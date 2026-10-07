Shakira és Gerard Piqué 4 évvel a válásuk után újra bíróságon: ezért idéztette be a férjét az énekesnő

Shakira azért fordult a bírósághoz, mert változtatni szeretne Milan és Sasha utazási rendjén. A 49 éves kolumbiai énekesnő nem azt akarja, hogy a gyerekek kevesebb időt töltsenek az édesapjukkal, azt szeretné elérni, hogy a volt focista is utazzon néha Miamiba, ne mindig a gyerekeknke kelljen repülőre szállni. A 13 éves Milannak és a 11 éves Sashának jelenleg Miami és Barcelona között kell ingáznia, hogy találkozhassanak édesapjukkal.

Shakira és Piqué 2014-ben, még nagy boldogságban

Forrás: AFP

Shakira és Gerard Piqué október 6-án, kedden személyesen jelentek meg a barcelonai Ciutat de la Justíciában tartott tárgyaláson. Az ügyet egyikük sem bízta kizárólag az ügyvédeire - írja a Hello! magazin. A bírósági eljárás zárt ajtók mögött zajlott, a felek képviselői a gyerekek magánéletének tiszteletben tartását kérték. A bírói végzést vagy a felek esetleges megegyezésének részleteit csak később hozzák nyilvánosságra.

Shakira és Gerard Piqué viharos kapcsolata Az énekesnő és az egykori labdarúgó 2010-ben, a dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság idején ismerkedett meg egymással.

Első fiuk, Milan 2013-ban, Sasha pedig 2015-ben született.

2022 júniusában jelentették be szakításukat, Piqué megcsalta az énekesnőt.

Néhány hónappal később sikerült megállapodniuk a gyerekekről: ennek értelmében Shakira a két fiúval Miamiba költözhetett, Piqué pedig Barcelonában maradt. A gyermekelhelyezés körüli vita akkor hatalmas médiafigyelmet kapott.

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