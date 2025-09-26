Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sajdik Ferenc-mesekvíz: Felismered gyerekkorod kedvenc karaktereit?

Bába Dorottya
2025.09.26.
Gyerekkorunk kedvenc meséinek legendás illusztrátora távozott közülünk. Azonban Sajdik Ferenc az általa rajzolt mesehősökön keresztül tovább él, munkásságáról egy mesekvíz keretében emlékezünk meg.

Ha volt ikonikus alakja a magyar rajzfilmgyártásnak, az Sajdik Ferenc volt, akinek mesefiguráin generációk nőttek fel. A jellegzetes kézi rajzok megelevenedtek a képernyőn, az alkotó humora pedig megkacagtatott kicsiket és nagyokat egyaránt. A legenda távozott közülünk, munkássága révén azonban tovább él. Egy nosztalgikus mesekvízzel emelünk kalapot az életműve előtt.

Sajdik Ferenc kvíz
Mennyire ismered Sajdik Ferenc munkásságát?
Forrás: archív

Sajdik Ferenc, a magyar rajzfilm legendája

Az elmondása szerint „mindig vidám” családba született Sajdik Ferenc gyerekkorában többek között Németországban és Görögországban is élt, talán ennek is köszönhette nyitott világlátását. Felcseperedvén, eredetileg nyomdásznak készült, ám később karikaturistaként alapozta meg a karrierjét. Számos vicclap jelentette meg az illusztrációit, azonban főleg a rajzfilmjeiről lett ismert.

Tévés munkássága mellett sikeres volt a Hát (m)ilyenek a... könyvsorozata is, amely egy-egy állatot mutatott be humorosan.

Sajdik Ferenc 95 évesen távozott közülünk, de élete végéig aktív volt, utolsó kiadványa 2023-ban jelent meg. Azonban első sorban nem gyerekkönyv-illusztrációiról, hanem a rajzfilmfigurákról ismerjük. Közülük válogattunk, és összeállítottunk egy kvízt. Felismered a mesehősöket?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/5 Ki ez a kedves kis figura, aki egy szép hosszú ágon lakott?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/5 Mi volt a neve ennek a szószátyár kukacnak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/5 Sajdik Ferenc egyik legikonikusabb figurája volt ez a madár. Vajon hogy hívták?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/5 Mi volt a neve ennek az aranyos kis póknak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/5 Felismered ezt a vidám karaktert?

Kvíz: Csipkerózsika, Aladdin, Hamupipőke - Felismered kép alapján a klasszikus Disney-hősöket?

Az olyan klasszikusok, mint a Csipkerózsika, vagy a Hamupipőke varázslatos történetével milliók szívét hódították meg. Kvízünkkel kiderítheted, mennyire emlékszel még rájuk?

Retró rajzfilmkvíz: te felismered, melyik karakter melyik rajzfilmben szerepelt?

Te még emlékszel gyerekkorod kedvenc meséire?

Színésznők, akikről a Disney-hercegnőket rajzolták: ikonikus legendákról mintázták a karaktereket

A Disney-hercegnők vonásai nem véletlenül hasonlítanak a legendás színésznőkére. Sok esetben alapul veszik a rajzolók a legendás dívák arcát egy-egy mesebeli karakter életre keltéséhez.

 

