Miranda Priestly vagy Michael Scott vagy? A személyiségteszt elárulja, hogy milyen főnök lennél!

Eltűnődtél már azon, hogy te vajon milyen főnök lennél? Hogy mennyire lennél hárpia vagy éppen megértő? Természetesen a való életben is találkozhatunk mindenféle vezetővel, a tévéképernyőkön viszont olyan elnagyolt típusok is léteznek, akikhez a saját főnökeinket tudjuk hasonlítani. A személyiségtesztünk most lerántja a leplet arról, hogy te vajon melyik típushoz tartozol.

A személyiségteszt elárulja, hogy vajon milyen vezető lakozik benned!

Személyiségteszt: kollégák vs. a Nagyfőnök

„Jó munkához idő kell” – tartja a közmondás. Vagyis, ha vezetői babérokra törnél, akkor nyugi, mindig van időd elérni az álmaid. Viszont lélekben felkészülhetsz arra, hogy milyen főnök lennél valójában – sőt, ha már elérted az álmodat, akkor lecsekkolhatod, hogy vajon külső szemlélőként melyik ikonikus főnökre hasonlítasz.

Akár főnök vagy, akár nem, a megfelelő munkahelyi keretekre mindig figyelni kell. Például hiába vagy jóban a munkatársaiddal, ezt a kollegiális viszonyt nem szabad soha összekeverni a barátsággal (kivéve, ha mondjuk előbb született a barátság, és csak utána lettetek kollégák). De arra sem árt ügyelni, hogy ezeknek a munkahelyi haverjaidnak miket kotyogsz ki, hiszen meglehet, hogy a végén te húzod a rövidebbet!

Főnöktípus teszt: milyen főnök lennél?

De lássuk, hogy te toxikus vezető vagy barátságos főnök lennél-e!

1. Új munkatárs érkezik a csapatodba. Mit teszel?

A) Azonnal szervezek egy csapatépítő programot, hogy mindenkivel összebarátkozzon.

B) Bemutatom a csapatnak, és gyorsan felmérem, mennyire kompetens.

C) Röviden köszöntöm, majd elvárom, hogy bizonyítson.

D) Beszélgetek vele külön, hogy megértsem az erősségeit.

2. Egy projekt határideje veszélybe kerül. Hogy reagálsz?

A) Próbálom motiválni a csapatot némi lelkesítéssel.

B) Gyorsan átszervezem a feladatokat, hogy minden gördülékenyen menjen.

C) Elvárom, hogy addig maradjanak bent a felelősök, amíg kész nincs a projekt.

D) Megkeresem a probléma gyökerét, és segítek megoldást találni.