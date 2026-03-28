Visszatérnek a régi nagy kedvencek: újra hódít a nagymamadivat

A divat körforgása ismét bebizonyította, hogy ami egyszer már sikeres volt, az újra reflektorfénybe kerülhet. A nagymamadivat nemcsak nosztalgikus hangulatot hoz, hanem friss, modern köntösben tér vissza a kifutókra és a hétköznapokba. A romantikus részletek, a kézzel készült hatás és az időtlen elegancia olyan kombinációt alkotnak, amely egyszerre kényelmes és látványos.

Nagymama divat 2026: ki mondta, hogy a vintage ciki?

Nagymamadivat 2026-ban: ezekkel dobd fel a megjelenésedet!

A nagymama divatban az a legjobb, hogy apró részleteken keresztül hozza vissza a nőiességet a mindennapokba. Az elmúlt időszak nagy kedvencei közé tartoznak a finom hímzések, amelyek romantikus, lágy hangulatot adnak a megjelenésnek, és egy egyszerű darabot is különlegessé tesznek. Bájos összhatást érhetünk el a karakteres gallérokkal, különösen a csipkés változatokkal, amelyek egy kardigánt is azonnal izgalmassá tesznek. A fodrok szintén meghatározó elemei ennek az irányzatnak: blúzokon, szoknyákon és ruhákon egyaránt megjelennek, és könnyed, légies mozgásukkal igazán nőies hatást keltenek. Ebben a szezonban a horgolt anyagok is újra reflektorfénybe kerülnek, amelyek tökéletesen illeszkednek ehhez a romantikus világhoz.

A fazonok terén is visszaköszön a múlt: a trapéz szabás újra népszerű, hiszen szépen formálja az alakot, miközben kényelmes viselet marad. Egy-egy jól megválasztott kiegészítő, például egy karakteres bross, még inkább kiemelheti az összképet egy kardigánon vagy pulóveren. A minták szerelmeseinek pedig a patchwork darabok jelentenek igazi kincset: a különböző minták kombinációja játékossá és egyedivé teszi a megjelenést, különösen akkor, ha letisztult darabokkal párosítjuk. Egy midi hosszúságú rakottszoknya pedig szinte minden alakon jól mutat, így biztos választás lehet ebben a szezonban.

Kendő: Reserved 7595 Ft, Kardigán: Next Zalando 16 040 Ft, Nadrág: Reserved 13 995 Ft, Táska: Zara 16 995 Ft, Bross: Bijou Brigitte 5995 Ft, Cipő Zara: 19 995 Ft, Kardigán: H&M 13 995 Ft, Nyaklánc: Mohito 5995 Ft, Szoknya: Tatuum 14 990 Ft, Táska: Parfois 13 995 Ft

