálja a szerelmet. Lehet, hogy csak addig kellett várnia, amíg egy újabb szív felszabadul, és ez nemrég meg is történt. Híres zenész barátja ugyanis mostanában vált el, vele hozták hírbe az énekesnőt. Ez a híres férfi pedig nem más, mint Keith Urban, Nicole Kidman exe. A hozzájuk közel álló források szerint Jennifer Lopez és Keith Urban válásaik után folyamatosan tartották a kapcsolatot és egyre közelebb kerültek egymáshoz. Olyan személyes dolgokat is megosztanak egymással, amelyekről mások előtt nehezen beszélnek.

„Sokat elárul, hogy megbíznak egymásban, hiszen mindketten nagyon zárkózottak és óvatosak másokkal” – állította az informátor, aki szerint a két sztár titkos találkozókra is sort kerített. Ismeretségük nem új keletű: 2014-ben mindketten az American Idol zsűrijében ültek. A forrás szerint már akkor feltűnő volt közöttük az összhang.

„J.Lo és Keith mindig is remekül kijöttek egymással. 

Amikor az Idolt forgatták, folyamatosan téma volt, mennyire egy hullámhosszon vannak, és milyen nyilvánvalóan vonzódnak egymáshoz.

Akkor azonban mindketten kapcsolatban éltek, ezért állítólag soha nem történt köztük semmi. Most viszont más a helyzet.

Nicole Kidman exe lehet Jennifer Lopez pasija?

A bennfentes szerint Nicole Kidman exe fontolgathatja, hogy lépéseket tegyen a komolyabb kapcsolat érdekében, hiszen jelenleg mindketten szinglik. Közös pontból sincs hiány: a zene mindkettejük életének meghatározó része, Urban pedig maga is világsztár, így a forrás szerint nem zavarná Jennifer sikere vagy ambíciója. 

February 27, 2022, Santa Monica, California, USA: Keith Urban calls it quits on their marriage to Nicole Kidman after almost 20 years together. FILE PHOTO: Keith Urban and Nicole Kidman at red carpet of the 28th Annual Screen Actors Guild Awards held on Sunday February 27, 2022 at The Barker Hangar in Santa Monica, California. JAVIER ROJAS/PI (Credit Image: © PI via ZUMA Press Wire)
Nicole Kdiman exe, Keith Urban lehet Jennifer Lopez új pasija.
Forrás: Northfoto

„Keith sokkal lazább, és boldogan hagyja, hogy a nő, akivel együtt van, a saját reflektorfényében tündököljön anélkül, hogy fenyegetve érezné magát”fogalmazott az informátor. A források szerint már csak annyira lenne szükség, hogy Keith Irba összeszedje a bátorságát.

Kattints a képre, és nézd meg a galériát Jennifer Lopez pazar otthonáról:

Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
Forrás: realtor.com
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Less be Jennifer Lopez új, pazar otthonába! - Galéria
Forrás: realtor.com

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