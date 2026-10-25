Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 25., vasárnap Bianka, Blanka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
átalakítás

50 feletti nőből varázsolt igazi dívát a profi sminkes: videón a döbbenetes átalakulás

123rf -
átalakítás 50 felett smink
Váradi Melinda
2026.10.25.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy 50 feletti nő átalakulását bemutató Instagram-videó ismét ráirányítja a figyelmet arra, mennyit számít a megfelelő technika, a színek megválasztása és a bőrhöz illő termékek használata. Alig ismerni rá, miután a sminkes kezei közé került.

A smink ereje nem feltétlenül abban rejlik, hogy elfedi az arc minden apró vonását, hanem abban, hogy kiemeli azt, ami különlegessé tesz bennünket. Egy jól megválasztott alapozó, a megfelelően hangsúlyozott szemek és egy harmonikus rúzs együtt egészen más összhatást teremthetnek, mint egy rosszul megválasztott, nehéz makeup. Egy sminkes pontosan ezt mutatta meg egy 50 feletti vendégén.

A sminkes teljesen átalakította az 50 feletti nőt.
A sminkes teljesen átalakította az 50 feletti nőt.
Forrás: 123rf
  • Egy látványos átalakulás egészen más megvilágításba helyezi a sminkelést.
  • A sminkes videójáért odavannak az Instán.
  • Ezekre a trükkökre érdemes figyelni, ha érettebb bőrön szeretnénk természetes hatást elérni.

A sminkes videóján az 50 feletti nő átalakulása

Az Instagramon megosztott videóban egy 50 feletti nő átalakulása kerül a figyelem középpontjába. A felvétel témája azok számára is inspiráló lehet, akik úgy érzik, az idő múlásával nehezebb megtalálniuk a hozzájuk illő sminktechnikákat. Érettebb bőrön ugyanis nem feltétlenül ugyanazok a megoldások működnek a legjobban, mint fiatalabb korban. Ez a sminkes nem akarta átírni a nő vonásait, nem maszkszerű sminket varázsolt rá, csupán a benne lakozó eleganciát és fényt hívta elő egy üde hatású makeuppal.

Az évek múlásával a bőr szerkezete és vízmegtartó képessége is változhat, a finom vonalak és a pigmentfoltok pedig hangsúlyosabbá válhatnak. Emiatt a korábban bevált sminktermékek és technikák már nem feltétlenül adják ugyanazt az eredményt. Az egyik leggyakoribb hiba a túl sok alapozó használata. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a nagyobb fedés egyenletesebb bőrfelszínt eredményez, a vastag réteg könnyen megülhet a mimikai ráncokban, és kiemelheti a bőr textúráját. Sokszor egy könnyedebb formula, a megfelelő hidratálás és a célzott korrekció természetesebb hatást biztosít. A bőr előkészítése ezért különösen fontos. A sminkelés előtt alkalmazott, bőrtípushoz illő hidratáló segíthet abban, hogy az alapozó egyenletesebben terüljön el. Érdemes néhány percet hagyni a termék felszívódására, mielőtt felvinnénk a következő réteget.

A smink nem varázsszer, és önmagában nem tünteti el a ráncokat vagy változtatja meg tartósan a bőr állapotát. Arra viszont kiváló lehetőség, hogy hangsúlyozzuk az előnyös vonásokat, a karaktert, kísérletezzünk a színekkel, és megtaláljuk azokat a technikákat, amelyekkel a legjobban érezzük magunkat. Ötven felett sem kell lemondani a hangsúlyos szemsminkről, a piros rúzsról vagy a ragyogó arcbőrről. 

Ezek is érdekelhetnek még:

Búcsúzz el az integetőhájtól: ezzel a módszerrel 50 felett is feszes lesz a karod

Az igazán feszes karokhoz most egy olyan tuti otthoni edzéstervet mutatunk, amivel akár 50 éves kor után is elérhető a kívánt eredmény.

50 felett is sikkesen – 5 alapdarab, amire ősszel szükséged van

Sikkes alapdarabok, melyek 50 felett is tökéltes választásnak bizonyulnak.

Elképesztően dúsnak mutatja a hajat ez a fazon: az 59 éves színésznő frizurája az érett tincsek titkos fegyvere

A színésznő laza hullámai, rétegezett frizurája és függönyfrufruja egyszerre nőies, elegáns és meglepően könnyed hatást kelt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu