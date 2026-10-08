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Emlékszel Elena Gilbert szívtipró öccsére a Vámpírnaplókból? Rá sem lehet ismerni Steven R. McQueenre

Gage Skidmore/ZUMA Press Wire/Northfoto -
akkor és most Vámpírnaplók sorozat
Nagy Anna
2026.10.08.
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Hét év után tért vissza a nyilvánosság elé Steven R. McQueen, akit egykor nők milliói imádtak Jeremy Gilbert szerepében. A Vámpírnaplók sztárja alaposan megváltozott az elmúlt években, friss fotóin első pillantásra talán fel sem ismernéd.

A Vámpírnaplók rajongói igazi időutazást élhettek át október 3-án és 4-én Párizsban, ahol a sorozat egykori szereplői találkoztak a fanokkal. A Vámpírnaplók sztárja, Steven R. McQueen hosszú kihagyás után ugyanis ismét megjelent egy nyilvános eseményen. A 38 éves színész külseje azonban annyit változott az elmúlt években, hogy sokan aligha ugyanazt a fiút látják benne, aki annak idején Elena Gilbert dögös öccseként hódított a képernyőn.

A Vámpírnaplók sztárja, Steven R. McQueen 2011-ben: a sorozatban Elena öccsét, Jeremy Gilbertet alakította.
A Vámpírnaplók sztárja, Steven R. McQueen 2011-ben: a sorozatban Elena öccsét, Jeremy Gilbertet alakította. 
Forrás: Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hét év után bukkant fel újra a Vámpírnaplók sztárja

Steven R. McQueen a párizsi rajongói találkozón több egykori kollégájával is újra találkozott. Paul Wesley – aki nemrég házasodott –, Ian Somerhalder, Kat Graham és Riley Voelkel szintén részt vett a kétnapos eseményen, McQueen pedig közös fotókat készített a rajongókkal, valamint egy beszélgetésen is részt vett.

A megjelenése már csak azért is különleges volt, mert a színészt hét éve nem láthatták nyilvános eseményen a rajongók. Nem csoda, hogy a róla készült friss fotók és videók pillanatok alatt terjedni kezdtek a közösségi médiában.

Sokan pedig azonnal kiszúrták, mennyire másképp fest most, mint amikor Jeremy Gilbert szerepében megismertük.

Elena öccse rengeteget változott a Vámpírnaplók óta

Steven R. McQueen hat évadon keresztül játszotta Jeremy Gilbertet, vagyis Nina Dobrev karakterének, Elena Gilbertnek a fiatalabb testvérét. A sorozat indulásakor még mindössze 21 éves volt, így érthető, hogy közel két évtizeddel később már egészen más arc néz vissza a kamerába. A rajongók azonban gyorsan a védelmükbe vették, amikor a közösségi médiában többen megjegyzéseket tettek megváltozott külsejére.

„Amikor látom Steve McQueen videóit a TVD-eseményről, előjönnek belőlem az anyai ösztönök. Bárkivel összeveszek, aki valami rosszat mond róla” – írta az egyik rajongó az X-en.

Jeremy Gilbert története nem a sorozatból való távozásával ért véget

Bár Steven R. McQueen hat év után búcsút intett a Vámpírnaplóknak, Jeremy Gilbert később még visszatért Mystic Falls világába. Nina Dobrev mellett feltűnt a sorozat 2017-es fináléjában, majd 2018-ban a Legacies egyik epizódjában ismét eljátszotta a karaktert.

A színész közben más népszerű sorozatban is szerepet kapott: 2015-ben csatlakozott a Chicago Fire stábjához Jimmy Borrelli szerepében, és két évadon keresztül alakította a karaktert. Távozásakor a sorozat egyik alkotója, Michael Brandt úgy fogalmazott, hogy McQueen „megérdemli, hogy egy sorozatban nagyobb szerepet kapjon annál, mint amekkorát mi valószínűleg adni tudunk neki”.

Steven R. McQueen mostani visszatérése ráadásul egy nehéz időszak után történt: édesapja, Chad McQueen színész és autóversenyző két évvel ezelőtt, 63 éves korában hunyt el.

