Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 20., péntek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
divattrend

Hiába menekülsz, te is rápörögsz a szafaristílusra idén tavasszal – Mutatjuk, miért!

khaki szafari stílusú szett
Getty Images Europe - Edward Berthelot
divattrend safari divatszín Yves Saint Laurent
Jónás Ágnes
2026.03.20.
Természetet idéző színek, kényelmes fazonok, időtállóság. A safari chic, avagy az elegáns szafaristílus 2026-ban streetwear formában is hódít. Mi már tudjuk, mi kell a tavaszi gardróbodba és meg is mutatjuk!

A „vissza a természetbe” stílusirányt a 20. században Yves Saint Laurent is beemelte a high fashion világába – többek nagy megdöbbenésére szafari ihletésű kollekciókat vitt a kifutóra. Azt hitték, hogy utazásra inspirál, de gyorsan világossá tette, hogy a szafaristílus bizony mindennapi viselet is lehet, méghozzá prémium minőségben.

Szafaristílus 2026 tavaszán: a kifutók után az utcát is meghódítja
Forrás: Getty Images Europe

Szafaristílus: a kifutókról a mindennapokba

  • A szafaristílus a természetből és a természetes anyagokból inspirálódik.
  • Alapszínei közt van többek között a bézs, a homokszín, a khaki, a rozsdabarna és az olívazöld.
  • Mutatjuk, hogyan állítsd össze a szafaristílusú kapszulagardróbod.

A safari chic színvilágát a természet ihlette: a bézs, a homokszín, a khaki, az olívazöld, a törtfehér, a rozsda és a barnás árnyalatok dominálnak, de még az év színe, a Cloud Dancer is tökéletesen elfér a palettán. Nem csak a divatén, de a lakberendezési színskálán is. 

A szafaristílus kényelmes, lezser, mégis karakteres és nőies.
Forrás: Getty Images Europe

A természet szeretete az anyagokban is visszaköszön

Anyagok tekintetében szintén a természetességen, a naturalizmuson van a hangsúly: 

a 2026-os tavaszi kínálatban egyaránt találunk lenvásznat, finom pamutot, puha bőrt, és velúrt, táska és kalap tekintetében pedig bambuszt és gyékényt.

 A szabásvonalak inkább egyenesek, lazán követik a test vonalát, és azok is megtalálhatják a számításaikat, akik a bővebb barell és cargo nadrágot vagy a lezser overálokat kedvelik. 

Nő szafari stílusban
Szafari stílusú outfit ingruha alappal.
Forrás: Getty Images Europe

Hogyan állítsd össze szafaristílusú kapszulagardróbodat?

Akár huszonéves vagy, akár 50 feletti, a tavaszi alapdarabod lehet például a szafaridzseki vagy a bomber: zsebes, öves, strukturált fazon, amit hordhatsz farmerrel, egyenes szárú barna vagy khaki vászonnadrággal, kék farmerrel vagy akár midiszoknyával. 

A khaki és bézs ingruha – melegebb tavaszi időben a kezeslábas – szintén alapdarab, amit övvel és rozsdabarna bokacsizmával már kora tavasszal is viselhetsz. Ha még hűvös az idő, rétegezz alá vékony garbót vagy fehér inget.

Jöhet a karcsúsított vagy épp lezser szabású fehér ing, reggel munkába menet pedig a kényelmes kötött, homokszínű pulóver. 

Tudod, mit szerezz még be?

Egy közepes méretű crossbody táskát, a bőr bokacsizma mellé pedig egy nőies barna loafert vagy egy bézs sneakert. Később jöhet a bőrszandál is, hiszen egy nőnél egy topán nem topán, ugye? 

A kiegészítők – széles bőröv, aranyszínű ékszerek, fa karkötők és narancssárga lencsés napszemüveg – erősítik fel igazán a szafari hangulatot. 

A mintákat ne told túl, tehát semmiképp ne keverd a zebramintát a párduccal

szafari stílusú kiegészítők
Szafari stílusú kiegészítők 2026-ban.
Forrás: Getty Images Europe

Miért fogod szeretni a szafari divatstílust?

A válasz egyszerű: egyszerre nőies, letisztult, időtálló, tele praktikus és kényelmes ruhadarabokkal. Ha fontos számodra a természet közelsége és a minőségi anyagok, és ha anélkül szeretnél elegáns lenni, hogy nagyestélyiben feszítenél, akkor ez lesz a te divatösvényed.

Egy kis inspiráció a szafari chichez

Inspirálódj, válogass, nézz utána, aztán szerezd be, mire a tavasz első melegebb napsugarai el nem találják a szíved. 

1. táska: CCC BEVERLY HILLS POLO CLUB Krémszínű 17 995 Ft 2. mellény: Zalando KARL LAGERFELD Mellény oil green 60 725 Ft 3. nadrág: Tommy Hilfiger Utility Barrel Leg Pure Linen Trousers €169.90 4. kabát: Massimo Dutti High neck bomber jacket 45,995 Ft 5. cipő: Deichmann 19 990 Ft ESPRIT 6. ruha: Guess Szatén nyakpántos kezeslábas 35,450.00 Ft 7. ruha:Ralph Lauren Belted Cotton Twill Sleeveless Jumpsuit Lauren 395,00 €
1. táska: CCC BEVERLY HILLS POLO CLUB Krémszínű 17 995 Ft 2. mellény: KARL LAGERFELD olajzöld 60 725 Ft, 3. nadrág: Tommy Hilfiger barell nadrág 64 000 Ft, 4. kabát: magasnyakú bomber dzseki 45 995 Ft; 5. ESPRIT cipő 19 990 Ft, 6. Guess szatén nyakpántos khaki kezeslábas 35 450.00 Ft, 7. Ralph Lauren megkötős bézs overál 158 000 Ft. 
Forrás: ccc.eu/hu, zalando.hu, hu.tommy.com, massimodutti.com, deichmann.hu, guess.eu, ralphlauren.eu

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Imádjuk vagy utáljuk? A barrel farmer az idei tavasz legmegosztóbb trendje

A balloon nadrág egyértelműen a szezon legfurcsább, mégis legnépszerűbb trendje. Mutatjuk, hogyan viselik a trendteremtők, és hogyan építheted be te is a ruhatáradba a barrel farmert.

A szín, amitől azonnal kifinomultnak tűnsz — Az olívazöld most a gardróbok királynője

Az olívazöld egy pazar szín, ami ugyanolyan jól kombinálható mindennel, mint a fekete. Egyre többen kedvelik és viselik.

Egy újabb nosztalgikus trend 2026 divatjában: a denevérujjas felső ismét népszerű

A 2000-es évek kedvence, a denevérujj ismét trendi. Mutatjuk hogyan néz ki 2026 divatjában a különleges szabás. Összegyűjtöttük az idei kollekciók legjobb termékeit, hogy az elsőkként viselhesd te is!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
