Hiába menekülsz, te is rápörögsz a szafaristílusra idén tavasszal – Mutatjuk, miért!

A „vissza a természetbe” stílusirányt a 20. században Yves Saint Laurent is beemelte a high fashion világába – többek nagy megdöbbenésére szafari ihletésű kollekciókat vitt a kifutóra. Azt hitték, hogy utazásra inspirál, de gyorsan világossá tette, hogy a szafaristílus bizony mindennapi viselet is lehet, méghozzá prémium minőségben.

Szafaristílus 2026 tavaszán: a kifutók után az utcát is meghódítja

Forrás: Getty Images Europe

Szafaristílus: a kifutókról a mindennapokba A szafaristílus a természetből és a természetes anyagokból inspirálódik.

Mutatjuk, hogyan állítsd össze a szafaristílusú kapszulagardróbod.

A safari chic színvilágát a természet ihlette: a bézs, a homokszín, a khaki, az olívazöld, a törtfehér, a rozsda és a barnás árnyalatok dominálnak, de még az év színe, a Cloud Dancer is tökéletesen elfér a palettán. Nem csak a divatén, de a lakberendezési színskálán is.

A szafaristílus kényelmes, lezser, mégis karakteres és nőies.

Forrás: Getty Images Europe

A természet szeretete az anyagokban is visszaköszön

Anyagok tekintetében szintén a természetességen, a naturalizmuson van a hangsúly:

a 2026-os tavaszi kínálatban egyaránt találunk lenvásznat, finom pamutot, puha bőrt, és velúrt, táska és kalap tekintetében pedig bambuszt és gyékényt.

A szabásvonalak inkább egyenesek, lazán követik a test vonalát, és azok is megtalálhatják a számításaikat, akik a bővebb barell és cargo nadrágot vagy a lezser overálokat kedvelik.

Szafari stílusú outfit ingruha alappal.

Forrás: Getty Images Europe

Hogyan állítsd össze szafaristílusú kapszulagardróbodat?

Akár huszonéves vagy, akár 50 feletti, a tavaszi alapdarabod lehet például a szafaridzseki vagy a bomber: zsebes, öves, strukturált fazon, amit hordhatsz farmerrel, egyenes szárú barna vagy khaki vászonnadrággal, kék farmerrel vagy akár midiszoknyával.

A khaki és bézs ingruha – melegebb tavaszi időben a kezeslábas – szintén alapdarab, amit övvel és rozsdabarna bokacsizmával már kora tavasszal is viselhetsz. Ha még hűvös az idő, rétegezz alá vékony garbót vagy fehér inget.

Jöhet a karcsúsított vagy épp lezser szabású fehér ing, reggel munkába menet pedig a kényelmes kötött, homokszínű pulóver.

Tudod, mit szerezz még be?

Egy közepes méretű crossbody táskát, a bőr bokacsizma mellé pedig egy nőies barna loafert vagy egy bézs sneakert. Később jöhet a bőrszandál is, hiszen egy nőnél egy topán nem topán, ugye?

A kiegészítők – széles bőröv, aranyszínű ékszerek, fa karkötők és narancssárga lencsés napszemüveg – erősítik fel igazán a szafari hangulatot.

A mintákat ne told túl, tehát semmiképp ne keverd a zebramintát a párduccal.