Kendall Jenner és Katie Holmes nagyanyáink legcsúnyább cipőjét hozták vissza a divatba

Még a legnagyobb világsztárok is mellényúlhatnak néha. Amikor nincsenek stylistok és reflektorfény, a hírességek megmutatják valódi stílusukat, amely sokkoló lehet a rajongók számára. Kendall Jenner és Katie Holmes egy ódivatú és nagyon megosztó lapostalpú cipőt hozott vissza a divatba. Erősen kételkedünk abban, hogy valaki követni fogja őket.
Kendall Jennerben és Katie Holmesban közös az ízlésficam
- A két világsztár szerint a szezon nagy slágere az 1-2 centis, kockasarkú és kockaorrú körömcipő lesz.
- Szerencsénkre a trendet eddig még nem sokan vették át, de a jó idő beköszöntével még erre is sor kerülhet.
- Mutatjuk a tavaszi divat legmegosztóbb lábbelijét!
A milánói divathéten Kendall Jenner szinte le sem vette új kedvencét, a zárt, fekete, magasrüsztű törpesarkút. Ezek a zokniszerű „glove shoe-k” talán még jól mutatnak a nagymamáinkon egy vasárnapi ebédnél, de a modern utcai divatban inkább sokkolóak, mintsem stílusosak. Sajnos ez a típusú cipő nagy kedvence Katie Holmesnak is, akiről jól tudjuk, inkább öltözködik kényelmesen, mint stílusosan. A törpesarok és a robusztus orr elrontja mindkét stílusikon szettjét.
A legnagyobb probléma az, hogy ez a retró fazon egyszerűen nem illik a modern szabásvonalakhoz. Hiába a szupermodell-státusz, Kendall Jennernek szettje is menthetetlenül idejétmúltnak hat a lábbelije miatt. Az átmeneti szezonban biztosan több hasonló lelet kerül majd elő a szekrények mélyéről, de jobb az alapdaraboknál maradni.
Azt hihetnénk, hogy egy klasszikus, fekete lapostalpúval vagy egy visszafogott törpesarkúval egyszerűen képtelenség mellényúlni, ám az igazság az, hogy nagyon sok múlik szabáson és a részleteken. Ha például a törpesarok kényelmére vágysz, érdemes a kecses tűsarkú megoldásokat keresned, hiszen ezek sokkal finomabb, modernebb és nőiesebb sziluettet kölcsönöznek, mint a nehézkes tömb- vagy kockasarkak. Érdemes óvatosan bánni a formák párosításával is: a szögletes orr és a kockasarok kettőse könnyen idejétmúlttá teheti a megjelenésedet. Ha mégis ragaszkodsz a karakteres, kockaorrú fazonokhoz, válaszd hozzájuk a teljesen lapos talpat vagy egy elegáns, 4–5 centiméteres sarkat, hogy az összhatás friss és trendi legyen. Ha elkerülnéd a bakikat, válassz inkább egy klasszikus balerinát, egy sikkes mokaszint, vagy ha igazán bevállalós vagy, jöhet a kultikus tabicipő.
