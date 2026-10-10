A Magnum egykori szívtiprójára rá sem ismerni: a 81 éves Tom Selleck friss fotón

Vannak sorozatok, amelyeknek a főszereplői örökre beírják magukat a popkultúra történetébe. A Magnum pontosan ilyen: a hawaii ingben, baseballsapkában és jellegzetes bajusszal nyomozó Thomas Magnum figurája generációk számára tette felejthetetlenné Tom Sellecket. A színész nemcsak a bűnügyi történetekkel, hanem lehengerlő sármjával is meghódította a közönséget.

Tom Sellecket a Magnum című sorozat tette világhírűvé.

Forrás: Profimedia

Egy ikonikus szerep, amely világhírnevet és rajongók millióit hozta meg neki.

Egy másik tévés karakter, amelyben a nézők egy egészen más oldalát ismerhették meg.

Egy változás, amely jól mutatja, mennyit alakíthat az idő még a legnagyobb sztárok külsején is.

Tom Selleck 81 évesen így néz ki: fotó

Selleck a nyolcvanas években a televízió egyik legvonzóbb férfisztárjának számított. Karakteres arca, dús bajusza és sportos megjelenése igazi védjegyévé vált, a Magnum pedig világszerte ismertté tette. Később olyan produkciókban is feltűnt, mint a Jóbarátok, amelyben Monica idősebb szerelmét, Richard Burke-öt alakította, vagy a Zsaruvér című krimisorozat, amelyben Frank Reagan szerepében láthatták a nézők.

Tom Selleck így fest 81 évesen.

Forrás: Profimedia

Az idő múlása természetesen rajta is nyomot hagyott. A színész ma már idősebb, megjelenése megváltozott, pocakot növesztett, de 81 évesen is odavannak érte a rajongók. Számukra Tom Selleck továbbra is az a karizmatikus színész, akinek a neve összeforrt a klasszikus hollywoodi sárm fogalmával. Pályafutása azt is bizonyítja, hogy egy igazán emlékezetes karakter túlélheti az aktuális divatokat. A Magnum bajuszos nyomozója ma is a nyolcvanas évek egyik legismertebb televíziós figurája, a színész pedig hosszú karrierje során újabb és újabb szerepekben bizonyította, hogy nem csupán a külsejével képes megragadni a közönség figyelmét. A színészről a Daily Mail oldalán ide kattintva még több friss fotót láthatsz.

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