Formabontó divattrend a láthatáron − Viselj övet, de ne csak egyet!

Kötényruha, karperecek és fűzők pipa? A legújabb dilihez viszont fel kell kötnöd a gatyádat – többszörösen is! Hallottad, hogy az új divattrend szerint már nem egy öv nem is elég? És minél nagyobbak, annál menőbb vagy! Mutatjuk, hogyan mutat igazán jól egy szetten belül a több öv.

Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor érdemes követned a legújabb divattrendeket, hiszen mindig valami új kerül előtérbe a divatvilágban. Most éppen a női övek csillantak meg az őket ért reflektorfényben. De vajon hogyan érdemes több övet viselni egyszerre? 

A divattrendek nyomában – Street fashion a legjavából

Nem csak a kifutón lehet bezsebelni elismerő pillantásokat. A street fashion elvei szerint ugyanis az utcákat róva is ugyanolyan divatos lehetsz, mint a szupermodellek. Ha már kipróbáltad a ’90-es évek visszatérő trendjét, a halmozott karpereceket, vagy éppen elcsodálkoztál azon, hogy a bámulatos darázsderekat adó fűzők milyen csábítóbvá varázsolják a testedet, most ismerj meg egy új divatot, ami nem más, mint a dupla öv. 

Új övtrend: minél nagyobb és minél több, annál jobb

Egy öv minden minden szettet sokkal sikkesebbé varázsol. Ez vitathatatlan. 2026-ban azonban ez azokra az övekre nem igazán vonatkozik, melyeket szinte nagyítóval kell keresni a derekad tájékán. Vagyis revideáljuk magunkat: egy nagy öv varázsol minden szettet sokkal sikkesebbé. És ha valami igazán bevált, akkor miért állnánk meg csak egynél? Ideje halmozni az élvezeteket! Szerezz be nagy öveket, melyeket egymáson is hordhatsz, vagy dobd fel egy extra övlánccal és máris te leszel a legszebb e vidéken.

Szoknya: Levi's® XL SKIRT - Farmerszoknya - square circle 43.190 Ft; Barna öv: Zara 100% bőröv csattal 12.995 Ft; Világosbézs öv: H&M Keskeny öv 6.995 Ft; Felső: Mango Háromnegyedes ujjú blúz 11.995 Ft; Csizma: Reserved Kitten sarkú csizma 23.995 HUF; Szemüveg: Answear.LAB napszemüveg fekete 3.445 Ft
Helyezd a hangsúlyt a kiegészítőkre!

Ha szoknyás vagy, akkor hordj dupla övet egy kevésbé feltűnő és sima felsővel. Ne feledd, a hangsúly a kiegészítőkön van, úgyhogy ügyelj arra, hogy a azok passzoljanak egymáshoz: cipő, táska, ékszerek – sőt még egy sikkes napszemüveget is bevethetsz. 

Felső: Mango Csónaknyakú póló 7.595 Ft; Nadrág: Reserved Balloon farmer 13.995 HUF; Táska: Reserved Shopper táska 14.595 Ft; Cipő: Zalando Karl Lagerfeld bokacsizma DEBUT II fekete, női, tűsarkú 91.990 Ft; Felső öv: Zara 100% velúrbőr öv három pasztokkal 10.995 Ft; Középső öv: H&M Deréköv 13.995 Ft; Alsó láncöv: Zalando Pieces PCRAILEY CHAIN BELT - Deréköv - silver-coloured 8.990 Ft
Ha nadrágos csaj vagy, akkor is alkalmazhatod ugyanezt az elvet. Olyan elemeket válogass össze, melyek nem hívják fel magukra külön-külön a figyelmet, hiszen itt az összhatás a fontos. Próbálj ki két nagyobb övet, plusz egy harmadik övláncot a farmerodon, hogy igazán vadító légy! Ne aggódj, egy elegánsabb ruhakombóval is működik a trend. A színek összeválogatása viszont igencsak sarkalatos pont. Tengerészkék a pirossal? Naná!

Kabát: Zara Kockás kombinált trench kabát ZW COLLECTION LIMITED EDITION 62.995 Ft; Ruha: Ralph Lauren_Cable-Knit Bodice Cotton Dress 168.650 Ft; Arany láncöv: H&M Fémlemezes deréköv 10.995 Ft; Bordó öv: Answear.LAB bőr öv 9.690 Ft; Bokacsizma: Reserved Magas sarkú bokacsizma bőrből 22.995 Ft; Táska: Zalando Call it Spring FANNYY - Kézitáska - bright red 8.390 Ft
Kiegészítők trendje a láthatáron

Tökéletes kiegészítőkkel mindig fel lehet pezsdíteni egy outfitet. Minek unalmasan öltözködni, hogyha pár aprósággal olyan sikkesek leszünk, mintha Párizs utcáin sétálnánk? Próbáld ki a legújabb trendet, és kapj fel magadra pár övet! Kicsit csúsztasd el egymás fölött, de nem kell túlgondolni! A lényeg a hanyag elegancia.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

