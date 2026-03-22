Formabontó divattrend a láthatáron − Viselj övet, de ne csak egyet!

Ha igazán trendi akarsz lenni, akkor érdemes követned a legújabb divattrendeket, hiszen mindig valami új kerül előtérbe a divatvilágban. Most éppen a női övek csillantak meg az őket ért reflektorfényben. De vajon hogyan érdemes több övet viselni egyszerre?
A divattrendek nyomában – Street fashion a legjavából
Nem csak a kifutón lehet bezsebelni elismerő pillantásokat. A street fashion elvei szerint ugyanis az utcákat róva is ugyanolyan divatos lehetsz, mint a szupermodellek. Ha már kipróbáltad a ’90-es évek visszatérő trendjét, a halmozott karpereceket, vagy éppen elcsodálkoztál azon, hogy a bámulatos darázsderekat adó fűzők milyen csábítóbvá varázsolják a testedet, most ismerj meg egy új divatot, ami nem más, mint a dupla öv.
Új övtrend: minél nagyobb és minél több, annál jobb
Egy öv minden minden szettet sokkal sikkesebbé varázsol. Ez vitathatatlan. 2026-ban azonban ez azokra az övekre nem igazán vonatkozik, melyeket szinte nagyítóval kell keresni a derekad tájékán. Vagyis revideáljuk magunkat: egy nagy öv varázsol minden szettet sokkal sikkesebbé. És ha valami igazán bevált, akkor miért állnánk meg csak egynél? Ideje halmozni az élvezeteket! Szerezz be nagy öveket, melyeket egymáson is hordhatsz, vagy dobd fel egy extra övlánccal és máris te leszel a legszebb e vidéken.
Helyezd a hangsúlyt a kiegészítőkre!
Ha szoknyás vagy, akkor hordj dupla övet egy kevésbé feltűnő és sima felsővel. Ne feledd, a hangsúly a kiegészítőkön van, úgyhogy ügyelj arra, hogy a azok passzoljanak egymáshoz: cipő, táska, ékszerek – sőt még egy sikkes napszemüveget is bevethetsz.
Ha nadrágos csaj vagy, akkor is alkalmazhatod ugyanezt az elvet. Olyan elemeket válogass össze, melyek nem hívják fel magukra külön-külön a figyelmet, hiszen itt az összhatás a fontos. Próbálj ki két nagyobb övet, plusz egy harmadik övláncot a farmerodon, hogy igazán vadító légy! Ne aggódj, egy elegánsabb ruhakombóval is működik a trend. A színek összeválogatása viszont igencsak sarkalatos pont. Tengerészkék a pirossal? Naná!
Kiegészítők trendje a láthatáron
Tökéletes kiegészítőkkel mindig fel lehet pezsdíteni egy outfitet. Minek unalmasan öltözködni, hogyha pár aprósággal olyan sikkesek leszünk, mintha Párizs utcáin sétálnánk? Próbáld ki a legújabb trendet, és kapj fel magadra pár övet! Kicsit csúsztasd el egymás fölött, de nem kell túlgondolni! A lényeg a hanyag elegancia.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
