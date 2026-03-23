Oscar-díjas magyar kiegészítők: íme a Frankenstein ikonikus piros kesztyűjének története

Netflix -
magyar siker Oscar-díj Oscar 2026 Karma Pécsi Kesztyű Frankenstein
Elképesztő magyar divatsiker az idei Oscar-gálán! A Frankenstein filmben a ruhák mellett kiemelt szerepet kaptak a kesztyűk, és ezeket az ikonikus darabokat nem más, mint a KARMA Pécsi Kesztyű készítette el. Íme minden, amit tudunk az Oscar-díjas kesztyűkről!

Az idei Oscaron ismét magyar sikereknek örülhettünk. A Frankenstein című film nyerte a legjobb jelmeztervezésért járó díjat, amely Kate Hawley jelmeztervezőnek köszönhető. A meseszép kosztümök és ékszerek mellett kiemelt szerepet kaptak a bőrkesztyűk: minden hangsúlyos jelenetnél ott voltak, és ezek a zseniális darabok a KARMA Pécsi Kesztyű műhelyében készültek. 

Frankenstein film Oscar-díj KARMA Pécsi Kesztyű
A Frankenstein film és a KARMA Pécsi Kesztyűk Oscar-díjat nyertek.
Oscar-díjat nyert a magyar KARMA Pécsi Kesztyű a Frankenstein filmben 

  • A Frankenstein film 2025 egyik legjobban várt filmadaptációja volt. A film rendezője, Guillermo del Toro különös figyelmet szentelt a produkció ruháinak és látványvilágának. 
  • A 2026-os Oscar-gálán a Frankenstein ruhái nyerték el a legjobb jelmeztervezésért járó díjat. 
  • A filmben kiemelt szerepet kaptak a bőrkesztyűk, amelyeket nem más, mint a magyar KARMA Pécsi Kesztyű márka készített.

Bár a KARMA kínálatában állandó kollekciót is találunk, a márka szíve egyértelműen az egyedi megrendelésekben dobog. Nemzetközi hírnevüket azonban nem csupán a precíz kézműves munkának, hanem a hollywoodi produkciók számára tervezett, ikonikus darabjaiknak is köszönhetik. A magyar családi vállalkozás egy amerikai partner közreműködésével hódította meg a filmipar és a vörös szőnyegek világát. Kesztyűik olyan világsztárok szettjeit tették teljessé, mint Madonna, Rihanna, Lady Gaga vagy Ryan Gosling.

Ryan Gosling, Lady Gaga, Rihanna, Madonna Pécsi kesztyű
Ryan Gosling, Lady Gaga, Rihanna és Madonna Pécsi kesztyűben.
A Frankenstein filmben különösen fontos volt a látvány és a jelmeztervezés. Minden ruhadarab mögött többórányi kutatómunka és tervezés állt, így nem is csoda, hogy ez a film nyerte el az idei Oscar-díjat. Korábban pedig a brit filmakadémia, a BAFTA gáláján is győzedelmeskedett ugyanezekben a kategóriákban. Kate Hawley munkáját februárban a Jelmeztervezők Céhe (Costume Designers Guild) is a legjobb kosztümös filmnek járó díjjal ismerte el. A jelmeztervező már a produkció előkészítése során felkérte a pécsi manufaktúrát, a közös munka 2024 elején kezdődött, és egy egész éven át tartott. A Pécsi Kesztyű és a tervező kapcsolata azonban nem most kezdődött, ugyanis egyik asszisztense korábban már többször dolgozott színházi projektekben a magyar manufaktúrával. 

A Frankenstein filmhez közel 400 pár kesztyű készült, amelyek szinte minden karakternél és jelenetnél feltűntek a filmvásznon. 

KARMA Pécsi Kesztyű Oscar-díj
A Frankenstein filmhez 400 pár kesztyűt készített a pécsi manufaktúra.
A bőrkesztyűk elkészítése nem volt számukra nagy kihívás, hiszen a kiválasztott típusok szerepelnek a saját márkás termékeik között is, a színeket viszont a megrendelő kéréséhez igazították. Nagy feladat volt azonban a női kosztümökhöz tartozó csipke, illetve tüll kézrevalók elkészítse, amelyeket már speciális tervek alapján gyártottak le. Az Oscar-díjas film egyik legfontosabb kiegészítője Victor Frankenstein piros kesztyűje volt, amely minden plakáton és reklámban is megjelent. Természetesen ez a zseniális darab is Pécsen készült. 

Egészen hihetetlen, de mind a 400 pár kesztyűt kézzel készítették, megtartva a több mint 150 éves kesztyűkészítő hagyományokat. 

A legjobb jelmeztervezésért járó Oscar-díj nemcsak a nemzetközi produkciónak volt hatalmas siker, hanem a KARMA kesztyűmárka és hazánk számára is. A Pécsi Kesztyű ismét bebizonyította, hogy a magyar kézműves hagyományok nemcsak itthon, de a nagyvilágban is versenyképesek. 

