Mi lett a sorsa Jackie Kennedy rózsaszín kosztümjének, amit a merénylet után egy napig véresen viselt?

1963. november 22. gyilkolták meg John F. Kennedy elnököt, a first lady véres rózsaszín kosztümjének képe pedig azóta is a kollektív emlékezet része és bebetonozta magát a popkultúrába. Te tudod, mi lett Jackie Kennedy ikonikus ruhadarabjának a sorsa? Ha nem, akkor tarts velünk!

Jackie Kennedy kosztümje a kollektív emlékezet része.

Kennedy elnök 1963-as meggyilkolásakor a first lady rózsaszín kosztümöt viselt.

A ruha nem eredeti Chanel volt.

Jackie Kennedy egy napig nem volt hajlandó levenni a vérfoltos ruhát.

Az ikonikus ruhadarabot 2103-ig elzárták és soha nem tisztították ki.

Jackie Kennedy kosztümje: nem Chanel, de nem is hamisítvány

Minden idők egyik legstílusosabb first ladyjének legendás kosztümjének története már azelőtt is érdekes volt, hogy Jackie Kennedy egyáltalán felvette volna. Ugyanis az a változat, amit Kennedy elnök felesége viselt, hivatalosan nem a Chanel divatház darabja volt. Persze szó sincs arról, hogy egy „washingtoni ecseri piacos” hamisítvány volt; a darab a New York-i Chez Ninon üzlet teljes másolata volt, amelyet a Chanel Franciaországban is jóváhagyott. Ennél is érdekesebb, hogy a híres rózsaszín kosztümöt nem kevesebb, mint hat alkalommal vette fel Jackie Kennedy, mielőtt az ominózus 1963 novemberi napon leszállt volna a gépük Dallasban, majd eldördült volna a végzetes lövés. Úgy tudni, Kennedy maga javasolta feleségének a pink ruhát, hogy megmutassa az amerikai háziasszonyoknak, mi fán terem az elegancia.

A first lady sokadik alkalommal viselte a rózsaszín kosztümöt.

A végzetes nap, amikor Jackie Kennedy kosztümje legendává vált

Az elnökre a nyitott tetejű autóban 12 óra 30 perckor lőttek rá, John F. Kennedy pedig holtan esett össze az autóban. Az autó csomagtartójára felmászó kétségbeesett first lady képe bejárta a világsajtót, és a történelem egyik legmegrázóbb képévé vált. A merénylet után Jackie nem volt hajlandó átöltözni. Amikor megkérdezték, miért marad a vérfoltos ruhában, állítólag így válaszolt: „Azt akarom, hogy lássák, mit tettek Jackkel.” Ez a döntés tudatos és erőteljes gesztus volt: a személyes tragédiát nyilvános, kollektív traumává emelte. Jackie a véráztatta, rózsaszín ruhában állt az egykori alelnök, Lyndon B. Johnson elnöki eskütételénél, csak másnap, a Fehér Házba hazaérve volt hajlandó levenni.