Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 27., szombat Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

3 ruhadarab, amit imádtál volna hordani, de sosem tudtad, hogy kell

Shutterstock - Erhan Inga
divat szekrény elmélet
Hajdú Viktória
2025.09.27.
A szekrényedben van pár cucc, amiről azt hitted, hogy menő, de inkább úgy nézel ki benne, mint egy félresikerült TikTok-trend? A divat néha olyan, mint egy rossz matekpélda: mindenki érti, csak te nem. Három ruhadarab, ami több gondot okoz, mint amennyi örömet.

A divatnak van egy kegyetlen oldala. Néha beleszeretsz valamibe, megveszed, hazaviszed, aztán évekig nézed a szekrényben, miközben azon gondolkodsz, hogy valójában hogyan is kellene felvenni. És nem, a Google vagy a TikTok sem mindig a barátod. Most három olyan ruhadarabról lesz szó, ami valamiért mindenkin szexinek, menőnek vagy ultratrendinek tűnt, de rajtad valahogy soha nem működött. 

Ezt a 3 ruhadarabot senki sem tudja, hogyan kell jól viselni.
Ezt a 3 ruhadarabot senki sem tudja, hogyan kell jól viselni
Forrás: Shutterstock

3 ruhadarab, ami a boltban menőnek tűnt, de már csak a szekrényedben porosodik 

A divat egyik legszebb része, hogy néha nem kell minden trendet meghódítanod. Van, amit jó, ha csak másokon csodálsz és hidd el, sokan mások is így vannak ezzel. Szóval ha a szekrényed mélyén ott lapul a harisnyatartó, egy kendő meg két bontatlan cicitapasz, ne érezd magad bűnösnek. Inkább tekintsd őket divatrelikviáknak, amelyek arra emlékeztetnek: nem minden menő cucc való mindenkinek. De vegyük is őket sorra, ha még mindig nem hinnél nekünk.

1. Harisnyatartó – A „femme fatale" álom, ami 20 perc alatt rémálommá válik

A harisnyatartó papíron egyszerű. Felveszed, becsatolod, és voilá, kész a végzet asszonya. A valóságban viszont inkább tűnik akrobatamutatványnak, mint szexi kiegészítőnek. A pántok mindig rossz helyre csúsznak, a harisnya elfordul, és a végén úgy nézel ki, mintha egy félkész ruhát próbálnál a combodon hordani.

Ráadásul minden mozdulatnál azon aggódsz, hogy vajon a harisnya megadja-e magát, és egyetlen szál futásával tönkreteszi-e az egész estét. Szóval hiába a csábító filmek és a pinup-hangulat, a harisnyatartó a valóságban inkább „mission impossible”, mint „femme fatale”.

2. Kendő – A szekrény örök árvája

Mindenkinek van legalább egy kendője. Általában ajándékba kaptad, vagy hirtelen felindulásból vetted meg, mert a kirakatban olyan sikkesnek tűnt. Aztán hazavitted, és rájöttél, hogy fogalmad sincs, mit kezdj vele. Nyakadba kötve úgy nézel ki, mint egy stewardess 2003-ból, hajadra tekerve maximum egy DIY-videóban állná meg a helyét a TikTokon, a táskádra kötve pedig… nos, ott is csak porfogó.

A kendő a divat Jolly Jokere akarna lenni, de inkább a „mindenre jó, de semmire sem használod” kategória. Pedig elvileg a francia nők titkos fegyvere — gyakorlatilag nálunk a szekrény mélyén porosodó, örökké bontatlan darab.

3. Cicitapasz – A legnagyobb divatpara

A cicitapasz egy modern kori találmány, aminek elméletben egyszerű a küldetése: tart, takar, szexi és praktikus. A valóságban viszont az első öt percben rájössz, hogy a gravitáció a legnagyobb ellenséged. Ha rosszul ragasztod fel, fél órán belül úgy érzed, mintha két darab ragasztószalag próbálná tartani a világ legnehezebb súlyát.

És persze ott van a rettegés: vajon tényleg a helyén marad? Egy rossz mozdulat, egy hevesebb táncmozdulat, és máris félő, hogy a tapasz szép lassan elbúcsúzik tőled és valaki homlokán landol. Nem véletlen, hogy sokan inkább nem is kísérleteznek vele. Túl sok a para, túl kevés a sikerélmény.

Pucérruhában mutatta meg káprázatos alakját Margot Robbie - Fotó

A Mágikus, merész, meseszép utazás című film brit premierjén jelent meg a nyilvánosság előtt a színésznő. Margot Robbie jobb formában van, mint valaha, és ezt meztelenruhájában mindenki láthatta is.

Bevállalós ruhákban láthattuk a Megasztár zsűrijét: Tóth Gabié volt a főszerep - Videó!

Szeptember 6-án újra a képernyőre került a TV2 legismertebb tehetségkutatója. A Megasztár új évadában Tóth Gabi, Herceg Erika, Curtis, és Marics Peti mentorálja a feltörekvő tehetségeket.

A nyár amikor megszépültem sztárja lett a legújabb divatikon: így öltözködik Lola Tung 

Elegáns, egyedi és sikkes! Ismerkedj meg A nyár amikor megszépültem sztárjának stílusával. Lola Tung két év alatt a Z generáció egyik stílusikonjává nőtte ki magát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu