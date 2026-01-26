Boráros Gábornál betelt a pohár: hétfő este fontos bejelentést tesz

Ahogy arról mi is több ízben beszámoltunk, Jákli Mónika január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett. A történtek óta az influenszer exe, Boráros Gábor is a figyelem középpontjába került, aki amellett, hogy mindent megtesz közös kislányuk, Zora boldogságáért, kénytelen szembenézni az őt ért vádakkal is. Az MMA-s most Instagram-oldalán jelentkezett be, és azt mondta, hétfő este közleményt ad ki.
Jákli Mónika exe nagy bejelentésre készül
- Jákli Mónika 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között.
- A tragédia körülményeit a szlovák hatóságok vizsgálják.
- A baleset után a figyelem Mónika volt párjára, Boráros Gáborra irányult.
- Nyilvánosságra került, hogy a dunaszerdahelyi járásbíróság 2025 szeptemberében ideiglenes távoltartást rendelt el Boráros ellen.
- A végzést Mónika kérhette, állítólag fenyegető és zaklató üzenetek miatt, saját és gyermekük védelmében.
- Boráros Gábor visszautasítja a vele szembeni vádakat.
- Az MMA-harcos nyilvánosan Mónika vőlegényét vádolta bántalmazással és zsarolással.
- Jákli Mónika családja közleményben cáfolta, hogy a tragédia előtt üldözés vagy erőszak történt volna.
- Boráros Gábor vasárnap este bejelentette: hétfőn fontos közleményt tesz közzé az üggyel kapcsolatban.
- Hangsúlyozta, számára most a legfontosabb közös kislányuk, Zora jövőjének biztosítása.
- A bejelentést követően Boráros meghitt videókat osztott meg a kislányáról, jelezve, hogy rá koncentrál.
Boráros Gábor hétfő este megtöri a csendet
Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákia területén, Nagymegyer és Alistál között. Autójával egy balkanyarban letért az útról, a jármű összetört és kigyulladt, a nő pedig a helyszínen életét vesztette. A történteket a család és a hatóságok egyaránt vizsgálják.
Az ügy kapcsán több részlet is nyilvánosságra került Jákli Mónika és volt párja, Boráros Gábor kapcsolatáról. A dunaszerdahelyi járásbíróság 2025. szeptember 17-én távoltartási végzést rendelt el Boráros ellen, miután Mónika korábbi fenyegető és zaklató üzeneteket nyújtott be bizonyítékként. A bírósági döntés szerint Boráros nem közelíthette meg vagy kommunikálhatott Mónikával, kivéve a közös gyermekükkel kapcsolatos ügyeket, és legfeljebb 10 méterre tartózkodhatott tőle.
A sajtóban megjelent néhány állítólagos üzenet Borárostól, amelyek durva, fenyegető hangvételűek voltak. Egyes információk szerint a távoltartási végzést Mónika kérése alapján hozták meg az ő és közös gyermekük lelki biztonsága érdekében.
Boráros Gábor tagad
Boráros Gábor közösségi oldalán reagált a távoltartási végzésről szóló hírekre, amelyeket határozottan visszautasított. Instagram-történetében úgy fogalmazott, hogy a médiában megjelent információk félrevezetőek, és állítása szerint félreértések történtek az üzenetekkel kapcsolatban, bár azt beismerte, hogy voltak közöttük csúnya üzenetváltások. Boráros azt is hangsúlyozta, hogy nem ő okozta a halálos balesetet. Sőt, közösségi oldalán egyenesen Mónika vőlegényét okolta a történtekért, és azzal vádolta meg a férfit, hogy verte és zsarolta Mónit.
A család is megszólalt
Jákli Mónika családja közleményben reagált a pletykákra és találgatásokra a halálos balesettel kapcsolatban. Kifejezték köszönetüket a részvétnyilvánításokért, ugyanakkor határozottan elutasították a nem ellenőrzött információkat, és hangsúlyozták, hogy a balesethez vezető eseményekről rendelkezésre álló belső ismeretek szerint senki sem bántalmazta vagy üldözte Mónikát a tragédia előtti órákban.
Boráros Gábor a közösségi médiában vasárnap este arról posztolt, hogy hétfőn este fontos bejelentést kíván tenni, amely szerinte a továbbiakban meghatározó lehet az üggyel kapcsolatban. A részleteket egyelőre nem árulta el, de közleményében hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a Mónikával közös gyermekük, Zora jövőjének biztosítása.
„Holnap este meg fog történni egy bejelentés féleség, az eddigi információk és az eddig kiderült dolgok, valamint újabb történések láncolata eredményezte azt a bejelentést, amit meg fogok tenni. Akkor majd egy kicsit részletezem, miért döntöttem így, nem is fogtok rajta csodálkozni (...) Mára bőven elég a sz*rkeverésből és abból, hogy ebből mi minden más adódott. Sokkal fontosabb dolgom van, hogy a lányom jövőjét biztosítsam. ”
– fogalmazott Boráros, aki a bejelentő videó után két felvételt is közzétett lányukról, aki épp egy játszóházban, fülig érő mosollyal csúszdázott.
