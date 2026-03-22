Kendall Jenner és Katie Holmes nagyanyáink legcsúnyább cipőjét hozták vissza a divatba

világsztárok divat Kendall Jenner cipő
Azt hittük, hogy már mindent láttunk, de nem... Világsztárokon tért vissza a retró lapostalpú cipő. Kendall Jenner és Katie Holmes a szezon legcsúnyább lábbelijét viselte, és erre nincs magyarázat!

Még a legnagyobb világsztárok is mellényúlhatnak néha. Amikor nincsenek stylistok és reflektorfény, a hírességek megmutatják valódi stílusukat, amely sokkoló lehet a rajongók számára. Kendall Jenner és Katie Holmes egy ódivatú és nagyon megosztó lapostalpú cipőt hozott vissza a divatba. Erősen kételkedünk abban, hogy valaki követni fogja őket.

Kendall Jenner és Katie Holmes az év legcsúnyább lábbelijét hozta újra divatba.
Kendall Jennerben és Katie Holmesban közös az ízlésficam

  • A két világsztár szerint a szezon nagy slágere az 1-2 centis, kockasarkú és kockaorrú körömcipő lesz. 
  • Szerencsénkre a trendet eddig még nem sokan vették át, de a jó idő beköszöntével még erre is sor kerülhet. 
  • Mutatjuk a tavaszi divat legmegosztóbb lábbelijét!

A milánói divathéten Kendall Jenner szinte le sem vette új kedvencét, a zárt, fekete, magasrüsztű törpesarkút. Ezek a zokniszerű „glove shoe-k” talán még jól mutatnak a nagymamáinkon egy vasárnapi ebédnél, de a modern utcai divatban inkább sokkolóak, mintsem stílusosak. Sajnos ez a típusú cipő nagy kedvence Katie Holmesnak is, akiről jól tudjuk, inkább öltözködik kényelmesen, mint stílusosan. A törpesarok és a robusztus orr elrontja mindkét stílusikon szettjét.

Kendall Jenner és Katie Holmes törpesarkú cipője felkavarta az internetet.
A legnagyobb probléma az, hogy ez a retró fazon egyszerűen nem illik a modern szabásvonalakhoz. Hiába a szupermodell-státusz, Kendall Jennernek szettje is menthetetlenül idejétmúltnak hat a lábbelije miatt. Az átmeneti szezonban biztosan több hasonló lelet kerül majd elő a szekrények mélyéről, de jobb az alapdaraboknál maradni.

Ezt a lapos talpú cipőt kerüld el idén tavasszal.
Azt hihetnénk, hogy egy klasszikus, fekete lapostalpúval vagy egy visszafogott törpesarkúval egyszerűen képtelenség mellényúlni, ám az igazság az, hogy nagyon sok múlik szabáson és a részleteken. Ha például a törpesarok kényelmére vágysz, érdemes a kecses tűsarkú megoldásokat keresned, hiszen ezek sokkal finomabb, modernebb és nőiesebb sziluettet kölcsönöznek, mint a nehézkes tömb- vagy kockasarkak. Érdemes óvatosan bánni a formák párosításával is: a szögletes orr és a kockasarok kettőse könnyen idejétmúlttá teheti a megjelenésedet. Ha mégis ragaszkodsz a karakteres, kockaorrú fazonokhoz, válaszd hozzájuk a teljesen lapos talpat vagy egy elegáns, 4–5 centiméteres sarkat, hogy az összhatás friss és trendi legyen. Ha elkerülnéd a bakikat, válassz inkább egy klasszikus balerinát, egy sikkes mokaszint, vagy ha igazán bevállalós vagy, jöhet a kultikus tabicipő

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A hagymavásárlás még sose volt ilyen sikkes: most mindenki Rihanna szupermarketes outfitjét akarja

Ki gondolta volna, hogy egy hétköznapi bevásárlás sikkes is lehet? Rihanna új fekete, monokróm öltözködése tökéletes 2026 divatjában. Mutatjuk, hogyan érheted el te is ezt a luxusmegjelenést!

Dua Lipa randiszettjeit ünnepli a TikTok: így alkosd újra az outfitjeit

Egy filmbe illő romantikus randevú és korunk legnépszerűbb sztárpárosa különleges randiszettjeiről is híres. Nézd meg, hogyan alkothatod újra a mesésen szexi Dua Lipa outfitjeit.

Pár nappal Nicola Peltz botránya után Romeo Beckham a londoni divathéten vonult

Focista helyett kifutó modell lett David Beckham fiából! Romeo Beckham mindenkit megnyert magának a London Fashion Week zárónapján. A sármos híresség bebizonyította, hogy egy igazi Adónisz veszett el benne.

 

