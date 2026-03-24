A „2026 az új 2016” trendje újra alkotott: visszatért a színes farmer! Így hordd ezt a poszttraumás stresszt okozó ruhadarabot

Persze-persze, a divat mindig ismétli önmagát. De néha úgy érezzük, hogy túl gyorsan történik az elöregedés folyamata. Vagyis kikérjük magunknak azt, hogy ami 10 évvel ezelőtt divat volt, most vintage darabként jöjjön vissza! Pedig most ez történik: ugyanis újra divatos a színes farmernadrág!
A színes farmer térhódítása – Miért is „vintage” a 10 évvel ezelőtti divat?
Még alig hevertük ki a 2010-es divatrendeket, de a fast fashion divatláncok új kollekciói között már minden sarkon találhatunk low waist csípőgatyát, kihipózott farmert vagy épp pillangómintás-strasszos topot, melyektől be is indul a poszttraumás stressz szindróma.
Viszont sajnos vagy nem sajnos, egyre több hasonló „visszatérésre” számíthatunk, hiszen mér év eleje óta tombol a „2026 az új 2016” trendje – ez pedig a divatban is meglátszik. Az egyébként szintén megkérdőjelezhető barrelfarmer után ugyanis új (vagy inkább régi) farmertrend került előtérbe: a színes farmer!
2026 divatirányzata: visszatért a színes farmer trendje
Még csak a tavaszi divat első lépcsőfokán vagyunk, de ez a farmertrend úgy döntött, hogy előbújik a 2010-es évek sötét és mély bugyraiból, és ijesztően ránk mosolyog. Jó, azért azt le kell szögezni, hogy egy mindig divatban lévő barna farmernek sosem mondanánk nemet, de most a rémisztően színes, szinte neonfénnyel vakító nadrágokról beszélünk.
De nem kell aggódnod, mint mindennek, ennek is van megoldása! Engedd el az ecsetfrizurás, baglyos és Fluor Tomi-féle mizu-korszakot, és alkosd újra a színes farmer fogalmát! Kellő kreativitással és merészséggel minden ruhadarabból lehet ikonikusat alkotni, úgyhogy vedd elő a fantáziád, mert itt aztán szükség lesz rá! Ezek a kombók nincsenek korhoz kötve, főleg ha egyenes szárú farmert választasz, ami 50 felett tuti választás lehet.
1. Monokróm szett
Kezdjünk biztonságosan! Válassz ki egy színt, és használd annak az árnyalatait a szettedben! Ha a nadrágod nem is a tavaszi pasztell színek árnyalatát képviseli, hanem valami sokkal merészebbet, akkor is lejjebb tudod csavarni a ruhadarab élénkségét, ha a szín szolidabb árnyalataival párosítod össze.
2. Egyszerű felsővel
Próbálj ki akár egy sötétebb khaki, akár egy világosabb olívazöld farmert, és vegyél fel hozzá egy neutrális felsőt. Az összhatás is igazán harmonikus lesz!
3. Játék a feketével
Piros nadrágra vágysz? Játssz egy kicsit a színekkel! Párosítsd az élénk színt egy kis feketével, de figyelj arra, hogy a piros ne csak a farmerodon tűnjön fel: valamelyik kiegészítődben még jelenjen meg a vérvörös szín, hogy bekeretezze a szetted! Ha a feketét kevésbé szereted, akkor próbáld ki a pirosat kék, farmerszínnel.
4. Összeillő szettben
Nem tudod, mivel lehet a legjobban összepárosítani egy élénk színű farmernadrágot? Hát egy ugyanolyan élénk színű farmerkabáttal! Matcheld össze a legfontosabb ruhadarabokat, de arra vigyázz, hogy a kabát alatti felső, illetve a többi kiegészítő ne lopja el a show-t, hiszen a szetted ékköve maga a színes farmer!
5. Merész színpárosítással
Ha már merész színt öltesz magadra, akkor miért is ne lehetne fullba tolni a vakmerőséget? Válassz egy igazán meglepő színkombót, mely egészen más aspektusból mutatja meg a külön-külön is uralkodó színeket.
Tavaszi divat: újra itt a színes farmernadrág
Bizony, mi sem hittük volna, hogy ilyen hamar eljön ez az idő, de be kell látni, ha itt van, és a legjobbat kell kihozni a helyzetből! Alkosd meg a saját, színes outfited, és ki tudja, talán a traumás 2010-es évek emlékeitől is megszabadulhatsz, ahogy megreformálod magadon a legújabb színes összeállításokat – sőt, még az is lehet, hogy igazi tavasztündér leszel ezekben az árnyalatokban!
