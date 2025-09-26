Sajdik Ferenc-mesekvíz: Felismered gyerekkorod kedvenc karaktereit?

Ha volt ikonikus alakja a magyar rajzfilmgyártásnak, az Sajdik Ferenc volt, akinek mesefiguráin generációk nőttek fel. A jellegzetes kézi rajzok megelevenedtek a képernyőn, az alkotó humora pedig megkacagtatott kicsiket és nagyokat egyaránt. A legenda távozott közülünk, munkássága révén azonban tovább él. Egy nosztalgikus mesekvízzel emelünk kalapot az életműve előtt.

Mennyire ismered Sajdik Ferenc munkásságát?

Forrás: archív

Sajdik Ferenc, a magyar rajzfilm legendája

Az elmondása szerint „mindig vidám” családba született Sajdik Ferenc gyerekkorában többek között Németországban és Görögországban is élt, talán ennek is köszönhette nyitott világlátását. Felcseperedvén, eredetileg nyomdásznak készült, ám később karikaturistaként alapozta meg a karrierjét. Számos vicclap jelentette meg az illusztrációit, azonban főleg a rajzfilmjeiről lett ismert.

Tévés munkássága mellett sikeres volt a Hát (m)ilyenek a... könyvsorozata is, amely egy-egy állatot mutatott be humorosan.

Sajdik Ferenc 95 évesen távozott közülünk, de élete végéig aktív volt, utolsó kiadványa 2023-ban jelent meg. Azonban első sorban nem gyerekkönyv-illusztrációiról, hanem a rajzfilmfigurákról ismerjük. Közülük válogattunk, és összeállítottunk egy kvízt. Felismered a mesehősöket?