@soundsofseries Les acteurs de #TheVampireDiaries à Paris pour la #FMFFM9 de @People Convention 🧛🏻✨ #Convention #ComicCon #Explore ♬ son original - SoundsOfSeries

Kattints a képre, és nézd meg a Vámpírnaplók sztárjainak akkor és most fotóit:

Ian Somerhalder – Damon Salvatore Damon a rosszfiú, akit mindenki imádott. Cinikus, veszélyes, de közben pokolian vonzó. A sorozat egyik legkarizmatikusabb vámpírja! Ian nemcsak színészként aktív, hanem saját borászatot is üzemeltet (Brother's Bond Bourbon Paul Wesleyvel közösen!). A két színész, sorozatbeli testvéri viszonya megmaradt a való világban is. Rengeteget találkoznak, sokat posztolnak közösen és közösen szerveznek közönség találkozókat is. Emellett a V-Wars című sorozatban is szerepelt. Elkötelezett környezetvédő, és saját alapítványát is szorgosan vezeti.
Kat Graham – Bonnie Bennett Bonnie a sorozat egyik legerősebb és leghősiesebb boszorkánya. Mindig Elena mellett állt, és többször is megmentette a világot, szó szerint! Kat Graham zenei karrierbe kezdett, és több albumot is kiadott az évek során. Emellett modellként és színésznőként is aktív, és sokat utazik a világban és aktívan használja személyes oldalait. Erősen támogatja a humanitárius kampányokat, projekteket és gyakran felszólal a társadalmi problémákkal szemben.
Paul Wesley – Stefan Salvatore A jófiú vámpír, aki mindig a helyes utat keresi. Stefan romantikus, érzékeny és hajlandó áldozatot hozni másokért, igazi ellentéte Damonnak. Paul Wesley a rendezés felé fordult – több epizódot is ő rendezett a Legacies sorozatban. 2022-ben ő játszotta James Kirket a Star Trek: Strange New Worlds sorozatban. Emellett közös üzleti vállalkozása van Ian Somerhalderrel. A közösségi médiában hihetetlenül aktív, gyakran válaszol rajongói felkérésekre.
Nina Dobrev – Elena Gilbert / Katherine Pierce Elena az emberi lány, aki beleszeret két vámpírtestvérbe, igazi drámai szerelmi háromszög alakul ki közte, Damon és Stefan között. Katherine pedig Elena vámpírváltozata, tele manipulációval és rejtélyekkel. Nina Dobrev számos filmben tűnt fel a Vámpírnaplók után, például a XXX: Újra akcióban és a Love Hard című romantikus vígjátékban. Jelenleg Los Angelesben él, és aktívan foglalkozik az egészséges életmód témájával és környezetvédelemmel. Gyakran láthatjuk a vörösszőnyegen, és nagy eseményeken is.
Joseph Morgan – Klaus Mikaelson Klaus a Mikaelson család tagja – az eredeti vámpírok egyike, és emellett hibrid is (vámpír és vérfarkas). Karaktere egyszerre félelmetes és lenyűgöző, ő lett a The Originals spin-off főhőse is. Joseph Morgan az utóbbi években a DC-univerzumban tűnt fel, például a Titans sorozatban játszotta Sebastian Sango-t. Emellett rendezőként is kipróbálta magát, és előszeretettel oszt meg inspiráló tartalmakat közösségi oldalain.
Candice King – Caroline Forbes Caroline kezdetben kissé felszínes csaj, de igazi harcossá válik, miután vámpírrá változik. Az ő fejlődése az egyik legizgalmasabb a sorozatban. Candice King anya lett, és podcastet vezet (Directionally Challenged) másik Vámpírnaplók-sztárral, Kayla Ewell-lel. Színészként még mindig aktív, de prioritása most leginkább a családja.
Zach Roerig – Matt Donovan Matt az egyetlen főszereplő, aki az egész sorozat alatt ember marad. Mystic Falls lelkét képviseli, és hűséges, elhivatott rendőrként zárja a szériát. Zach Roerig továbbra is színészkedik, szerepelt a The Gifted és a The Last Full Measure című filmekben is. Emellett sokat jótékonykodik, vidéken él, távol a hollywoodi csillogástól.
Steven R. McQueen – Jeremy Gilbert Elena öccse, aki rengeteg mindenen keresztülmegy – halál, feltámadás, vadász… tipikus Mystic Falls-sztori! Steven R. McQueen inkább visszavonult a rivaldafénytől, de időről időre feltűnik különféle jótékonysági rendezvényeken és eseményeken.
Michael Trevino – Tyler Lockwood Tyler eredetileg a menő gazdag focista, de közben kiderül, hogy vérfarkas. Később hibrid lesz, ami új szintre emeli a karakterét és új nehézségeket szül. Michael Trevino főként színházban és kisebb sorozatokban szerepelt az elmúlt időben.
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Ian Somerhalder – Damon Salvatore Damon a rosszfiú, akit mindenki imádott. Cinikus, veszélyes, de közben pokolian vonzó. A sorozat egyik legkarizmatikusabb vámpírja! Ian nemcsak színészként aktív, hanem saját borászatot is üzemeltet (Brother's Bond Bourbon Paul Wesleyvel közösen!). A két színész, sorozatbeli testvéri viszonya megmaradt a való világban is. Rengeteget találkoznak, sokat posztolnak közösen és közösen szerveznek közönség találkozókat is. Emellett a V-Wars című sorozatban is szerepelt. Elkötelezett környezetvédő, és saját alapítványát is szorgosan vezeti.

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