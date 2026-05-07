Melyik esemény történt korábban? Ez a kvíz még a diplomásokat is megizzasztja

Az emberek alig 1 %-a speciális memóriával rendelkezik, őket nevezzük hipermnéziásoknak. Szinte képtelenek felejteni, és hihetetlen pontossággal képesek felidézni egy filmjelenetet, egy találkozót vagy egy beszélgetés részleteit. Nekik talán meg sem kottya az alábbi kvíz, de te tudod, melyik esemény történt korábban? Teszteld a memóriád!

Áldás, vagy átok, ha valaki szó szerint mindenre emlékszik?

Hogy a hipermnézia áldás vagy átok, arról még a tudósok véleménye is megoszlik.

E speciális készséggel élők nem válogathatják meg, mikor akarnak emlékezni, az emlékek előhívása esetükben ugyanis nem kontrollálható, hanem önkéntelen folyamat.

Ebből a szempontból ez a képesség akár átok is lehet, hiszen a hipermnéziás személy gyakran elveszik a saját emlékeiben. Olyan, mintha teljesen sosem kapcsolna ki az agyuk, csak kattog és kattog. Egy egyszerű beszélgetés is elég lehet, hogy egy-egy dátum vagy szó emlékek áradatát indítsa el náluk. Az sem kellemes, ha valamit elfelejtünk, ha képtelenek vagyunk emlékezni kedvesünk 5 évvel ezelőtti randiszettjére, vagy ha demenciával élünk, de az biztos, hogy az agy nem véletlenül szelektál. Naponta számos információ ér bennünket – borzasztóan megterhelő lenne, ha a nap végén mindenre emlékeznénk.

Az agy többek között arra is hivatott, hogy a begyűjtött információkat szelektálja, vagyis a felejtés bizonyos értelemben nagyon is hasznos, hiszen az agy pihenhet.

A világ egyik leghíresebb hipermnéziása egy Solomon Seresevszkij nevű orosz újságíró volt az 1930-as években, aki sokáig nem is vette észre, hogy nem tud felejteni. A környezetének tűnt fel, hogy sajtóeseményeken és interjúk során sosem jegyzetelt, mégis mindenre emlékezett, és cikkeit tökéletesen megírta.