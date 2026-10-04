Súlyos vádakkal állt elő Gypsy Rose elhunyt vőlegényének húga – Szerinte Blanchard hazudik

Ken Urker húga szerint bátyja és Gypsy Rose Blanchard már több mint egy hónapja nem voltak együtt, amikor a férfit holtan találták louisianai otthonában. Autumn Urker azt is állítja, Gypsy Ken halálának körülményeiről is hazudik.

Gypsy Rose Blanchard hazudik?

Forrás: Gypsy Rose Blanchard/Instagram

Gypsy Rose és Ken Urker szakíthattak

Ken Urkert csütörtökön, 34. születésnapján találták holtan louisianai otthonában, az ágyában. Gypsy korábban azt mondta, hogy az utolsó üzenetében Kennekek boldog születésnapot kívánt, majd aggódni kezdett, amikor a férfi nem válaszolt, ezért hazaküldte bátyját, aki rátalált a férfira. Ken húga, Autumn azonban a The US Sunnak azt nyilatkozta, Gypsy vallomása hazugság. Autumn azt állította, hogy Gypsy mindenkinek azt mondta, hogy összefognak házasodni és egy második babát terveznek, de szerinte ebből semmi sem volt igaz. „Nem is voltak már együtt” – szögezte le Ken testvére, aki azt is elárulta, egy hónapja szakítottak és Urker vetett véget a kapcsolatnak.

Ken és Gypsy története évekre nyúlik vissza. A férfi 2017-ben kereste meg először Gypsyt, miután megnézte a Mommy Dead and Dearest című dokumentumfilmet. A nő ekkor még a börtönbüntetését töltötte bántalmazó édesanyja, Dee Dee Blanchard meggyilkolásában játszott szerepéért. Ken és Gypsy később eljegyezték egymást, de 2019-ben szakítottak. Gypsy 2022-ben feleségül ment Ryan Andersonhoz. A házasság azonban rövid életű volt. Gypsy Rose és Anderson 2024 márciusában szakítottak, mindössze három hónappal azután, hogy a nő kiszabadult a börtönből és el is váltak. Gypsy Rose ezt követően újraélesztette szerelmét Urkerrel, akivel közös lányuk is született. Aurora Raina, akinek nevét Ken választotta ki, 2024 decemberében látta meg a napvilágot, és egy hónappal a gyermek születése előtt Gypsy Rose egyértelműen megerősítette, hogy Urker a kislány apja, nem pedig volt férje, Ryan Anderson.

Blanchard merőben mást állít

Ken halála után Gypsy az Instagramon megható szavakkal emlékezett meg a férfiról, élete szerelmének nevezte és azt írta róla, örökre a lelki társa marad. Gypsy Rose Blanchard arról is beszélt, hogy férjét folyamatosan bántalmazták az interneten, aki nehezen viselte a könyörtelen támadásokat és a rá irányuló figyelmet. A nő később azt mondta, Ken halálát esetleg túladagolás okozhatta, amit később a hatóságok is valószínűsítettek, de még a boncolási jegyzőkönyvre várnak. Hozzátette, ha valóban túladagolás történt, nem tudja, az szándékos vagy véletlen volt-e. A nő azt állítja, Kennek nem volt drogproblémája, sőt, soha nem is látta, hogy kábítószert fogyasztott volna. Autumn úgy véli, Ken biztosan nem akart meghalni, baleset történt.