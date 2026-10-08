Emlékszel Elena Gilbert szívtipró öccsére a Vámpírnaplókból? Rá sem lehet ismerni Steven R. McQueenre

A Vámpírnaplók rajongói igazi időutazást élhettek át október 3-án és 4-én Párizsban, ahol a sorozat egykori szereplői találkoztak a fanokkal. A Vámpírnaplók sztárja, Steven R. McQueen hosszú kihagyás után ugyanis ismét megjelent egy nyilvános eseményen. A 38 éves színész külseje azonban annyit változott az elmúlt években, hogy sokan aligha ugyanazt a fiút látják benne, aki annak idején Elena Gilbert dögös öccseként hódított a képernyőn.

A Vámpírnaplók sztárja, Steven R. McQueen 2011-ben: a sorozatban Elena öccsét, Jeremy Gilbertet alakította.

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Hét év után bukkant fel újra a Vámpírnaplók sztárja

Steven R. McQueen a párizsi rajongói találkozón több egykori kollégájával is újra találkozott. Paul Wesley – aki nemrég házasodott –, Ian Somerhalder, Kat Graham és Riley Voelkel szintén részt vett a kétnapos eseményen, McQueen pedig közös fotókat készített a rajongókkal, valamint egy beszélgetésen is részt vett.

A megjelenése már csak azért is különleges volt, mert a színészt hét éve nem láthatták nyilvános eseményen a rajongók. Nem csoda, hogy a róla készült friss fotók és videók pillanatok alatt terjedni kezdtek a közösségi médiában.

Sokan pedig azonnal kiszúrták, mennyire másképp fest most, mint amikor Jeremy Gilbert szerepében megismertük.

Elena öccse rengeteget változott a Vámpírnaplók óta

Steven R. McQueen hat évadon keresztül játszotta Jeremy Gilbertet, vagyis Nina Dobrev karakterének, Elena Gilbertnek a fiatalabb testvérét. A sorozat indulásakor még mindössze 21 éves volt, így érthető, hogy közel két évtizeddel később már egészen más arc néz vissza a kamerába. A rajongók azonban gyorsan a védelmükbe vették, amikor a közösségi médiában többen megjegyzéseket tettek megváltozott külsejére.

„Amikor látom Steve McQueen videóit a TVD-eseményről, előjönnek belőlem az anyai ösztönök. Bárkivel összeveszek, aki valami rosszat mond róla” – írta az egyik rajongó az X-en.

Jeremy Gilbert története nem a sorozatból való távozásával ért véget

Bár Steven R. McQueen hat év után búcsút intett a Vámpírnaplóknak, Jeremy Gilbert később még visszatért Mystic Falls világába. Nina Dobrev mellett feltűnt a sorozat 2017-es fináléjában, majd 2018-ban a Legacies egyik epizódjában ismét eljátszotta a karaktert.