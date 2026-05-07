Melyik esemény történt korábban? Ez a kvíz még a diplomásokat is megizzasztja

Jónás Ágnes
2026.05.07.
Vannak, akiknek gondot okoz felidézni egy évszámot, egy eseményt, egy arcot vagy egy dátumot, míg mások elképesztő gyorsasággal rántják elő memóriájukból a dátumokat és az apró részleteket hosszú idő távlatából is. Kvízünkkel most tesztelheted magad. Vajon melyik esemény történt korábban?

Az emberek alig 1 %-a speciális memóriával rendelkezik, őket nevezzük hipermnéziásoknak. Szinte képtelenek felejteni, és hihetetlen pontossággal képesek felidézni egy filmjelenetet, egy találkozót vagy egy beszélgetés részleteit. Nekik talán meg sem kottya az alábbi kvíz, de te tudod, melyik esemény történt korábban? Teszteld a memóriád!

Te tudod, melyik esemény történt korábban? Teszteld agad kvízünkkel! 
Kvíz − Melyik esemény történt korábban? 

  • Te mit szólnál, ha mindenre emlékeznél?
  • Mire használnád ezt a szuperképességed?
  • Kvízünk remek alkalom, hogy teszteld, emlékszel-e, melyik esemény történt időben előbb és melyik később.

Áldás, vagy átok, ha valaki szó szerint mindenre emlékszik?

Hogy a hipermnézia áldás vagy átok, arról még a tudósok véleménye is megoszlik. 

E speciális készséggel élők nem válogathatják meg, mikor akarnak emlékezni, az emlékek előhívása esetükben ugyanis nem kontrollálható, hanem önkéntelen folyamat. 

Ebből a szempontból ez a képesség akár átok is lehet, hiszen a hipermnéziás személy gyakran elveszik a saját emlékeiben. Olyan, mintha teljesen sosem kapcsolna ki az agyuk, csak kattog és kattog. Egy egyszerű beszélgetés is elég lehet, hogy egy-egy dátum vagy szó emlékek áradatát indítsa el náluk. Az sem kellemes, ha valamit elfelejtünk, ha képtelenek vagyunk emlékezni kedvesünk 5 évvel ezelőtti randiszettjére, vagy ha demenciával élünk, de az biztos, hogy az agy nem véletlenül szelektál. Naponta számos információ ér bennünket – borzasztóan megterhelő lenne, ha a nap végén mindenre emlékeznénk. 

Az agy többek között arra is hivatott, hogy a begyűjtött információkat szelektálja, vagyis a felejtés bizonyos értelemben nagyon is hasznos, hiszen az agy pihenhet.

A világ egyik leghíresebb hipermnéziása egy Solomon Seresevszkij nevű orosz újságíró volt az 1930-as években, aki sokáig nem is vette észre, hogy nem tud felejteni. A környezetének tűnt fel, hogy sajtóeseményeken és interjúk során sosem jegyzetelt, mégis mindenre emlékezett, és cikkeit tökéletesen megírta. 

Te tudod, melyik esemény történt korábban? Kvízünk még a jó memóriával megáldott diplomásokat is megizzasztja. Neked hogy sikerül?

 

