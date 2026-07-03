A zseniális elmék közé tartozol? Segíts Géza gazdának, és találd meg a 3 különbséget a képeken

A betakarítás után célszerű minden gazdának felszántania a földterületét, hogy a következő évben is bőséges termést hozzon az elvetett kukorica. Géza gazda azonban ezt a folyamatot igazán későre időzítette. Már megy le a nap, de még mindig maradt felszántásra váró földterület, amit mindenképp be szeretne fejezni a mai napon. Ahhoz azonban, hogy időben végezhessen, csak akkor van esélye, ha sikeresen rábukkansz a két kép közötti különbségre. Készen állsz segíteni a gazdának a munkában ezzel az IQ-teszttel?

A különbségkeresős IQ-teszttel nem csak Géza gazda munkájában segítessz, de a memóriádat is brillírozhatod.

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod a különbséget, hogy Géza gazda dolgozhasson?

Géza gazda már neki is kezdett a szántásnak az ekéjével. A folyamatot azonban olyan későre időzítette, hogy a nagy kapkodásban véletlenül kihagyott egy egészen nagy, még megmunkálatlan földterületet. A nap már kezd lemenni, de a gazda nem adja fel. Annak érdekében, hogy még ma befejezhesse a munkát, mindenképpen a segítségedre lesz szüksége. Az éjszaka már vészesen közeledik, így nincs sok időd: csupán 30 másodperced van arra, hogy megtaláld a két kép közötti különbséget, hogy Géza gazda időben végezhessen.

Keresésre fel!

A képrejtvény feladványa: találd meg a 3 különbséget a képen.

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

A különbségkeresős fejtörő megfejtése

Sikerült megtalálnod a különbséget a képeken? Akkor gratulálunk, te is a legzseniálisabb elmék táborát erősíted! Ha azonban nem volt elég a 30 másodperc, akkor se csüggedj, akár időmérő nélkül is megpróbálhatsz segíteni a gazdának a szántásban. Ahhoz, hogy legközelebb még gyorsabban menjen, gyakorolj a többi IQ-tesztünkkel! Segítségre van szükséged? Akkor eláruljuk: Géza gazda nemcsak a naplemente miatt nem tudta folytatni a munkát, útközben az ekéje is felmondta a szolgálatot, ráadásul a kukoricásban is felbukkant egy egészen furcsa részlet.

Mutatjuk, mi állt Géza gazda útjába:

A képrejtvény megfejtése: Sikerült kiszúrnod a hibákat?

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Mit tanultál belőle? Betakarítás után célszerű felszántani a kukoricást, hogy a következő évben is bőséges legyen a termés. Géza gazda különbségkeresős tesztjével ráadásul nemcsak a szántási folyamat alapjait sajátíthattad el, hanem a megfigyelőképességedet és a koncentrációdat is hatékonyan fejleszthetted!

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