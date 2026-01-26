Boráros Gábornál betelt a pohár: hétfő este fontos bejelentést tesz

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.26.
Nagyon sok a kérdés Jákli Mónika halálos balesetével kapcsolatban. Most volt párja, Boráros Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfő este nagy bejelentést tesz.

Ahogy arról mi is több ízben beszámoltunk, Jákli Mónika január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett. A történtek óta az influenszer exe, Boráros Gábor is a figyelem középpontjába került, aki amellett, hogy mindent megtesz közös kislányuk, Zora boldogságáért, kénytelen szembenézni az őt ért vádakkal is. Az MMA-s most Instagram-oldalán jelentkezett be, és azt mondta, hétfő este közleményt ad ki.

Boráros Gábor hétfő este mindent elmond, amit Jákli Mónika halálos balesetéről tud
Forrás: instagram

Jákli Mónika exe nagy bejelentésre készül

  • Jákli Mónika 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között.
  • A tragédia körülményeit a szlovák hatóságok vizsgálják.
  • A baleset után a figyelem Mónika volt párjára, Boráros Gáborra irányult.
  • Nyilvánosságra került, hogy a dunaszerdahelyi járásbíróság 2025 szeptemberében ideiglenes távoltartást rendelt el Boráros ellen.
  • A végzést Mónika kérhette, állítólag fenyegető és zaklató üzenetek miatt, saját és gyermekük védelmében.
  • Boráros Gábor visszautasítja a vele szembeni vádakat.
  • Az MMA-harcos nyilvánosan Mónika vőlegényét vádolta bántalmazással és zsarolással.
  • Jákli Mónika családja közleményben cáfolta, hogy a tragédia előtt üldözés vagy erőszak történt volna.
  • Boráros Gábor vasárnap este bejelentette: hétfőn fontos közleményt tesz közzé az üggyel kapcsolatban.
  • Hangsúlyozta, számára most a legfontosabb közös kislányuk, Zora jövőjének biztosítása.
  • A bejelentést követően Boráros meghitt videókat osztott meg a kislányáról, jelezve, hogy rá koncentrál.

Boráros Gábor hétfő este megtöri a csendet

Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákia területén, Nagymegyer és Alistál között. Autójával egy balkanyarban letért az útról, a jármű összetört és kigyulladt, a nő pedig a helyszínen életét vesztette. A történteket a család és a hatóságok egyaránt vizsgálják. 
Az ügy kapcsán több részlet is nyilvánosságra került Jákli Mónika és volt párja, Boráros Gábor kapcsolatáról. A dunaszerdahelyi járásbíróság 2025. szeptember 17-én távoltartási végzést rendelt el Boráros ellen, miután Mónika korábbi fenyegető és zaklató üzeneteket nyújtott be bizonyítékként. A bírósági döntés szerint Boráros nem közelíthette meg vagy kommunikálhatott Mónikával, kivéve a közös gyermekükkel kapcsolatos ügyeket, és legfeljebb 10 méterre tartózkodhatott tőle.

A sajtóban megjelent néhány állítólagos üzenet Borárostól, amelyek durva, fenyegető hangvételűek voltak. Egyes információk szerint a távoltartási végzést Mónika kérése alapján hozták meg az ő és közös gyermekük lelki biztonsága érdekében.

Boráros Gábor tagad

Boráros Gábor közösségi oldalán reagált a távoltartási végzésről szóló hírekre, amelyeket határozottan visszautasított. Instagram-történetében úgy fogalmazott, hogy a médiában megjelent információk félrevezetőek, és állítása szerint félreértések történtek az üzenetekkel kapcsolatban, bár azt beismerte, hogy voltak közöttük csúnya üzenetváltások. Boráros azt is hangsúlyozta, hogy nem ő okozta a halálos balesetet. Sőt, közösségi oldalán egyenesen Mónika vőlegényét okolta a történtekért, és azzal vádolta meg a férfit, hogy verte és zsarolta Mónit.

A család is megszólalt

Jákli Mónika családja közleményben reagált a pletykákra és találgatásokra a halálos balesettel kapcsolatban. Kifejezték köszönetüket a részvétnyilvánításokért, ugyanakkor határozottan elutasították a nem ellenőrzött információkat, és hangsúlyozták, hogy a balesethez vezető eseményekről rendelkezésre álló belső ismeretek szerint senki sem bántalmazta vagy üldözte Mónikát a tragédia előtti órákban.

Boráros Gábor a közösségi médiában vasárnap este arról posztolt, hogy hétfőn este fontos bejelentést kíván tenni, amely szerinte a továbbiakban meghatározó lehet az üggyel kapcsolatban. A részleteket egyelőre nem árulta el, de közleményében hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb a Mónikával közös gyermekük, Zora jövőjének biztosítása.

„Holnap este meg fog történni egy bejelentés féleség, az eddigi információk és az eddig kiderült dolgok, valamint újabb történések láncolata eredményezte azt a bejelentést, amit meg fogok tenni. Akkor majd egy kicsit részletezem, miért döntöttem így, nem is fogtok rajta csodálkozni (...) Mára bőven elég a sz*rkeverésből és abból, hogy ebből mi minden más adódott. Sokkal fontosabb dolgom van, hogy a lányom jövőjét biztosítsam. ” 

– fogalmazott Boráros, aki a bejelentő videó után két felvételt is közzétett lányukról, aki épp egy játszóházban, fülig érő mosollyal csúszdázott.

