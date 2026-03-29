A türkiz tornádóként tarol: így viselik a divatdiktátorok 2026 legtöbbet keresett színét

Végleg leáldozott a Cloud Dancer fehérnek! Idén tavasszal egy dinamikus, nosztalgikus, mégis modern árnyalat veszi át az uralmat a gardróbunk felett. A kifutóktól az utcai divatig mindenhol felbukkan a türkiz, ami nemcsak a szabadság érzését hozza vissza, de a legfrissebb adatok szerint a szezon legkeresettebb színe lett. Nézd meg, hogyan hódította meg ez az árnyalat az egész divatipart!

2026 legtöbbet keresett színe a türkiz lett.

Forrás: Getty Images North America

A kék és a zöld találkozása: újra divat a türkiz A legújabb statisztikák és a kifutókon látott tervezések is azt bizonyítják, hogy az idei tavasz/nyár legtrendibb színe a türkiz lesz.

Az estélyi ruháktól a kényelmes szettekig mindenben megjelenik a kékes zöld árnyalat, és a divatikonok már viselik.

Ez a szín a 2010-es években volt hatalmas sláger, és az utóbbi fél évben szépen lassan ismét átvette az irányítást. Az idei év Cloud Dancer, unalmas fehér színe után úgy tűnik, mindenki izgalmasabb irányzatokra vágyott. A Style Analytics szerint a türkizszínű tervezésekre való keresés 201%-kal nőtt 2026 januárjában. Ez a szám nemcsak a divatházak erős befolyását mutatja, hanem azt is előrejelzi, hogy milyen trendekre számíthatunk idén tavasszal és nyáron.

Talán még te is emlékszel, amikor tavaly ilyenkor a vajsárga aranykorát élte, és nem sokkal később, ősszel beköszöntött a burgundi őrület. Minden évnek és évszaknak megvannak a meghatározó színei, és úgy tűnik, 2026 nyara maximálisan a türkizről fog szólni.

A türkiz még a legnagyobb divattervezőket is megihlette.

Forrás: GettyImages, Profimedia

A türkiz a kifutókat is meghódította

Nemrégiben a divatheteken látott 2026. tavaszi–nyári kollekciókban erőteljes szerepet kapott a teal, azaz a türkiz. A kifutókon túl a WGSN trendelőrejelző intézet a Transformative Teal nevet viselő árnyalatot választotta meg a 2026-os év színének, tovább erősítve annak felemelkedését az utcai divatban. Többek között Vivienne Westewood, a Gucci és a Dior is használta ezt a színt a legújabb kollekcióiban.

Kinek áll jól a türkiz?

Mivel egy kevert divatszínről van szó, rengeteg árnyalat áll rendelkezésedre. A legfontosabb szabály: ha hideg az alaptónusod, válassz kékesebb vagy szürkésebb színt, ha pedig meleg az alaptónusod, válassz inkább zöldes árnyalatokat. A türkiz tökéletesen passzol barna és szőke hajhoz is, de vörös hajjal különösen erőteljes tud lenni. Idén nyáron párosítsd Cloud Dancer fehérrel, vajsárgával, szürkével vagy babarózsaszínnel, hogy még trendibb legyél.