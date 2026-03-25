Mi lett a sorsa Jackie Kennedy rózsaszín kosztümjének, amit a merénylet után egy napig véresen viselt?

divattörténelem Jackie Kennedy kosztüm rózsaszín
Bába Dorottya
2026.03.25.
Vannak ruhadarabok, amelyek viselőjükkel együtt a történelem szereplőjévé válnak. Erre az egyik legjobb példa Jackie Kennedy rózsaszín kosztümje, ami beleégett a kollektív emlékezetbe.

1963. november 22. gyilkolták meg John F. Kennedy elnököt, a first lady véres rózsaszín kosztümjének képe pedig azóta is a kollektív emlékezet része és bebetonozta magát a popkultúrába. Te tudod, mi lett Jackie Kennedy ikonikus ruhadarabjának a sorsa? Ha nem, akkor tarts velünk!

Jackie Kennedy ikonikus kosztümje
Jackie Kennedy kosztümje a kollektív emlékezet része. 
  • Kennedy elnök 1963-as meggyilkolásakor a first lady rózsaszín kosztümöt viselt.
  • A ruha nem eredeti Chanel volt.
  • Jackie Kennedy egy napig nem volt hajlandó levenni a vérfoltos ruhát.
  • Az ikonikus ruhadarabot 2103-ig elzárták és soha nem tisztították ki.

Jackie Kennedy kosztümje: nem Chanel, de nem is hamisítvány

Minden idők egyik legstílusosabb first ladyjének legendás kosztümjének története már azelőtt is érdekes volt, hogy Jackie Kennedy egyáltalán felvette volna. Ugyanis az a változat, amit Kennedy elnök felesége viselt, hivatalosan nem a Chanel divatház darabja volt. Persze szó sincs arról, hogy egy „washingtoni ecseri piacos” hamisítvány volt; a darab a New York-i Chez Ninon üzlet teljes másolata volt, amelyet a Chanel Franciaországban is jóváhagyott. Ennél is érdekesebb, hogy a híres rózsaszín kosztümöt nem kevesebb, mint hat alkalommal vette fel Jackie Kennedy, mielőtt az ominózus 1963 novemberi napon leszállt volna a gépük Dallasban, majd eldördült volna a végzetes lövés. Úgy tudni, Kennedy maga javasolta feleségének a pink ruhát, hogy megmutassa az amerikai háziasszonyoknak, mi fán terem az elegancia.

Jackie Kennedy rózsaszín kosztümje
A first lady sokadik alkalommal viselte a rózsaszín kosztümöt.
A végzetes nap, amikor Jackie Kennedy kosztümje legendává vált

Az elnökre a nyitott tetejű autóban 12 óra 30 perckor lőttek rá, John F. Kennedy pedig holtan esett össze az autóban. Az autó csomagtartójára felmászó kétségbeesett first lady képe bejárta a világsajtót, és a történelem egyik legmegrázóbb képévé vált. A merénylet után Jackie nem volt hajlandó átöltözni. Amikor megkérdezték, miért marad a vérfoltos ruhában, állítólag így válaszolt: „Azt akarom, hogy lássák, mit tettek Jackkel.” Ez a döntés tudatos és erőteljes gesztus volt: a személyes tragédiát nyilvános, kollektív traumává emelte. Jackie a véráztatta, rózsaszín ruhában állt az egykori alelnök, Lyndon B. Johnson elnöki eskütételénél, csak másnap, a Fehér Házba hazaérve volt hajlandó levenni.

Jackie Kennedy Chanel kosztümjének színe – az addig eleganciát, nőiességet és egyfajta optimista, „tökéletes” amerikai életérzést sugárzó rózsaszín – vérrel beszennyezve új jelentést kapott. A későbbi értelmezések szerint ez a kép szimbolikusan az „amerikai álom” végét jelezte.

Jackie Kennedy az elnök özvegye
Jackie Kennedy Lyndon B. Johnson eskütételén.
Mi lett a rózsaszín kosztüm sorsa?

A kosztümöt soha nem tisztították ki, Jackie Kennedy szobalánya egyszerűen egy zsákba tette. Nem tudni pontosan, mi történt a ruhadarabbal az azt követő hónapokban, ami azonban bizonyos, hogy 1964 júliusában a Nemzeti Levéltárba került, Kennedy elnök édesanyja által írt üzenettel: „Jackie kosztümje és táskája – 1963. november 22-én viselte”. A kosztümöt a Kennedy család kérésére szigorúan zárt körülmények között őrzik, egy speciális, klímaszabályozott tárolóban, hogy megakadályozzák az anyag további romlását, és megtekinteni sem lehet. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu