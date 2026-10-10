DS N°4 E-TENSE: elektromos kaland, amit Jules Verne is megirigyelne

A francia autógyártók mindig is szerettek külön utakon járni, a DS pedig talán mindenkinél komolyabban veszi ezt a hagyományt. A márka modelljei nem feltétlenül a német prémiumgyártók által kijelölt irányt követik, hanem sajátos formavilágukkal, különleges részleteikkel és a kényelem hangsúlyozásával igyekeznek kitűnni a tömegből. A megújult DS N°4 E-TENSE esetében ez már az első pillantásra nyilvánvaló.
- A DS N°4 E-TENSE Jules Verne különleges formavilágával idézi meg a francia író kalandos világát.
- A 213 lóerős elektromos hajtás akár 450 kilométeres WLTP-hatótávot kínál
- Az exkluzív kivitel iránytűmotívummal, egyedi díszítésekkel teszi még különlegesebbé a modellt.
DS N°4 E-TENSE teszt női szemmel: nem mindennapi jelenség
Mintha Jules Verne Nyolcvan nap alatt a Föld körül című regénye elevenedne meg egy modern, elektromos utazás formájában. A szoborszerű dizájnt finom irodalmi utalások, a műszerfalon megjelenő iránytű, exkluzív kiegészítők, aranyszínű középkupakokkal díszített, 19 colos LIMA könnyűfém keréktárcsák és különleges Night Flight fényezés teszik még izgalmasabbá. Ügyes marketingfogás? Kétségtelenül. De valljuk be, az összhatás egyszerűen lenyűgöző.
Külső dizájn: elegáns, sportos sziluett
A korábban DS 4 néven forgalmazott modell átalakulása jóval több egyszerű névváltoztatásnál. Az új orrkialakítás határozottabb, a világító márkaembléma és a különleges LED-es fénygrafika pedig olyan karaktert kölcsönöz az autónak, amelyet nehéz összetéveszteni bármi mással. A széles hűtőmaszk, az éles vonalakkal megrajzolt fényszórók és a hangsúlyos karosszériaelemek egyszerre sugároznak eleganciát és sportosságot.
Oldalról nézve is érdekes az összhatás. A 4,4 méter hosszú karosszéria arányai egy hagyományos kompakt ferdehátúét idézik, ugyanakkor a viszonylag magas építés és a nagy kerekek miatt crossoveres vonások is felfedezhetők rajta. A hátsó rész sem marad el az autó többi részétől: a karakteres lámpatestek és a gondosan kialakított részletek harmonikusan zárják le az összképet.
A Jules Verne különkiadás további egyedi elemekkel teszi még különlegesebbé a megjelenést. Az aranyszínű kerékdíszek, a motorháztetőn elhelyezett embléma és az ajtók dekorációi finoman utalnak a névadó világára. Szerencsére a tervezők nem estek túlzásba: a különkiadás elegáns maradt, nem vált öncélúan hivalkodóvá.
Kalandregény négy keréken
Jules Verne neve hallatán sokaknak a Nyolcvan nap alatt a Föld körül, a Húszezer mérföld a tenger alatt vagy az Utazás a Föld középpontja felé jut eszébe. A francia író műveiben a felfedezés, a kaland és a technológiai fejlődés szorosan összekapcsolódott. Nem meglepő tehát, hogy a DS éppen az ő világából merített ihletet egy olyan modellhez, amely a modern elektromos közlekedést szeretné különlegesebb élménnyé tenni.
Az utastérben még hangsúlyosabban jelenik meg ez a gondolat. Az Alcantara kárpitozás, a finoman kidolgozott felületek, az egyedi küszöbdíszek és a különleges dekorációk olyan környezetet teremtenek, amelynek hangulata eltér a kategóriában megszokottól. A műszerfalon megjelenő, navigációs műszerek világát idéző motívumok szintén a felfedezőutak romantikáját idézik.
A DS egyik legnagyobb erőssége éppen az, hogy képes hangulatot teremteni. Miközben sok modern autó utasterét hatalmas kijelzők és szinte teljesen egyforma felületek uralják, itt az anyagok, a formák és az apró részletek is fontos szerepet kapnak. A Jules Verne kivitelhez elektromosan állítható, masszázsfunkciós első ülések, fűthető kormánykerék és alumíniumpedálok is tartoznak. Ezek nem pusztán látványos extrák, hanem a mindennapi használat során is értékelhető kényelmi felszerelések.
Belső tér: a szépségnek ára van
A különleges formavilág azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy minden szempontból a DS kínálja a legtöbbet. Az első üléseken kellemes környezet fogadja az utasokat, a hátsó sorban viszont már kompromisszumokra lehet szükség. A 2675 milliméteres tengelytáv nem számít kiemelkedőnek, így a magasabb utasok számára a lábtér és a fejtér is szűkösebb lehet, különösen akkor, ha elöl is termetesebb felnőttek ülnek.
A csomagtartó az elektromos változatban 390 literes, ami a mindennapi bevásárlásokhoz vagy egy rövidebb utazáshoz elegendő, de a családi nyaralásokhoz már tudatosabb pakolást igényelhet. A hátsó ülések lehajtásával természetesen bővíthető a rendelkezésre álló hely. A műszerfal kialakítása látványos, de a DS néhány megoldása megszokást kíván.
A 10 colos digitális műszeregység és a központi érintőképernyő modern környezetet biztosít, a DS IRIS SYSTEM multimédiás rendszer pedig vezeték nélküli okostelefonos kapcsolódást is kínál. Jó hír, hogy a fontosabb funkciók egy részéhez továbbra is külön kezelőszervek tartoznak. Az autó tehát elsősorban azoknak lehet vonzó, akik a különleges hangulatot és az igényes kidolgozást többre értékelik a kategória legnagyobb helykínálatánál.
Francia minimalizmus, 213 lóerő
A DS N°4 E-TENSE tisztán elektromos változatát egy 213 lóerős, 343 Nm forgatónyomatékú villanymotor hajtja, amely az első kerekeket mozgatja. A teljesítmény városban, országúton és autópályán egyaránt magabiztos közlekedést tesz lehetővé. A francia kompakt 7,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig 160 km/óra. Bár nem sportautónak született, az azonnal rendelkezésre álló forgatónyomatéknak köszönhetően gázadásra késlekedés nélkül reagál, ami különösen előzéseknél előnyös. A fékezési energia visszanyerése három fokozatban szabályozható, így a lassítás intenzitását saját vezetési stílusunkhoz igazíthatjuk.
Első osztályú kényelem
A DS hagyományosan nagy hangsúlyt fektet az utazási komfortra, és az N°4 E-TENSE karakteréhez is ez a megközelítés illik leginkább. Az elektromos hajtás természetéből adódóan hiányzik a belső égésű motor zaja és rezgése, ami különösen kellemes környezetet teremthet a mindennapi közlekedés során. A többrétegű, hangszigetelt üvegek tovább javítják az akusztikai komfortot, miközben az ülések kialakítása és a gazdag kényelmi felszereltség a hosszabb utazásokat is kellemesebbé teheti.
Meddig tart az elektromos kaland?
Az elektromos autók esetében továbbra is az egyik legfontosabb kérdés a hatótávolság. A DS N°4 E-TENSE padlólemezében egy 58,3 kWh nettó kapacitású lítiumion-akkumulátor kapott helyet, amellyel a gyártó körülbelül 450 kilométeres, WLTP-ciklus szerint mért hatótávolságot ígér. Ez papíron megfelelő érték, ugyanakkor a mindennapi használat során a ténylegesen megtehető távolságot jelentősen befolyásolja a külső hőmérséklet, a sebesség, a domborzat és a vezetési stílus. Autópályán, tartósan nagyobb tempó mellett például érdemes a gyári értéknél alacsonyabb hatótávval számolni.
Kinek való ez a DS?
A DS N°4 JULES VERNE-t nem feltétlenül azért választjuk, mert ez kínálja a legjobb ár-érték arányt az elektromos autók között, hanem mert egyszerűen beleszeretünk, és meg akarjuk szerezni. Mert magával ragad a formavilága, lenyűgöz az utastere, és mert valami különlegesebbre vágyunk, mint egy hétköznapi autó. Elegáns, egy kicsit extravagáns, igazi francia egyéniség, amely után bizony megfordulnak az utcán. Bár nem a hatalmas csomagtartójával vagy rekordokat döntögető hatótávjával hódít, a 213 lóerős elektromos hajtás kellően lendületes, a nagyjából 450 kilométeres gyári hatótáv pedig a mindennapokban is jól használható. A Jules Verne kivitel apró, különleges részletei csak tovább fokozzák a vonzerejét.
Ha tetszett a DS N°4 E-TENSE modellről szóló beszámolónk, ezt a videót is nézd meg:
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