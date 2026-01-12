Merész szabásvonalak és megdöbbentő dekoltázsok: ezek a sztárok aztán mindent megmutattak az idei Golden Globe-on – Fotók

A világsztárok hónapokig készülnek 1-1 vörös szőnyeges eseményre: az, hogy mit viselnek, milyen a hajuk, a sminkjük, egy komplett team munkája. A fodrászok, stylistok, divattervezők és sminkesek órákig csinosítják a hírességeket, hogy azok a legjobb formájukat mutathassák a fotósok kamerái előtt. Minél rangosabb egy esemény, annál nagyobb presztizs, ki miben van. Ilyenkor a sztárok mindent bevetnek és bizony sokan vannak, akik 'a kevesebb több elvét' követik, azaz minél kevesebb a ruha, annál jobb. Íme az idei Golden Globe legnagyobb villantásai.

Teyana Taylor dekoltázst és popsit is villantott a 2026-os Golden Globe-on.

Bár az idei évben nagyon kevés sztár gondolta úgy, hogy többet mutat meg magából, azért a vörös szőnyeges eseményen is akadtak hírességek, akik megvillantották idomaikat.

Jenna Ortega

A Wednesday Addamst megformáló színésznő alaposan felborzolta a kedélyeket kétoldalt szabadon hagyott Diana Fidikoglu által tervezett ruhájával. A törékeny színésznő mellének ívét és szinte teljes felsőtestét megmutatta.

Mellív és szabadon hagyott derék – Így tündökölt Jenna Ortega

Mary Beth Barone

A humorista nemcsak a legnagyobb villantások, de a legrosszabbul öltözött sztárok listájára is felkerülhetne ezzel a ruhakreációjával. A dekoltázsa nemcsak ízléstelenül nagy volt, de még előnytelenül el is vágta őt a hónalj alatti merev pánt.

Merészen szabott és ízléstelen ruhát öltött az amerikai humorista.

Teyana Taylor

Schiaparelli által tervezett ruhája igencsak magával ragadta a tekintetetek: Teyana Taylor párductestét egy merészen szabott selyem estélyibe bújtatta, amiben dekoltázsát és formás hátsóját is megvillantotta, utóbbit még egy csillogó masnis dísszel is kiemelte.

Szexi és bevállalós outfitben érkezett a vörös szönyegere Teyana Taylor.

Zoey Deutch

Az apró termetű színésznő Prada ruhát viselt, aminek nem egy, hanem két dekoltázsa is volt, izgalmas és merész megjelenést kölcsönözve a hírességnek.