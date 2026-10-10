DS N°4 E-TENSE: elektromos kaland, amit Jules Verne is megirigyelne

A francia autógyártók mindig is szerettek külön utakon járni, a DS pedig talán mindenkinél komolyabban veszi ezt a hagyományt. A márka modelljei nem feltétlenül a német prémiumgyártók által kijelölt irányt követik, hanem sajátos formavilágukkal, különleges részleteikkel és a kényelem hangsúlyozásával igyekeznek kitűnni a tömegből. A megújult DS N°4 E-TENSE esetében ez már az első pillantásra nyilvánvaló.

Francia elegancia négy keréken: a DS N°4 E-TENSE Jules Verne nemcsak a különleges megjelenésével, hanem kifinomult részleteivel is levesz minket a lábunkról.

Forrás: Antalfi Krisztina

A DS N°4 E-TENSE Jules Verne különleges formavilágával idézi meg a francia író kalandos világát.

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Az exkluzív kivitel iránytűmotívummal, egyedi díszítésekkel teszi még különlegesebbé a modellt.

DS N°4 E-TENSE teszt női szemmel: nem mindennapi jelenség

Mintha Jules Verne Nyolcvan nap alatt a Föld körül című regénye elevenedne meg egy modern, elektromos utazás formájában. A szoborszerű dizájnt finom irodalmi utalások, a műszerfalon megjelenő iránytű, exkluzív kiegészítők, aranyszínű középkupakokkal díszített, 19 colos LIMA könnyűfém keréktárcsák és különleges Night Flight fényezés teszik még izgalmasabbá. Ügyes marketingfogás? Kétségtelenül. De valljuk be, az összhatás egyszerűen lenyűgöző.

Külső dizájn: elegáns, sportos sziluett

A korábban DS 4 néven forgalmazott modell átalakulása jóval több egyszerű névváltoztatásnál. Az új orrkialakítás határozottabb, a világító márkaembléma és a különleges LED-es fénygrafika pedig olyan karaktert kölcsönöz az autónak, amelyet nehéz összetéveszteni bármi mással. A széles hűtőmaszk, az éles vonalakkal megrajzolt fényszórók és a hangsúlyos karosszériaelemek egyszerre sugároznak eleganciát és sportosságot.

Oldalról nézve is érdekes az összhatás. A 4,4 méter hosszú karosszéria arányai egy hagyományos kompakt ferdehátúét idézik, ugyanakkor a viszonylag magas építés és a nagy kerekek miatt crossoveres vonások is felfedezhetők rajta. A hátsó rész sem marad el az autó többi részétől: a karakteres lámpatestek és a gondosan kialakított részletek harmonikusan zárják le az összképet.

A Jules Verne különkiadás további egyedi elemekkel teszi még különlegesebbé a megjelenést. Az aranyszínű kerékdíszek, a motorháztetőn elhelyezett embléma és az ajtók dekorációi finoman utalnak a névadó világára. Szerencsére a tervezők nem estek túlzásba: a különkiadás elegáns maradt, nem vált öncélúan hivalkodóvá.