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IQ-teszt

Lézerlátásod van, ha képes vagy megoldani ezt a képrejtvényt 20 másodperc alatt

IQ-teszt fejtörő képrejtvény
Komáromi Bence
2026.06.23.
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Mennyire éles a látásod? Most kiderül. Egy lehetetlennek tűnő képrejtvényt hoztunk neked, ami próbára teszi a megfigyelőképességedet és a koncentrációdat!

Ha szereted a kihívásokat, akkor jó helyen jársz! Egy vizuális feladat vár rád, amelyet csak azok tudnak megoldani, akiknek semmi nem kerülheti el a figyelmüket. Ez az IQ-teszt nem hagyományos értelemben méri az intelligenciaszintedet, hanem játékos módon edzi meg az agytekervényeidet! Mutatjuk a képrejtvényt!

Készen állsz egy trükkös képrejtvény megoldására?
Készen állsz egy trükkös képrejtvény megoldására?
Forrás: Shutterstock

Nehéz képrejtvény a lézerlátású zseniknek

Olyan a szemed, mint a sasnak? Nem veszel el a részletekben? Akkor itt az idő, hogy bizonyíts! A koncentrációdra és a megfigyelőképességedre lesz szükséged, ha időben teljesíteni akarod ezt a könnyűnek tűnő, de trükkös feladványt. 20 másodperc áll rendelkezésedre, hogy átláss a káoszon. Egy kupis gyerekszobát mutatunk neked, amely tökéletes rejtekhelyet biztosít egy mérges póknak. A feladatod egyszerű: találd meg a pókot és segíts őt befogni, mielőtt megmar valakit! Ha készen állsz, akkor mutatjuk a képet:

20 másodperced van rá, hogy megtaláld a pókot a képen
20 másodperced van rá, hogy megtaláld a pókot a képen
Forrás: jagranjosh.com

Megoldás

Ha sikerült 20 másodperc alatt megtalálnod a betolakodót, akkor gratulálunk, a segítségeddel megóvták a szobában lakó kisfiú életét. Ha nem sikerült időben megtalálnod a mérges pókot, akkor is fel a fejjel! Egy kis gyakorlással legközelebb már gyorsabban fog menni! Ha pedig továbbra sem találod a 8 lábú betörőt, akkor segítünk! Néha nem a padlón kell keresni a megoldást, hanem egy focilabdán, amellyel könnyen beleolvadhat a környezetébe egy fekete pók.

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