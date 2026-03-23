Oscar-díjas magyar kiegészítők: íme a Frankenstein ikonikus piros kesztyűjének története

Az idei Oscaron ismét magyar sikereknek örülhettünk. A Frankenstein című film nyerte a legjobb jelmeztervezésért járó díjat, amely Kate Hawley jelmeztervezőnek köszönhető. A meseszép kosztümök és ékszerek mellett kiemelt szerepet kaptak a bőrkesztyűk: minden hangsúlyos jelenetnél ott voltak, és ezek a zseniális darabok a KARMA Pécsi Kesztyű műhelyében készültek.
Oscar-díjat nyert a magyar KARMA Pécsi Kesztyű a Frankenstein filmben
- A Frankenstein film 2025 egyik legjobban várt filmadaptációja volt. A film rendezője, Guillermo del Toro különös figyelmet szentelt a produkció ruháinak és látványvilágának.
- A 2026-os Oscar-gálán a Frankenstein ruhái nyerték el a legjobb jelmeztervezésért járó díjat.
- A filmben kiemelt szerepet kaptak a bőrkesztyűk, amelyeket nem más, mint a magyar KARMA Pécsi Kesztyű márka készített.
Bár a KARMA kínálatában állandó kollekciót is találunk, a márka szíve egyértelműen az egyedi megrendelésekben dobog. Nemzetközi hírnevüket azonban nem csupán a precíz kézműves munkának, hanem a hollywoodi produkciók számára tervezett, ikonikus darabjaiknak is köszönhetik. A magyar családi vállalkozás egy amerikai partner közreműködésével hódította meg a filmipar és a vörös szőnyegek világát. Kesztyűik olyan világsztárok szettjeit tették teljessé, mint Madonna, Rihanna, Lady Gaga vagy Ryan Gosling.
A Frankenstein filmben különösen fontos volt a látvány és a jelmeztervezés. Minden ruhadarab mögött többórányi kutatómunka és tervezés állt, így nem is csoda, hogy ez a film nyerte el az idei Oscar-díjat. Korábban pedig a brit filmakadémia, a BAFTA gáláján is győzedelmeskedett ugyanezekben a kategóriákban. Kate Hawley munkáját februárban a Jelmeztervezők Céhe (Costume Designers Guild) is a legjobb kosztümös filmnek járó díjjal ismerte el. A jelmeztervező már a produkció előkészítése során felkérte a pécsi manufaktúrát, a közös munka 2024 elején kezdődött, és egy egész éven át tartott. A Pécsi Kesztyű és a tervező kapcsolata azonban nem most kezdődött, ugyanis egyik asszisztense korábban már többször dolgozott színházi projektekben a magyar manufaktúrával.
A Frankenstein filmhez közel 400 pár kesztyű készült, amelyek szinte minden karakternél és jelenetnél feltűntek a filmvásznon.
A bőrkesztyűk elkészítése nem volt számukra nagy kihívás, hiszen a kiválasztott típusok szerepelnek a saját márkás termékeik között is, a színeket viszont a megrendelő kéréséhez igazították. Nagy feladat volt azonban a női kosztümökhöz tartozó csipke, illetve tüll kézrevalók elkészítse, amelyeket már speciális tervek alapján gyártottak le. Az Oscar-díjas film egyik legfontosabb kiegészítője Victor Frankenstein piros kesztyűje volt, amely minden plakáton és reklámban is megjelent. Természetesen ez a zseniális darab is Pécsen készült.
Egészen hihetetlen, de mind a 400 pár kesztyűt kézzel készítették, megtartva a több mint 150 éves kesztyűkészítő hagyományokat.
A legjobb jelmeztervezésért járó Oscar-díj nemcsak a nemzetközi produkciónak volt hatalmas siker, hanem a KARMA kesztyűmárka és hazánk számára is. A Pécsi Kesztyű ismét bebizonyította, hogy a magyar kézműves hagyományok nemcsak itthon, de a nagyvilágban is versenyképesek.
