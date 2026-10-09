Jennifer Lopez újra szerelmes: Oscar-díjas színésznő exével szűrhette össze a levet

A válása után Jennifer Lopez egy ideig határozottan a szingli élet mellett tette le a voksát, ám úgy tűnik, lehet valaki, aki miatt ez megváltozhat. A hírek szerint régi ismerősével az utóbbi időben sokat beszélgetnek, és állítólag titkos találkozókra is sor kerülhetett. Az illető egy híres zenész, aki nem olyan régen vált el még híresebb feleségétől...

Jennifer Lopez válása után lehet, hogy ismét szerelmes.

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez új pasija: elvált zenésszel boronálták össze az énekesnőt

Jennifer Lopez válása után ugyan az egyedüllétre szavazott, arról nem mondott le, hogy megtalálja a szerelmet. Lehet, hogy csak addig kellett várnia, amíg egy újabb szív felszabadul, és ez nemrég meg is történt. Híres zenész barátja ugyanis mostanában vált el, vele hozták hírbe az énekesnőt. Ez a híres férfi pedig nem más, mint Keith Urban, Nicole Kidman exe. A hozzájuk közel álló források szerint Jennifer Lopez és Keith Urban válásaik után folyamatosan tartották a kapcsolatot és egyre közelebb kerültek egymáshoz. Olyan személyes dolgokat is megosztanak egymással, amelyekről mások előtt nehezen beszélnek.

„Sokat elárul, hogy megbíznak egymásban, hiszen mindketten nagyon zárkózottak és óvatosak másokkal” – állította az informátor, aki szerint a két sztár titkos találkozókra is sort kerített. Ismeretségük nem új keletű: 2014-ben mindketten az American Idol zsűrijében ültek. A forrás szerint már akkor feltűnő volt közöttük az összhang.

„J.Lo és Keith mindig is remekül kijöttek egymással.

Amikor az Idolt forgatták, folyamatosan téma volt, mennyire egy hullámhosszon vannak, és milyen nyilvánvalóan vonzódnak egymáshoz.

Akkor azonban mindketten kapcsolatban éltek, ezért állítólag soha nem történt köztük semmi. Most viszont más a helyzet.

Nicole Kidman exe lehet Jennifer Lopez pasija?

A bennfentes szerint Nicole Kidman exe fontolgathatja, hogy lépéseket tegyen a komolyabb kapcsolat érdekében, hiszen jelenleg mindketten szinglik. Közös pontból sincs hiány: a zene mindkettejük életének meghatározó része, Urban pedig maga is világsztár, így a forrás szerint nem zavarná Jennifer sikere vagy ambíciója.