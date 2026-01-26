Boráros Gábornál betelt a pohár: hétfő este fontos bejelentést tesz

A sajtóban megjelent néhány állítólagos üzenet Borárostól, amelyek durva, fenyegető hangvételűek voltak. Egyes információk szerint a távoltartási végzést Mónika kérése alapján hozták meg az ő és közös gyermekük lelki biztonsága érdekében.

Boráros Gábor tagad

Boráros Gábor közösségi oldalán reagált a távoltartási végzésről szóló hírekre, amelyeket határozottan visszautasított. Instagram-történetében úgy fogalmazott, hogy a médiában megjelent információk félrevezetőek, és állítása szerint félreértések történtek az üzenetekkel kapcsolatban, bár azt beismerte, hogy voltak közöttük csúnya üzenetváltások. Boráros azt is hangsúlyozta, hogy nem ő okozta a halálos balesetet. Sőt, közösségi oldalán egyenesen Mónika vőlegényét okolta a történtekért, és azzal vádolta meg a férfit, hogy verte és zsarolta Mónit.

A család is megszólalt

Jákli Mónika családja közleményben reagált a pletykákra és találgatásokra a halálos balesettel kapcsolatban. Kifejezték köszönetüket a részvétnyilvánításokért, ugyanakkor határozottan elutasították a nem ellenőrzött információkat, és hangsúlyozták, hogy a balesethez vezető eseményekről rendelkezésre álló belső ismeretek szerint senki sem bántalmazta vagy üldözte Mónikát a tragédia előtti órákban.

Boráros Gábor a közösségi médiában vasárnap este arról posztolt, hogy hétfőn este fontos bejelentést kíván tenni, amely szerinte a továbbiakban meghatározó lehet az üggyel kapcsolatban. A részleteket egyelőre nem árulta el, de közleményében hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a Mónikával közös gyermekük, Zora jövőjének biztosítása.

„Holnap este meg fog történni egy bejelentés féleség, az eddigi információk és az eddig kiderült dolgok, valamint újabb történések láncolata eredményezte azt a bejelentést, amit meg fogok tenni. Akkor majd egy kicsit részletezem, miért döntöttem így, nem is fogtok rajta csodálkozni (...) Mára bőven elég a sz*rkeverésből és abból, hogy ebből mi minden más adódott. Sokkal fontosabb dolgom van, hogy a lányom jövőjét biztosítsam. ”

– fogalmazott Boráros, aki a bejelentő videó után két felvételt is közzétett lányukról, aki épp egy játszóházban, fülig érő mosollyal csúszdázott.