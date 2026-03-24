A „2026 az új 2016” trendje újra alkotott: visszatért a színes farmer! Így hordd ezt a poszttraumás stresszt okozó ruhadarabot

Emlékszel a 2010-es évekre, amikor mindenki szinte papagájnak öltözött? Amikor minden fiú színes csőnadrágban és égig meredő ecsetfrizurában jelent meg? Hát igen, ezt a típust hívtuk „pávának”. Akik ezt a trendet kedvelték, azoknak jó hírünk van: újra divat a színes farmer.

Persze-persze, a divat mindig ismétli önmagát. De néha úgy érezzük, hogy túl gyorsan történik az elöregedés folyamata. Vagyis kikérjük magunknak azt, hogy ami 10 évvel ezelőtt divat volt, most vintage darabként jöjjön vissza! Pedig most ez történik: ugyanis újra divatos a színes farmernadrág!

Neked is volt színes farmernadrágod?
A színes farmer térhódítása – Miért is „vintage” a 10 évvel ezelőtti divat?

Még alig hevertük ki a 2010-es divatrendeket, de a fast fashion divatláncok új kollekciói között már minden sarkon találhatunk low waist csípőgatyát, kihipózott farmert vagy épp pillangómintás-strasszos topot, melyektől be is indul a poszttraumás stressz szindróma.

Viszont sajnos vagy nem sajnos, egyre több hasonló „visszatérésre” számíthatunk, hiszen mér év eleje óta tombol a „2026 az új 2016” trendje – ez pedig a divatban is meglátszik. Az egyébként szintén megkérdőjelezhető barrelfarmer után ugyanis új (vagy inkább régi) farmertrend került előtérbe: a színes farmer!

2026 divatirányzata: visszatért a színes farmer trendje

Még csak a tavaszi divat első lépcsőfokán vagyunk, de ez a farmertrend úgy döntött, hogy előbújik a 2010-es évek sötét és mély bugyraiból, és ijesztően ránk mosolyog. Jó, azért azt le kell szögezni, hogy egy mindig divatban lévő barna farmernek sosem mondanánk nemet, de most a rémisztően színes, szinte neonfénnyel vakító nadrágokról beszélünk.

De nem kell aggódnod, mint mindennek, ennek is van megoldása! Engedd el az ecsetfrizurás, baglyos és Fluor Tomi-féle mizu-korszakot, és alkosd újra a színes farmer fogalmát! Kellő kreativitással és merészséggel minden ruhadarabból lehet ikonikusat alkotni, úgyhogy vedd elő a fantáziád, mert itt aztán szükség lesz rá! Ezek a kombók nincsenek korhoz kötve, főleg ha egyenes szárú farmert választasz, ami 50 felett tuti választás lehet.

1. Monokróm szett

Kezdjünk biztonságosan! Válassz ki egy színt, és használd annak az árnyalatait a szettedben! Ha a nadrágod nem is a tavaszi pasztell színek árnyalatát képviseli, hanem valami sokkal merészebbet, akkor is lejjebb tudod csavarni a ruhadarab élénkségét, ha a szín szolidabb árnyalataival párosítod össze.

Válassz pinket, és öltözz Barbie-árnyalatokba!
2. Egyszerű felsővel

Próbálj ki akár egy sötétebb khaki, akár egy világosabb olívazöld farmert, és vegyél fel hozzá egy neutrális felsőt. Az összhatás is igazán harmonikus lesz!

Khaki szín neutrális árnyalatokkal? Még szép!
3. Játék a feketével

Piros nadrágra vágysz? Játssz egy kicsit a színekkel! Párosítsd az élénk színt egy kis feketével, de figyelj arra, hogy a piros ne csak a farmerodon tűnjön fel: valamelyik kiegészítődben még jelenjen meg a vérvörös szín, hogy bekeretezze a szetted! Ha a feketét kevésbé szereted, akkor próbáld ki a pirosat kék, farmerszínnel.

A fekete egyébként minden színnel összepasszol.
4. Összeillő szettben

Nem tudod, mivel lehet a legjobban összepárosítani egy élénk színű farmernadrágot? Hát egy ugyanolyan élénk színű farmerkabáttal! Matcheld össze a legfontosabb ruhadarabokat, de arra vigyázz, hogy a kabát alatti felső, illetve a többi kiegészítő ne lopja el a show-t, hiszen a szetted ékköve maga a színes farmer!

Ezt a matching szettet mindenkinek ajánljuk!
5. Merész színpárosítással

Ha már merész színt öltesz magadra, akkor miért is ne lehetne fullba tolni a vakmerőséget? Válassz egy igazán meglepő színkombót, mely egészen más aspektusból mutatja meg a külön-külön is uralkodó színeket.

Vagy elég merész egy ilyen outfithez?
Tavaszi divat: újra itt a színes farmernadrág

Bizony, mi sem hittük volna, hogy ilyen hamar eljön ez az idő, de be kell látni, ha itt van, és a legjobbat kell kihozni a helyzetből! Alkosd meg a saját, színes outfited, és ki tudja, talán a traumás 2010-es évek emlékeitől is megszabadulhatsz, ahogy megreformálod magadon a legújabb színes összeállításokat – sőt, még az is lehet, hogy igazi tavasztündér leszel ezekben az árnyalatokban!

Ha még több divattrendről olvasnál, akkor ezeket se hagyd ki!

Tesióráról a kifutóra: trendi lett az apuka sneaker, és most minden divatdiktátor csajszi ezt viseli

A divatikonok mostanság ott veszik a cipőjüket, ahol a sátrukat. Hailey Biebertől Bella Hadidig mindenki az apuka sneakereket viseli, és ez lesz 2026 legmegosztóbb trendje!

Visszatért a trendek közé a lábfej nélküli harisnya és kizárólag Rihannát okolhatjuk ezért

Ha van valaki, aki nem követi a trendeket, hanem teremti őket, az a barbadosi énekesnő.

Tavasszal a divat is virágba borul: mutatjuk a szezon legnagyobb trendjét, a virágos hajcsatokat

Kapaszkodj meg, mert az eddig ódivatúnak ható művirágos hajcsat a legnagyobb tervezők kifutóin tért vissza.

 

