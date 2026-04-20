Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 20., hétfő Tivadar

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
teszt

Melyik énekesnő száma volt a Whenever, Wherever? Kvíz a 2000-es évek legnagyobb slágereiről

shutterstock -
teszt zene 2000-es évek kvíz
Laci Patricia
2026.04.20.
Teszteld le a zenei tudásod! Tudd meg a kvízünk segítségével, mennyire vagy képben a 2000-es évek korszakával.

Bár már 2026-ot írunk, ennek ellenére sokan úgy emlékeznek vissza a 2000-es évek időszakára, mintha az csak tegnap történt volna. Ebben a korszakban a zeneipar is ontotta magából a legendás slágereket, amelyek manapság retró bulikban, esküvőkön vagy házibulikban is felcsendülnek. Kíváncsiak vagyunk, mennyire maradtak meg az emlékeidben a 2000-es évek legjobb zenéi.

A 2000-es évek slágerei kvíz kapcsán fejhallgatón keresztül hallgat dalokat a képen szereplő nő.
Zenés kvíz: mennyire emlékszel a 2000-es évek pop slágereire?
Forrás:  123rf.com
  • A 2000-es években olyan énekesek váltak sztárrá, mint például Adele, Taylor Swift, Beyoncé vagy Justin Timberlake.
  • Madonna ebben az évtizedben kiadta a korszak egyik meghatározó lemezét, ez volt a Confessions on a Dancefloor.
  • A Coldplay is ekkor hódította meg a világot melankolikus és nyugtató hatású dalaival.

Íme a 2000-es évek slágerei kvízünk

Számos énekes és énekesnő, illetve rapper a 2000-es években vált világsztárrá, köztük van Adele, Lady Gaga, 50 Cent vagy éppen Nelly Furtado, de például Justin Timberlake az NSYNC-ből kilépve ebben az időszakban vált sikeres szóló énekessé, Beyoncé pedig a Destiny’s Child sikerei után döntött úgy, hogy egyedül építi tovább a zenei karrierjét, amelynek köszönhetően elképesztő vagyont halmozott fel az évek alatt. Taylor Swift 2006-os debütáló albumának megjelenésekor talán még nem is sejtette, hogy a 2020-as évekre a világ leggazdagabb énekesnőjévé válik majd.
Voltak nagy visszatérők is, például Madonna pár éves szünet után 2000-ben jelentette meg nyolcadik albumát, a Musicot, a pop királynője ebben az évtizedben további három lemezt dobott piacra, ezek közül a 2005-ös Confessions on a Dancefloor a korszak egyik meghatározó zenei korongja lett. Madonna nemcsak a zene-, hanem a divatiparban is stílusikonná vált.
Több zenekar a 2000-es években lett népszerű, köztük van a Coldplay, a banda egyébként a mai napig aktív és rendszeresen stadionokat tölt meg, ráadásul még a szülőszobákban is szívesen hallgatják a banda melankolikus és nyugtató hatású számait a vajúdó anyák. 
Ha az előbb említett nevek már meghozták a kedved a nosztalgiához, akkor töltsd ki a kvízünket, amit a 2000-es évek pop slágerei ihlettek!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Ki énekelte a Whenever, Wherever című slágert?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik énekesnő vált megkerülhetetlenné a Just Dance és a Poker Face című számokkal?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik rappernek köszönhetjük a Without Me című dalt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik lemezlovas érdeme a The World Is Mine című dal?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 A Backstreet Boys első nagy visszatérése 2005-ben volt, melyik dalukkal hódították meg a slágerlistákat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Britney Spears számára nem volt könnyű év 2007, azonban ebben az évben kiadta egyik legnépszerűbb számát. Melyik volt ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik előadó megkerülhetetlen slágere volt a Yeah! című szám?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik NSYNC-szám a 2000-es években jelent meg?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Ki az I'm Outta Love énekesnője?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 A felsoroltak közül melyik nem egy Coldplay-szám?

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
