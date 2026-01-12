Merész szabásvonalak és megdöbbentő dekoltázsok: ezek a sztárok aztán mindent megmutattak az idei Golden Globe-on – Fotók

A világsztárok hónapokig készülnek 1-1 vörös szőnyeges eseményre: az, hogy mit viselnek, milyen a hajuk, a sminkjük, egy komplett team munkája. A fodrászok, stylistok, divattervezők és sminkesek órákig csinosítják a hírességeket, hogy azok a legjobb formájukat mutathassák a fotósok kamerái előtt. Minél rangosabb egy esemény, annál nagyobb presztizs, ki miben van. Ilyenkor a sztárok mindent bevetnek és bizony sokan vannak, akik 'a kevesebb több elvét' követik, azaz minél kevesebb a ruha, annál jobb. Íme az idei Golden Globe legnagyobb villantásai.
Golden Globe 2026: ezek az idei év legdurvább villantásai
- A vörös szőnyeges megjelenések hónapokig tartó, profi csapatmunkával készülnek, ahol a haj, a smink és az öltözék minden részlete tudatos döntés eredménye.
- Minél rangosabb egy esemény, annál nagyobb a presztízs, ezért a sztárok mindent bevetnek, hogy merész villantásokkal hívják fel magukra a figyelmet.
- Az összeállítás a 2026-os Golden Globe legnagyobb és legfeltűnőbb megjelenéseit mutatja be.
Bár az idei évben nagyon kevés sztár gondolta úgy, hogy többet mutat meg magából, azért a vörös szőnyeges eseményen is akadtak hírességek, akik megvillantották idomaikat.
Jenna Ortega
A Wednesday Addamst megformáló színésznő alaposan felborzolta a kedélyeket kétoldalt szabadon hagyott Diana Fidikoglu által tervezett ruhájával. A törékeny színésznő mellének ívét és szinte teljes felsőtestét megmutatta.
Mary Beth Barone
A humorista nemcsak a legnagyobb villantások, de a legrosszabbul öltözött sztárok listájára is felkerülhetne ezzel a ruhakreációjával. A dekoltázsa nemcsak ízléstelenül nagy volt, de még előnytelenül el is vágta őt a hónalj alatti merev pánt.
Teyana Taylor
Schiaparelli által tervezett ruhája igencsak magával ragadta a tekintetetek: Teyana Taylor párductestét egy merészen szabott selyem estélyibe bújtatta, amiben dekoltázsát és formás hátsóját is megvillantotta, utóbbit még egy csillogó masnis dísszel is kiemelte.
Zoey Deutch
Az apró termetű színésznő Prada ruhát viselt, aminek nem egy, hanem két dekoltázsa is volt, izgalmas és merész megjelenést kölcsönözve a hírességnek.
Kristen Dunst
A gyönyörű világsztár merészen szabott ruhája nemcsak dekoltázsát, hanem a teljes hátát is szabadon hagyta.
