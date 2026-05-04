Átmennél ma az angolérettségin? Kvíz a 2025-ös feladatlap kérdéseivel

Évekkel ezelőtt nekünk is ott kellett ülnünk az iskolapadban, és csak imádkoztunk azért, hogy a várt jegy meglegyen. Eljött ismét az érettségiszezon, vagyis eljött annak a pillanata is, hogy ismét próbára tedd a gimiben megszerzett tudásod! Vajon hogy sikerülne ma az angolérettségi?

Átmennél ma az angolérettségin?

Május 4-től vette kezdetét az érettségi szünet, mely a gimis végzősöknek aligha jelent vakációzó szünetet. Ebben az időben ugyanis kezdetét veszi a nagy megmérettetés.

Minden évben több százezren mennek keresztül ugyanazon a procedúrán – közép- vagy esetleg emelt szinten vizsgáznak először magyar nyelv és irodalomból, aztán matematikából, történelemből és a választott tárgy előtt még egy idegen nyelvű érettségit is letesznek.

A legtöbb iskolai rendszerben ez vagy angolt, vagy németet takar.

Angolérettségi-kvíz

Tudjuk, hogy rég volt, de ideje szimbolikusan visszaülni az iskolapadba. Emlékszel még az állandó listening-feladatokra? A párba rendeződő szituációs feladatokra? Vagy éppen a rengeteg esszére, amiben annyi linking wordöt kellett használnunk, amennyi csak az ajtón kifért? Ha a matekfeladatokból álló kvízünket már kitöltötted, akkor ideje az idegen nyelvek felé fordulnod. Mi most az angolérettségi 2025-ös feladataiból hoztunk el kérdéseket. Teszteld le, hogy mennyire emlékszel még azokra a bonyolult nyelvtani rendszerekre! Vigyázz, mert lehet, hogy egy kis angolgyakorlás nem ártana ehhez! De ha erre nincs időd, akkor csak kapj be egy szőlőcukrot vagy egy kis csokit, hogy eredményesebb legyen az „érettségid”!