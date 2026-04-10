Személyiségteszt: milyen szerepet töltöttél volna be egy középkori királyi udvarban?

A személyiségtesztekkel mindig eggyel közelebb kerülhetünk a rejtett énünkhöz. De néha nemcsak az az izgalmas rész, hogy milyen válaszokat adunk a személyiségünkkel kapcsolatos szituációs kérdésekre, hanem az is, hogy milyen őrült eredményeket kapunk. Ha te is odavagy a személyiségtesztekért, akkor válaszolj a következő kérdéseinkre is – hiszen ki ne akarná megtudni, hogy a személyisége alapján vajon mit dolgozott volna a középkorban?!

Derítsd ki a rövid személyiségtesztünkkel, hogy milyen középkori foglalkozásod lett volna!

Rövid személyiségteszt a középkor kapujában

Most kicsit visszaugrunk az időben – oda, ahol középkori uradalmak, királyságok és udvarok voltak. Amikor minden sokkal kevésbé volt steril, és amire ma csak úgy hivatkozunk: a SÖTÉT középkor.

Azt gondolod, hogy olyan kékvérű vagy, hogy pár évszázaddal ezelőtt is jó sorod lett volna? Talán külön hálószobával rendelkező nemes lettél volna vagy egyenesen királyné? Vagy inkább a pórnép között helyezkedtél volna el még a királyi udvarban is, és minden este azért imádkoztál volna, hogy kerüljön el a leghalálosabb történelmi betegség, a Fekete Halál? Mindjárt kiderül!

Milyen középkori foglalkozásod lenne egy középkori udvarban?

Ezek a munkák kissé idegennek hathatnak majd, hiszen a 21.században már egyáltalán nincs szükség rájuk, most mégis eljött az ideje, hogy lerántsuk a leplet arról, hogy vajon hol helyezkedtél volna el a sötét középkori ranglétrán, mivel töltötted volna a munkaidődet.

1. Hogyan kezeled a stresszes helyzeteket?

A) hideg fejjel, érzelmek nélkül

B) nyugodtan, még ha kellemetlen is

C) humorral oldom a helyzetet

D) kicsit szorongva, de megoldom

2. Mit gondolsz a hatalomról?

A) kemény döntéseket igényel

B) jó, ha közel van hozzá az ember

C) nem érdekel

D) jobb óvatosan kezelni

3. Milyen szerepet vállalsz egy társaságban?

A) aki rendet tesz, ha kell

B) aki a háttérben segít

C) aki a középpontban van

D) aki inkább csak megfigyel

4. Mennyire bírod a kellemetlen dolgokat?

A) egyáltalán nem zavar

B) hozzászoktam

C) nem nagyon, pedig mindennapos az életemben

D) nem szeretem, de elviselem

5. Mi a legnagyobb erősséged?

A) határozottság

B) diszkréció

C) humor

D) elővigyázatosság

Személyiségteszt eredménye Ha a legtöbb válaszod A: hóhér Te bizony a király hóhéra lettél volna a középkorban. Kemény, higgadt és határozott ember vagy, aki még a legkellemetlenebb feladatokat is nyugodt szívvel el tudja végezni. Ha a legtöbb válaszod B: királyi toalettmester A te szereped királyi toalettmester lett volna. Vagyis te lettél volna az az ember, aki segít a királynak a középkori árnyékszéken. Megbízható és diszkrét személyiség vagy, aki nem riad vissza a nehezebb feladatoktól sem. Ha a legtöbb válaszod C: udvari bohóc Te lettél volna a király kedvenc embere, hiszen udvari bohóc lettél volna. Szellemes, kreatív és bátor lélek vagy, akit nem lehet megfélemlíteni, és hű marad a saját elképzeléseihez. Ha a legtöbb válaszod D: ételkóstoló Te lettél volna az egyik legfontosabb személy a királyi udvarban: az ételkóstoló. Ez persze nagy veszéllyel járt volna, hiszen, ha az adott étel mérgezett lett volna, azt bizony te sem éled túl. Éppen ezért óvatos, figyelmes és túlélő típus vagy. Mindig résen vagy, és egy hatodik érzékhez hasonló megérzés alapján mindig tudod, honnan leselkedik rád a veszély.

Ezt tanulhattad a személyiségtesztből Végre megtudhattad, hogy milyen foglalkozásod lett volna a középkorban. Ha arra vártál, hogy egy nemesi rang fog kijönni az eredmények között, akkor el kell szomorítsunk. Ugyanis a középkor számodra is igen sötét lett volna – de legalább fontos szereped lett volna az udvarban!

