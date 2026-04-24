Felismered, ki az állandó magyar szinkronhangja ezeknek a híres színészeknek?

A szinkron természetesen nem helyettesíti az eredetit, de képes értékes élményt adni. Ha egy híresség valamiért másik szinkronhangot kap, az olyannyira zavaró tud lenni, hogy a nézők elpártolnak az adott filmtől vagy sorozattól – így volt ez a Doktor House esetében is, amikor Szakácsi Sándort Kulka János váltotta és a nézők teljesen felháborodtak a magyar szinkronhangok cseréjén. Pedig nem volt más lehetőség, hiszen sajnos Szakácsi Sándor 2007-ben elhunyt.

Magyar szinkronhangok nélkül aligha nőnének a szívünkhöz a filmek és sorozatok karakterei.

Magyar szinkronhangok Ahhoz, hogy valaki jó szinkronszínész legyen, nem elég a kellemes hangszín.

Technikai szempontból elengedhetetlen a ritmusérzék és a színészi előképzettség, a szövegnek pedig illeszkednie kell az eredeti szájmozgáshoz.

Für Anikó – Sandra Bullock és Cameron Diaz

Für Anikó, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja nemcsak színpadon varázsol el bennünket, hanem filmekben és sorozatokban is a hangjával. Több mint 3 évtizede az ő csodálatos hangjátékának köszönhetően rajongunk az Oscar-díjas Sandra Bullockért és Cameron Diazért. A legtöbbször Uma Thurmant szinkronizálta, akiről újabban a gyönyörű lánya miatt cikkezik a sajtó.

Bánsági Ildikó, Ráckevei Anna és Borbás Gabo − Meryl Streep

A háromszoros Oscar-díjas dívát el sem tudnánk képzelni a 3 legendás magyar színésznő hangja nélkül. Bánsági Ildikó több mint 10, Ráckevei Anna közel 30 alkalommal szólaltatta meg magyarul Meryl Streepet, de Borbás Gabi sem marad el mellettük – Az ördög Pradát visel című filmben senki nem tudná ironikusabban és hátborzongatóbban elmondani a Streep-féle „ennyi!” szócskát.

Csőre Gábor − Adam Sandler

Ő a magyar szinkron egyik legmeghatározóbb alakja. Csőre Gábor nevéhez számos ikonikus karakter fűződik, rengeteg hírességhez, animációhoz, dokufilmhez és reklámhoz adta már a hangját. A Trónok harcában Robb Stark, a Szívek Szállodájában Michel, az Így jártam anyátokkal – ami már több mint 20 éves– sorozatban Marshall magyarhangja volt, de ő kölcsönzi a hangját Adam Sadlernek és Leonard Hofstadter karakterének is az Agymenők című sorozatban.