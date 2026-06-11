Ryan Reynoldsot elütötte egy részeg sofőr – Kórházba került a sztár

Ryan Reynolds balesete ledöbbentette a rajongókat. Bár a sztár mesélt már az esetről, a tragédia részletei most kerültek először nyilvánosságra.

Ryan Reynolds balesetet szenvedett fiatalkorában.

Forrás: Northfoto

Ryan Reynolds balesetet szenvedett A vancouveri színészt egy ittas sofőr ütötte el.

A megrázó esetről a napokban számolt be egy interjúban.

Reynolds négy hetet töltött kórházban.

Csoda, hogy túlélte a brutális balesetet.

Ittas sofőr áldozata lett Ryan Reynolds

Ryan Reynolds GQ-interjúban vallott az esetről, ami meghatározta fiatalkorát. 18 éves volt, amikor Kanadában egy ittas sofőr elgázolta. „Egy sör után kijöttem egy bárból. Ránéztem a kocsimra, és azt gondoltam: »Tudod mit, nem ülök volán mögé. Még akkor sem, ha négy háztömbnyit kell sétálnom.«” – mesélte a Deadpool színésze.

Bár ezt a döntést Reynolds „határozottan pozitívként és bölcsként” értékelte, a baj így is megtörtént. Amikor ugyanis átkelt az utcán elütött egy részeg sofőr.

Ryan Reynolds kórházban

A baleset során a sztárnak szinte minden csontja eltört a bal oldalán, a súlyos sérülések miatt pedig négy hétig kórházban feküdt. Olyan erővel csapódott bele a kocsi a sétáló Reynoldsba, hogy a sofőr autója működésképtelen lett.

„Három nappal később tértem magamhoz” – mesélte a sztár, aki mellett a néhai édesapja, James Reynolds végig ott volt. A színész saját bevallása szerint ez teljesen megváltoztatta az életét, ahogy ő fogalmazott:

Egy összetört roncs lettem.

Ennek ellenére Reynolds ragaszkodik hozzá, hogy a filmjeiben saját maga hajtsa végre a kaszkadőrjeleneteit – legalábbis, amiket meg tud oldani. Bár elmondása szerint amint betöltötte a 35. életévét már nem mentek olyan könnyen ezek a mutatványok, mint régen.

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