Felismered, ki az állandó magyar szinkronhangja ezeknek a híres színészeknek?

2026.04.24.
Milyen bizarr lenne, ha Hugh Grant Rudolf Péter hangján, Cameron Diaz pedig Hernádi Judit hangján szólalna meg a filmekben! Az állandó magyar szinkronhangok biztonságot nyújtanak és akaratlanul is hozzárendeljük jellegzetes hangjukat a világsztárok arcához, karakteréhez. Te felismered, ki az állandó magyar szinkronhangja a kvízben szereplő híres színészeknek?

A szinkron természetesen nem helyettesíti az eredetit, de képes értékes élményt adni. Ha egy híresség valamiért másik szinkronhangot kap, az olyannyira zavaró tud lenni, hogy a nézők elpártolnak az adott filmtől vagy sorozattól – így volt ez a Doktor House esetében is, amikor Szakácsi Sándort Kulka János váltotta és a nézők teljesen felháborodtak a magyar szinkronhangok cseréjén. Pedig nem volt más lehetőség, hiszen sajnos Szakácsi Sándor 2007-ben elhunyt.

Magyar szinkronhangok nélkül aligha nőnének a szívünkhöz a filmek és sorozatok karakterei.
Magyar szinkronhangok

  • Ahhoz, hogy valaki jó szinkronszínész legyen, nem elég a kellemes hangszín.
  • Technikai szempontból elengedhetetlen a ritmusérzék és a színészi előképzettség, a szövegnek pedig illeszkednie kell az eredeti szájmozgáshoz. 
  • Te felismered a vilásztárok magyar szinkronhagjait? Teszteld kvízünkkel, mennyire vagy ügyes!

Für Anikó – Sandra Bullock és Cameron Diaz 

Für Anikó, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja nemcsak színpadon varázsol el bennünket, hanem filmekben és sorozatokban is a hangjával. Több mint 3 évtizede az ő csodálatos hangjátékának köszönhetően rajongunk az Oscar-díjas Sandra Bullockért és Cameron Diazért. A legtöbbször Uma Thurmant szinkronizálta, akiről újabban a gyönyörű lánya miatt cikkezik a sajtó. 

Bánsági Ildikó, Ráckevei Anna és Borbás Gabo − Meryl Streep 

A háromszoros Oscar-díjas dívát el sem tudnánk képzelni a 3 legendás magyar színésznő hangja nélkül. Bánsági Ildikó több mint 10, Ráckevei Anna közel 30 alkalommal szólaltatta meg magyarul Meryl Streepet, de Borbás Gabi sem marad el mellettük – Az ördög Pradát visel című filmben senki nem tudná ironikusabban és hátborzongatóbban elmondani a Streep-féle „ennyi!” szócskát. 

Csőre Gábor − Adam Sandler

Ő a magyar szinkron egyik legmeghatározóbb alakja. Csőre Gábor nevéhez számos ikonikus karakter fűződik, rengeteg hírességhez, animációhoz, dokufilmhez és reklámhoz adta már a hangját. A Trónok harcában Robb Stark, a Szívek Szállodájában Michel, az Így jártam anyátokkal – ami már több mint 20 éves– sorozatban Marshall magyarhangja volt, de ő kölcsönzi a hangját Adam Sadlernek és Leonard Hofstadter karakterének is az Agymenők című sorozatban.

Te mennyire vagy otthon a magyar szinkronhangok világában? Felismered, ki az állandó magyar szinkronhangja a kvízben szereplő híres színészeknek? Teszteld magad!

1/8 Kinek a magyar hangján szólal meg Jason Statham?
2/8 Ki a magyar hangja Johnny Deppnek?
3/8 Ki az állandó szinkronhangja Jennifer Lawrence-nek?
4/8 Kinek a hangján szólal meg Anne Hathaway?
5/8 Ki Will Smith állandó magyar szinkronja?
6/8 Ki szinkronizálja Hugh Grantet?
7/8 Kinek a hangján szólal meg Dwayne Johnson?
8/8 Kinek a hangján szólal meg Timothée Chalamet?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Most akkor ki lesz az új, szexi James Bond? Ezek a nevek kerültek fel a listára

Már több világsztár neve is felmerült az új James Bond-filmek kapcsán. Összegyűjtöttük az eddigi pletykákat és esélyes színészeket.

Új főhőssel érkezhet A Karib-tenger kalózai 6.: ő veheti át az ikonikus Jack Sparrow helyét

Újra mozgolódik a legénység és nem csak a fedélzeten.

Emberi roncs lett Will Smith a forgatás alatt – 19 éves A boldogság nyomában

Lélekölő szerepet vállalt Will Smith A boldogság nyomában című filmmel 2006-ban.

 

