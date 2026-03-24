A „2026 az új 2016” trendje újra alkotott: visszatért a színes farmer! Így hordd ezt a poszttraumás stresszt okozó ruhadarabot

Persze-persze, a divat mindig ismétli önmagát. De néha úgy érezzük, hogy túl gyorsan történik az elöregedés folyamata. Vagyis kikérjük magunknak azt, hogy ami 10 évvel ezelőtt divat volt, most vintage darabként jöjjön vissza! Pedig most ez történik: ugyanis újra divatos a színes farmernadrág!

Neked is volt színes farmernadrágod?

A színes farmer térhódítása – Miért is „vintage” a 10 évvel ezelőtti divat?

Még alig hevertük ki a 2010-es divatrendeket, de a fast fashion divatláncok új kollekciói között már minden sarkon találhatunk low waist csípőgatyát, kihipózott farmert vagy épp pillangómintás-strasszos topot, melyektől be is indul a poszttraumás stressz szindróma.

2026 divatirányzata: visszatért a színes farmer trendje

Még csak a tavaszi divat első lépcsőfokán vagyunk, de ez a farmertrend úgy döntött, hogy előbújik a 2010-es évek sötét és mély bugyraiból, és ijesztően ránk mosolyog. Jó, azért azt le kell szögezni, hogy egy mindig divatban lévő barna farmernek sosem mondanánk nemet, de most a rémisztően színes, szinte neonfénnyel vakító nadrágokról beszélünk.

De nem kell aggódnod, mint mindennek, ennek is van megoldása! Engedd el az ecsetfrizurás, baglyos és Fluor Tomi-féle mizu-korszakot, és alkosd újra a színes farmer fogalmát! Kellő kreativitással és merészséggel minden ruhadarabból lehet ikonikusat alkotni, úgyhogy vedd elő a fantáziád, mert itt aztán szükség lesz rá! Ezek a kombók nincsenek korhoz kötve, főleg ha egyenes szárú farmert választasz, ami 50 felett tuti választás lehet.

1. Monokróm szett

Kezdjünk biztonságosan! Válassz ki egy színt, és használd annak az árnyalatait a szettedben! Ha a nadrágod nem is a tavaszi pasztell színek árnyalatát képviseli, hanem valami sokkal merészebbet, akkor is lejjebb tudod csavarni a ruhadarab élénkségét, ha a szín szolidabb árnyalataival párosítod össze.