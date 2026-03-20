Hiába menekülsz, te is rápörögsz a szafaristílusra idén tavasszal – Mutatjuk, miért!

A „vissza a természetbe” stílusirányt a 20. században Yves Saint Laurent is beemelte a high fashion világába – többek nagy megdöbbenésére szafari ihletésű kollekciókat vitt a kifutóra. Azt hitték, hogy utazásra inspirál, de gyorsan világossá tette, hogy a szafaristílus bizony mindennapi viselet is lehet, méghozzá prémium minőségben.
Szafaristílus: a kifutókról a mindennapokba
- A szafaristílus a természetből és a természetes anyagokból inspirálódik.
- Alapszínei közt van többek között a bézs, a homokszín, a khaki, a rozsdabarna és az olívazöld.
- Mutatjuk, hogyan állítsd össze a szafaristílusú kapszulagardróbod.
A safari chic színvilágát a természet ihlette: a bézs, a homokszín, a khaki, az olívazöld, a törtfehér, a rozsda és a barnás árnyalatok dominálnak, de még az év színe, a Cloud Dancer is tökéletesen elfér a palettán. Nem csak a divatén, de a lakberendezési színskálán is.
A természet szeretete az anyagokban is visszaköszön
Anyagok tekintetében szintén a természetességen, a naturalizmuson van a hangsúly:
a 2026-os tavaszi kínálatban egyaránt találunk lenvásznat, finom pamutot, puha bőrt, és velúrt, táska és kalap tekintetében pedig bambuszt és gyékényt.
A szabásvonalak inkább egyenesek, lazán követik a test vonalát, és azok is megtalálhatják a számításaikat, akik a bővebb barell és cargo nadrágot vagy a lezser overálokat kedvelik.
Hogyan állítsd össze szafaristílusú kapszulagardróbodat?
Akár huszonéves vagy, akár 50 feletti, a tavaszi alapdarabod lehet például a szafaridzseki vagy a bomber: zsebes, öves, strukturált fazon, amit hordhatsz farmerrel, egyenes szárú barna vagy khaki vászonnadrággal, kék farmerrel vagy akár midiszoknyával.
A khaki és bézs ingruha – melegebb tavaszi időben a kezeslábas – szintén alapdarab, amit övvel és rozsdabarna bokacsizmával már kora tavasszal is viselhetsz. Ha még hűvös az idő, rétegezz alá vékony garbót vagy fehér inget.
Jöhet a karcsúsított vagy épp lezser szabású fehér ing, reggel munkába menet pedig a kényelmes kötött, homokszínű pulóver.
Tudod, mit szerezz még be?
Egy közepes méretű crossbody táskát, a bőr bokacsizma mellé pedig egy nőies barna loafert vagy egy bézs sneakert. Később jöhet a bőrszandál is, hiszen egy nőnél egy topán nem topán, ugye?
A kiegészítők – széles bőröv, aranyszínű ékszerek, fa karkötők és narancssárga lencsés napszemüveg – erősítik fel igazán a szafari hangulatot.
A mintákat ne told túl, tehát semmiképp ne keverd a zebramintát a párduccal.
Miért fogod szeretni a szafari divatstílust?
A válasz egyszerű: egyszerre nőies, letisztult, időtálló, tele praktikus és kényelmes ruhadarabokkal. Ha fontos számodra a természet közelsége és a minőségi anyagok, és ha anélkül szeretnél elegáns lenni, hogy nagyestélyiben feszítenél, akkor ez lesz a te divatösvényed.
Egy kis inspiráció a szafari chichez
Inspirálódj, válogass, nézz utána, aztán szerezd be, mire a tavasz első melegebb napsugarai el nem találják a szíved.
