A Smallville sztárja véletlenül szerszámot villantott: a kilátást akarta megmutatni – Fotó

Tom Welling a New York Comic Conra utazott, hogy volt szereplőtársaival megünnepelje a Smallville 25. évfordulóját. Megérkezését egy fotóval jelentette be, a szállodai szobája ablakán keresztül örökítette meg a kilátást, de annál végül jóval több látnivalót kaptak a rajongók a tükröződésnek köszönhetően. A Smallville sztárja órákig nem vette észre, hogy intim fotót posztolt.

A Smallville sztárja, Tom Welling Instagram-sztorijában a kilátást akarta megmutatni, de egészen más miatt figyeltek fel rá az emberek.

Forrás: Michael Tran / AFP

A Smallville sztárja meztelen képet posztolt az Instagramra

Tom Welling mindössze annyit szeretett volna tudatni a rajongóival, hogy megérkezett New Yorkba a Comic Conra, ennél azonban jóval többet sikerült a fanok "orrára kötnie". A 49 éves színész a szállodai szobájából fotózta le a kilátást, de nem vette észre, hogy az üvegfelületen ő maga is visszatükröződik. Ezzel nem is lenne baj, ha a Smallville sztárja viselt vona ruhát, miközben a képet készítette. Így azonban nemcsak a kilátást mutatta meg a rajongóknak, hanem a szerszámát is.

Tom Welling fotójának nem annyira apró részletét a rajongók hamar kiszúrták, a sztár azonban 10 órán keresztül nem vette észre, hogy bármi baj lenne a képpel. Mire letörölte, addigra természetesen elterjed azt interneten.

A Smallville sztárja, Tom Welling a kilátásnál jóval többet mutatott Instagram-sztorijában.

Forrás: Instagram/Tom Welling

A Smallville 25. évfordulóját ünneplő találkozón Tom Wellingen kívül – akit korábban ittas vezetés miatt tartóztattak le – részt vett még Kristin Kreuk (Lana Lang), Erica Durance (Lois Lane) és Michael Rosenbaum (Lex Luthor) is részt vett. Több fontos szereplői is kihagyta azonban a találkozót, például Allison Mack is. A színésznőt ugyanis 2018-ban szexkereskedelem vádjával tartóztatták le, 2021-ben pedig 3 év börtönbüntetésre ítélték. 2023-ban jó magaviselettel szabadult, azóta pedig új életet kezdett, de a nyilvánosságtól visszavonultan.

A Samllville szereplői: Kristin Kreuk (Lana Lang), Michael Rosenbaum, (Lex Luthor) Sam Jones III (Pete Ross), Allison Mack (Chloe Sullivan), John Glover (Lionel Luthor), Annette O'Toole (Martha Kent), Tom Welling (Clark Kent/Superman), John Schneider (Johnathan Kent)

Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Visszatérhet még Superman szerepébe?

Tom Welling és Michael Rosenbaum nem zárkóznának el attól, hogy újra megelevenítsék Smallville-t, de Warner Bros. nem harapott rá az ötletre egyelőre. „Szeretnénk, ha megvalósulna” – nyilatkozta Tom Welling még 2024-ben. A rajongóknak azonban így sem kell nélkülözniük Clark Kentet és Lex Luthort, ugyanis a színész és kollégája, Michael Rosenbaum együtt nézik újra a sorozatot, amiből podcastet gyártanak TalkVille néven.