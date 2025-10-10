Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Felismered a színészeket, akik egy szerep kedvéért elmaszkírozták magukat? — KVÍZ

A maszkmesterek időnként felismerhetetlenné teszik a színészeket
A sminkszobában időnként a sztárokat szinte a felismerhetetlenségig elmaszkírozzák, hogy megfeleljenek a rendező víziójának. Te felismernéd a színészeket a maszk alatt? Derítsd ki!

Egy szerep kedvéért a sztárok olykor nem csak a frizurájukat vagy a sminkjüket változtatják meg. Bizony akadnak olyan színészek és színésznők, akik egy-egy forgatás előtt akár órákat is eltöltenek a maszkmesterek kezei alatt, hogy a folyamat végén teljesen más emberként lépjenek a kamera elé. Ezek az átalakulások időnként annyira drasztikusak, hogy nézőként szinte alig ismerjük fel a maszk mögött rejlő világsztárokat. Te mennyire vagy képben az elmaszkírozott színészekkel? Most kiderítheted!

Elmaszkírozott színészek kvíze
Freddy maszkja legendás, de nem Robert Englund az egyetlen színész, akit szinte felismerhetetlenné tett a szerepe.
Forrás:  Northfoto 

Színészek, akik egy szerep kedvéért teljesen átalakultak

A maszkmesterek munkája egyszerre izgalmas és hihetetlenül nehéz. Gondolj csak bele: egy színész legfontosabb eszköze az arca, hiszen a mimikájával még a legapróbb érzelmeket is képes átadni. Ha ezt vastag smink vagy maszk fedi, nem marad más, csak a testbeszéd, a gesztusok és mindenekelőtt a tekintet ereje. Egy ilyen szerepet pedig nem lehet félvállról venni, csak az igazán tehetséges művészek képesek arra, hogy elmaszkírozva is maradandó alakítást nyújtsanak. Ráadásul az átalakulás fizikailag is kimerítő. Hosszas ücsörgés a smink alatt, nehéz maszkok, művégtagok, korlátozott látást vagy mozgást – ezek olyan kihívások, amit csak a legelszántabbak bírnak. 

Persze nemcsak a színészeké az érdem. A smink- és maszkmesterek nélkül nem születhetnének ilyen átalakulások. Ők azok, akik a legapróbb részletekig kidolgozzák és a színészekre varázsolják a ráncokat, hegeket, különleges vonásokat vagy épp egy teljesen más arcot. Közben persze ügyelve arra is, hogy a maszk együtt lélegezzen a színész játékával. Egy jó smink nem pusztán dísz, hanem a történet szerves része, amely életre kelti a filmes karaktereket. A cél nem egyszerűen az, hogy látványos legyen az átalakulás, hanem hogy a néző teljesen belefeledkezzen a színész játékába.

Hány filmet tudnál felsorolni, amiben a sztárok csodás átalakulása végül kitüntető figyelmet, sőt, akár díjakat hoztak el a számukra? Megsúgjuk, hogy a mostani Emmy-gálán is akadt olyan produkció, ami hatalmas felháborodás mellett maradt le egy ilyen alakítás elismeréséről. De nem spoilerezünk többet, jöjjön a játék! Felismered, melyik sztár bújt el a maszk mögött?

Elmaszkírozott színészek – KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Ki rejtőzik a maszk alatt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Ki rejtőzik a maszk mögött?

 

Színészek, akik úgy öregedtek, mint a jó bor: Tom Hardy és Henry Cavill férfias sármra cserélték kisfiús bájukat – GALÉRIA

Amíg a legtöbb hollywoodi díva retteg az idő múlásától, addig ezek a sztárpasik szívdöglesztően öregedtek. Vannak színészek, akiknek a vonzereje az évek előrehaladtával egyre csak fokozódott.

A színészek titkai: hogyan készülnek fel egy szerepre

Vajon hogyan készül fel a színész egy adott szerepre, ha egy legendás történelmi személyiséget kell megformálnia? És egyáltalán mennyire hasonlítanak a művészek az általuk eljátszott hírességhez? Most többek között ez is kiderül!

Vetkőzés és rúzsevés a vörös szőnyegen, tátika a színpadon: a 2025-ös MTV VMA legbotrányosabb pillanatai

Az MTV VMA idén is jócskán bővelkedett olyan pillanatokban, melyek láttán percekig csak kerestük az állunkat.

 

 

