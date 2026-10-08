Emlékszel Elena Gilbert szívtipró öccsére a Vámpírnaplókból? Rá sem lehet ismerni Steven R. McQueenre

A Vámpírnaplók rajongói igazi időutazást élhettek át október 3-án és 4-én Párizsban, ahol a sorozat egykori szereplői találkoztak a fanokkal. A Vámpírnaplók sztárja, Steven R. McQueen hosszú kihagyás után ugyanis ismét megjelent egy nyilvános eseményen. A 38 éves színész külseje azonban annyit változott az elmúlt években, hogy sokan aligha ugyanazt a fiút látják benne, aki annak idején Elena Gilbert dögös öccseként hódított a képernyőn.
Hét év után bukkant fel újra a Vámpírnaplók sztárja
Steven R. McQueen a párizsi rajongói találkozón több egykori kollégájával is újra találkozott. Paul Wesley – aki nemrég házasodott –, Ian Somerhalder, Kat Graham és Riley Voelkel szintén részt vett a kétnapos eseményen, McQueen pedig közös fotókat készített a rajongókkal, valamint egy beszélgetésen is részt vett.
A megjelenése már csak azért is különleges volt, mert a színészt hét éve nem láthatták nyilvános eseményen a rajongók. Nem csoda, hogy a róla készült friss fotók és videók pillanatok alatt terjedni kezdtek a közösségi médiában.
Sokan pedig azonnal kiszúrták, mennyire másképp fest most, mint amikor Jeremy Gilbert szerepében megismertük.
Elena öccse rengeteget változott a Vámpírnaplók óta
Steven R. McQueen hat évadon keresztül játszotta Jeremy Gilbertet, vagyis Nina Dobrev karakterének, Elena Gilbertnek a fiatalabb testvérét. A sorozat indulásakor még mindössze 21 éves volt, így érthető, hogy közel két évtizeddel később már egészen más arc néz vissza a kamerába. A rajongók azonban gyorsan a védelmükbe vették, amikor a közösségi médiában többen megjegyzéseket tettek megváltozott külsejére.
„Amikor látom Steve McQueen videóit a TVD-eseményről, előjönnek belőlem az anyai ösztönök. Bárkivel összeveszek, aki valami rosszat mond róla” – írta az egyik rajongó az X-en.
Jeremy Gilbert története nem a sorozatból való távozásával ért véget
Bár Steven R. McQueen hat év után búcsút intett a Vámpírnaplóknak, Jeremy Gilbert később még visszatért Mystic Falls világába. Nina Dobrev mellett feltűnt a sorozat 2017-es fináléjában, majd 2018-ban a Legacies egyik epizódjában ismét eljátszotta a karaktert.
A színész közben más népszerű sorozatban is szerepet kapott: 2015-ben csatlakozott a Chicago Fire stábjához Jimmy Borrelli szerepében, és két évadon keresztül alakította a karaktert. Távozásakor a sorozat egyik alkotója, Michael Brandt úgy fogalmazott, hogy McQueen „megérdemli, hogy egy sorozatban nagyobb szerepet kapjon annál, mint amekkorát mi valószínűleg adni tudunk neki”.
Steven R. McQueen mostani visszatérése ráadásul egy nehéz időszak után történt: édesapja, Chad McQueen színész és autóversenyző két évvel ezelőtt, 63 éves korában hunyt el.
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