Oscar-díjas magyar kiegészítők: íme a Frankenstein ikonikus piros kesztyűjének története

Az idei Oscaron ismét magyar sikereknek örülhettünk. A Frankenstein című film nyerte a legjobb jelmeztervezésért járó díjat, amely Kate Hawley jelmeztervezőnek köszönhető. A meseszép kosztümök és ékszerek mellett kiemelt szerepet kaptak a bőrkesztyűk: minden hangsúlyos jelenetnél ott voltak, és ezek a zseniális darabok a KARMA Pécsi Kesztyű műhelyében készültek.

A Frankenstein film és a KARMA Pécsi Kesztyűk Oscar-díjat nyertek.

Oscar-díjat nyert a magyar KARMA Pécsi Kesztyű a Frankenstein filmben A Frankenstein film 2025 egyik legjobban várt filmadaptációja volt. A film rendezője, Guillermo del Toro különös figyelmet szentelt a produkció ruháinak és látványvilágának.

A 2026-os Oscar-gálán a Frankenstein ruhái nyerték el a legjobb jelmeztervezésért járó díjat.

A filmben kiemelt szerepet kaptak a bőrkesztyűk, amelyeket nem más, mint a magyar KARMA Pécsi Kesztyű márka készített.

Bár a KARMA kínálatában állandó kollekciót is találunk, a márka szíve egyértelműen az egyedi megrendelésekben dobog. Nemzetközi hírnevüket azonban nem csupán a precíz kézműves munkának, hanem a hollywoodi produkciók számára tervezett, ikonikus darabjaiknak is köszönhetik. A magyar családi vállalkozás egy amerikai partner közreműködésével hódította meg a filmipar és a vörös szőnyegek világát. Kesztyűik olyan világsztárok szettjeit tették teljessé, mint Madonna, Rihanna, Lady Gaga vagy Ryan Gosling.

Ryan Gosling, Lady Gaga, Rihanna és Madonna Pécsi kesztyűben.

A Frankenstein filmben különösen fontos volt a látvány és a jelmeztervezés. Minden ruhadarab mögött többórányi kutatómunka és tervezés állt, így nem is csoda, hogy ez a film nyerte el az idei Oscar-díjat. Korábban pedig a brit filmakadémia, a BAFTA gáláján is győzedelmeskedett ugyanezekben a kategóriákban. Kate Hawley munkáját februárban a Jelmeztervezők Céhe (Costume Designers Guild) is a legjobb kosztümös filmnek járó díjjal ismerte el. A jelmeztervező már a produkció előkészítése során felkérte a pécsi manufaktúrát, a közös munka 2024 elején kezdődött, és egy egész éven át tartott. A Pécsi Kesztyű és a tervező kapcsolata azonban nem most kezdődött, ugyanis egyik asszisztense korábban már többször dolgozott színházi projektekben a magyar manufaktúrával.