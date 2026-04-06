Személyiségteszt: te hogy eszed a kakaós csigát? A válasz többet elárul rólad, mint gondolnád

Lehet ananászt rakni a pizzára? A tejet öntöd először a tálba vagy a müzlit? Édesen vagy sósan kell enni a túrós csuszát? Szétszeded az Oreót vagy egyben eszed meg? És ami a legfontosabb: lefejtegetve kell enni a kakaós csigát vagy harapva? Ahol ezek a kérdések konfliktusokat szülnek, ott bizony kő kövön nem marad. A személyiségtesztünk viszont most felfedi a különböző válaszok mögött rejlő titkokat.

Hogy eszed a kakaós csigát? A személyiségteszt elárulja, hogy mit rejt a válaszod.

Személyiségteszt a legjobb reggeliről: a kakaós csigáról

Megvannak azok a tipikus amerikai romantikus vígjátékok, ahol az anyuka egy nyolcvanfogásos reggelit készít a lányának, aki csak egy pirítóst vesz el, mert „rohannia kell”? Az anya pedig mosolyogva sóhajt fel. Bár a filmekben ez valóban előfordul, szerencsére ilyen a valóságban nincsen (legalábbis normál körülmények között). A korai kelés után ugyanis aligha kezdünk el palacsintát és gofrit sütögetni, miközben egy kis grillkolbászkát is odateszünk sülni. Örülünk, ha valami reggeli energiabombát össze tudunk dobni, hogy ne éhezzünk, nemhogy villásreggelit készítsünk!

Ha viszont semmi időnk nincsen, és inkább út közben beugrunk a pékségbe valami falnivalóért, akkor egyértelműen kakaós csigát kell választanunk. Hiszen ez tudja a leginkább megédesíteni a reggelünket. Ropogós, friss, és egyre édesebb, ahogy haladsz befelé – kell ennél több? Na de mi van akkor, ha az étel elfogyasztása közben rájössz, hogy a kollégáiddal nem ugyanúgy eszitek a kakaós csigát? Sőt, az elfogyasztási technikák egyáltalán nem férnek meg egymás mellett – vagyis váltig állítjuk, hogy aki nem ért egyet velünk, az téved!

A nagy kakaóscsiga-teszt: te hogy eszed a kakaós csigát?

A kakaós csiga fogyasztásának módja többet elárul rólad, mint hinnéd! Az ugyanis, hogy hogyan állsz hozzá ehhez a péksütihez, szinte személyiségtesztként funkcionál. Úgyhogy lássuk csak, mit árul el rólad az, hogy hogyan eszed a kakaós csigát!

1. A klasszikus „kívülről befelé” lehajtogató

Rendszerető és türelmes vagy. Szereted, ha minden a megszokott rendben halad, és nem szereted elveszíteni a kontrollt. Külön élvezet számodra, ha hosszasan megdolgozhatsz valamiért, amit szeretsz, hogy aztán a munka végén élvezhesd annak gyümölcsét.