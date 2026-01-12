Merész szabásvonalak és megdöbbentő dekoltázsok: ezek a sztárok aztán mindent megmutattak az idei Golden Globe-on – Fotók

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A világsztárok ezúttal is sportot űztek abból, ki tud több husit mutatni a vörös szőnyegen. Elstartolt a Golden Globe 2026-ös vörös szőnyeges eseménye, íme a legnagyobb villantások.

A világsztárok hónapokig készülnek 1-1 vörös szőnyeges eseményre: az, hogy mit viselnek, milyen a hajuk, a sminkjük, egy komplett team munkája. A fodrászok, stylistok, divattervezők és sminkesek órákig csinosítják a hírességeket, hogy azok a legjobb formájukat mutathassák a fotósok kamerái előtt. Minél rangosabb egy esemény, annál nagyobb presztizs, ki miben van. Ilyenkor a sztárok mindent bevetnek és bizony sokan vannak, akik 'a kevesebb több elvét' követik, azaz minél kevesebb a ruha, annál jobb. Íme az idei Golden Globe legnagyobb villantásai.

Teyana Taylor dekoltázst és popsit is villantott a 2026-os Golden Globe-on.
Forrás: Penske Media

Golden Globe 2026: ezek az idei év legdurvább villantásai

  • A vörös szőnyeges megjelenések hónapokig tartó, profi csapatmunkával készülnek, ahol a haj, a smink és az öltözék minden részlete tudatos döntés eredménye.
  • Minél rangosabb egy esemény, annál nagyobb a presztízs, ezért a sztárok mindent bevetnek, hogy merész villantásokkal hívják fel magukra a figyelmet.
  • Az összeállítás a 2026-os Golden Globe legnagyobb és legfeltűnőbb megjelenéseit mutatja be.

Bár az idei évben nagyon kevés sztár gondolta úgy, hogy többet mutat meg magából, azért a vörös szőnyeges eseményen is akadtak hírességek, akik megvillantották idomaikat.

Jenna Ortega 

A Wednesday Addamst megformáló színésznő alaposan felborzolta a kedélyeket kétoldalt szabadon hagyott Diana Fidikoglu által tervezett ruhájával. A törékeny színésznő mellének ívét és szinte teljes felsőtestét megmutatta.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Jenna Ortega attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by John Shearer/WireImage)
Mellív és szabadon hagyott derék – Így tündökölt Jenna Ortega
Forrás: WireImage

Mary Beth Barone

A humorista nemcsak a legnagyobb villantások, de a legrosszabbul öltözött sztárok listájára is felkerülhetne ezzel a ruhakreációjával. A dekoltázsa nemcsak ízléstelenül nagy volt, de még előnytelenül el is vágta őt a hónalj alatti merev pánt.

Mary Beth Barone at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Tommaso Boddi/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Merészen szabott és ízléstelen ruhát öltött az amerikai humorista.
Forrás: Penske Media

Teyana Taylor 

Schiaparelli által tervezett ruhája igencsak magával ragadta a tekintetetek: Teyana Taylor párductestét egy merészen szabott selyem estélyibe bújtatta, amiben dekoltázsát és formás hátsóját is megvillantotta, utóbbit még egy csillogó masnis dísszel is kiemelte.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Teyana Taylor attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/WireImage)
Szexi és bevállalós outfitben érkezett a vörös szönyegere Teyana Taylor.
Forrás: WireImage

Zoey Deutch 

Az apró termetű színésznő Prada ruhát viselt, aminek nem egy, hanem két dekoltázsa is volt, izgalmas és merész megjelenést kölcsönözve a hírességnek.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Zoey Deutch attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/WireImage)
Zoey Deutch dupla dekoltázzsal hódított.
Forrás: WireImage

Kristen Dunst

A gyönyörű világsztár merészen szabott ruhája nemcsak dekoltázsát, hanem a teljes hátát is szabadon hagyta.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Kirsten Dunst attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/WireImage)
Kristen Dunst méregzöld ruhája a teljes hátát megmutatta.
Forrás: WireImage

