Harry herceg és Meghan Markle kézen fogva romantikáztak egy brit bárban – most először fotózták őket együtt a visszatérésük óta

Harry herceg és Meghan Markle ismét együtt mutatkoztak az Egyesült Királyságban: a párt csütörtökön kézen fogva fotózták le, amint egy Cotswolds-i bárba sétáltak be. Ez volt az első alkalom, hogy együtt látták őket azóta, hogy visszatértek Nagy-Britanniába.

Harry herceg és Meghan Markle egy helyi étterembe tért be.

Forrás: i-Images via ZUMA Press

Harry herceg és Meghan Markle között teljes a harmónia

A sussexi hercegi pár lazán öltözött a kiruccanáshoz. Harry egy Santa Barbara-i tűzoltóság baseballsapkáját viselte, amely amerikai otthonukra, a kaliforniai Montecitóra utalt. A 16. századra visszanyúló történelmű Falkland Armsban ráadásul nem részesültek különleges bánásmódban, hanem ugyanúgy kezelték őket, mint bármely más vendéget. „Itt mindenki királyi bánásmódban részesül – függetlenül attól, hogy kicsoda” – osztotta meg a Sunnal egy bennfentes. „Szerencsések vagyunk, hogy sokféle ember látogat meg minket, és mindenkivel úgy bánunk, mint egy helyi lakossal. Amikor meglátogattak minket, Harry és Meghan úgy viselkedtek, mint a helyiek” – tette hozzá.

A 45 éves Meghan Markle gluténmentes, sörben pácolt tőkehalat és sült krumplit evett zöldborsópürével és tartármártással, míg a 42 éves Harry csirkés, sonkás és póréhagymás pitét választott szezonális zöldségekkel, krémes krumplipürével és mártással.

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A közös ebédből azért is lett sajtóhír, mert a pár Egyesült Királyságba való visszatérése korábban sem volt teljesen zökkenőmentes. A költözés során elsősorban a gyerekek biztonságával kapcsolatban merültek fel nehézségek.

Archie herceg és Lilibet hercegnő mindössze két napig járt egy fényűző előkészítő iskolába, majd az utazásukkal kapcsolatos biztonsági aggályok miatt máshová íratták át őket. Harry azonban a múlt héten egy CTV-nek adott interjúban arról beszélt, hogy gyermekei jól érzik magukat az új iskolában, és hozzátette, jó újra az Egyesült Királyságban lenni.

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