Miranda Priestly vagy Michael Scott vagy? A személyiségteszt elárulja, hogy milyen főnök lennél!

Eltűnődtél már azon, hogy te vajon milyen főnök lennél? Hogy mennyire lennél hárpia vagy éppen megértő? Természetesen a való életben is találkozhatunk mindenféle vezetővel, a tévéképernyőkön viszont olyan elnagyolt típusok is léteznek, akikhez a saját főnökeinket tudjuk hasonlítani. A személyiségtesztünk most lerántja a leplet arról, hogy te vajon melyik típushoz tartozol.
Személyiségteszt: kollégák vs. a Nagyfőnök
„Jó munkához idő kell” – tartja a közmondás. Vagyis, ha vezetői babérokra törnél, akkor nyugi, mindig van időd elérni az álmaid. Viszont lélekben felkészülhetsz arra, hogy milyen főnök lennél valójában – sőt, ha már elérted az álmodat, akkor lecsekkolhatod, hogy vajon külső szemlélőként melyik ikonikus főnökre hasonlítasz.
Akár főnök vagy, akár nem, a megfelelő munkahelyi keretekre mindig figyelni kell. Például hiába vagy jóban a munkatársaiddal, ezt a kollegiális viszonyt nem szabad soha összekeverni a barátsággal (kivéve, ha mondjuk előbb született a barátság, és csak utána lettetek kollégák). De arra sem árt ügyelni, hogy ezeknek a munkahelyi haverjaidnak miket kotyogsz ki, hiszen meglehet, hogy a végén te húzod a rövidebbet!
Főnöktípus teszt: milyen főnök lennél?
Vajon olyan kegyetlen lennél, mint Miranda Priestley? Vagy olyan kínos, mint Michael Scott? Nem árt figyelned, hiszen meglehet, hogy hirtelen nagyot ugrasz a ranglétrán, és akkor bizony felkészültnek kell lenned! Hiszen tudnod kell, hogy hogyan érdemes viszonyulnod a beosztottjaidhoz és mihez van jogod főnökként.
De lássuk, hogy te toxikus vezető vagy barátságos főnök lennél-e!
1. Új munkatárs érkezik a csapatodba. Mit teszel?
A) Azonnal szervezek egy csapatépítő programot, hogy mindenkivel összebarátkozzon.
B) Bemutatom a csapatnak, és gyorsan felmérem, mennyire kompetens.
C) Röviden köszöntöm, majd elvárom, hogy bizonyítson.
D) Beszélgetek vele külön, hogy megértsem az erősségeit.
2. Egy projekt határideje veszélybe kerül. Hogy reagálsz?
A) Próbálom motiválni a csapatot némi lelkesítéssel.
B) Gyorsan átszervezem a feladatokat, hogy minden gördülékenyen menjen.
C) Elvárom, hogy addig maradjanak bent a felelősök, amíg kész nincs a projekt.
D) Megkeresem a probléma gyökerét, és segítek megoldást találni.
3. Hogyan adsz visszajelzést, ha egy beosztottad hibázott?
A) Kicsit viccelődöm vele, hogy ne legyen kínos, de azért megpróbálom elmondani finoman, hogy mi a probléma.
B) Diplomatikus vagyok, de kerek perec megmondom, hogy mit gondolok.
C) Leszidom őt, és keményen megmondom a véleményem. Nem engedek semmilyen hibát!
D) Tanulópénzként tüntetem fel, hiszen ebből is lehet tanulni.
4. Mitől lesz jó egy csapat?
A) Ha mindenki jól érzi magát együtt.
B) Ha hatékonyan működünk együtt.
C) Ha mindenki profi és 120%-ot teljesít.
D) Ha az emberek bíznak egymásban és a vezetőjükben.
5. Hogyan hozol döntéseket?
A) Általában követem a megérzéseimet.
B) Gyorsan, de átgondoltan.
C) Egy ideig morfondírozom rajta, de a lényeg, hogy egyedül hozzam meg a döntést!
D) Megpróbálok minden lehetőséget mérlegelni.
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A: Michael Scott
Te a szíved mélyén olyan vezető vagy, mint Michael Scott az Office-ból: vicceskedő, kínos, de harmóniára törekvő. Nagyon fontos számodra, hogy a csapat jól érezze magát együtt és szeresse a főnökét. Néha azért a barátságot nem kellene belekeverni a pakliba, a túlzott lazaság pedig káoszhoz vezethet, ezt ne feledd!
Ha a legtöbb válaszod B: Sylvie Grateau
Te olyan magabiztos és elegáns vezető vagy, mint Sylvie a Grateau az Emily Párizsbanból. Pontosan tudod, hogy kell irányítani az embereket, úgy hogy közel engeded őket magadhoz, de közben meg is maradjon a professzionális távolság. Néha viszont a ridegséged lejjebb csavarhatod!
Ha a legtöbb válaszod C: Miranda Priestly
Olyan félelmetes és perfekcionista vagy, mint Miranda Priestly Az ördög Pradát visel című fimből. Magas elvárásaid vannak és csak a kiválóságot keresed. Viszont azt nem szabad elfelejtened, hogy a beosztottjaid is emberek, akiknek vannak érzéseik és van saját életük is!
Ha a legtöbb válaszod D: Albus Dumbledore
Olyan bölcs és empata vagy, mint a Roxfort igazgatója, Albus Dumbledore! Mindig megpróbálod a legjobb belátásod szerint megoldani a problémás helyzeteket, viszont az instrukcióid nem mindig kristálytiszták. Arról nem is beszélve, hogy néha túl elérhetetlen vagy az alkalmazottjaid számára. Kicsit vegyél vissza a túlmisztifikálásból!
Ezt tanulhattad a tesztünkből
Végre megtudhattad, hogy milyen vezető válna belőled! Használd bölcsen ezt a tudást, és eszerint menj munkába holnap! Hiszen kívülről te is hasonló fényben tűnsz fel, mint ezek az ikonikus főnökök – akármilyen beosztásban is vagy!
